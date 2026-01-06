Ventura pede “cafeína”, acusa Marques Mendes de atirar “fumaça” e evoca Sá Carneiro como próximo ao Chega

Em dia de debate televisivo e horas antes do reencontro com os adversários na corrida presidencial, André Ventura acordou com as críticas de Aníbal Cavaco Silva à menção que tem sido feita ao antigo Primeiro-Ministro social-democrata: Sá Carneiro.

Já em Pinhal Novo, no concelho de Palmela, onde passou o final da manhã, o candidato presidencial e líder do Chega acusou o ex-Presidente da República de estar "errado" e que Sá Carneiro não é "exclusivo do PSD", defendendo que o antigo líder de Governo "é de todos".

André Ventura acredita que nos dias de hoje, "Sá Carneio sentir-se-ia muito mais próximo do Chega do que do próprio PSD". Questionado pelos jornalistas, Ventura sublinha que Sá Carneiro é uma referência como modelo político a seguir e entende que Sá Carneiro"ficaria envergonhado dos homens que estão à frente do PSD" nomeando Luís Montenegro e Luís Marques Mendes.

O candidato presidencial recusa, ainda assim,estar a "apropriar-se" de uma figura.

Com o sol a ajudar, André Ventura voltou a marcar mais um dia de campanha na rua, desta vez na margem sul. O passo mantem-se confiante, mesmo que a sondagem divulgada esta segunda-feira da CNN, TVI, JN e TSF o coloque na terceira posição.

O líder do Chega prefere dizer que essa é a única que o coloca fora do primeiro lugar para desvalorizar, mas sempre com a nota de que os candidatos estão separados por décimas, o que prova que há pelo menos quatro candidaturas que podem passar à segunda volta, referindo - como tem feito todos os dias desta campanha - que " quem está na frente, deve manter a humildade de trabalhar para conquistar as pessoas".

Nos primeiros dias de campanha, Ventura transmite a confiança de que está convicto que vai passar do dia 18 de janeiro. No entanto, tem sempre acrescentando a alínea de que na segunda volta a situação será mais difícil para o seu lado. Ventura acredita que vão estar todos contra si quando a corrida for apenas entre dois dos candidatos.

"Nós sabemos, realisticamente que, se estamos em primeiro na primeira, estamos em situação desfavorável para a segunda e eu não quero dourar a pílula, as coisas são o que são. Uma segunda volta é completamente diferente de uma primeira. Nas suas dinâmicas, na sua estrutura, na sua organização. Vamos ter depois do dia 18 uma outra luta. Serão três semanas em que vamos só dois candidatos dizer ao país o que é que querem. Claramente há uma tendência para vencermos a primeira volta e para podermos não vencer a segunda volta", defendeu.

Durante a caminhada no centro de Pinal Novo junto à estação, Ventura ia parando algumas vezes para cumprimentar e tirar fotografias com quem o procurava.

No geral as lamentações dos que apoiam o líder do Chega incluem as dificuldades na saúde, educação com a menção dos imigrantes e outros subsídios.