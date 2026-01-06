Ventura pede “cafeína”, acusa Marques Mendes de atirar “fumaça” e evoca Sá Carneiro como próximo ao Chega

06 jan, 2026 - 16:14 • Filipa Ribeiro
Em dia de debate televisivo e horas antes do reencontro com os adversários na corrida presidencial, André Ventura acordou com as críticas de Aníbal Cavaco Silva à menção que tem sido feita ao antigo Primeiro-Ministro social-democrata: Sá Carneiro.
Já em Pinhal Novo, no concelho de Palmela, onde passou o final da manhã, o candidato presidencial e líder do Chega acusou o ex-Presidente da República de estar "errado" e que Sá Carneiro não é "exclusivo do PSD", defendendo que o antigo líder de Governo "é de todos".
André Ventura acredita que nos dias de hoje, "Sá Carneio sentir-se-ia muito mais próximo do Chega do que do próprio PSD". Questionado pelos jornalistas, Ventura sublinha que Sá Carneiro é uma referência como modelo político a seguir e entende que Sá Carneiro"ficaria envergonhado dos homens que estão à frente do PSD" nomeando Luís Montenegro e Luís Marques Mendes.
O candidato presidencial recusa, ainda assim,estar a "apropriar-se" de uma figura.
Com o sol a ajudar, André Ventura voltou a marcar mais um dia de campanha na rua, desta vez na margem sul. O passo mantem-se confiante, mesmo que a sondagem divulgada esta segunda-feira da CNN, TVI, JN e TSF o coloque na terceira posição.
O líder do Chega prefere dizer que essa é a única que o coloca fora do primeiro lugar para desvalorizar, mas sempre com a nota de que os candidatos estão separados por décimas, o que prova que há pelo menos quatro candidaturas que podem passar à segunda volta, referindo - como tem feito todos os dias desta campanha - que " quem está na frente, deve manter a humildade de trabalhar para conquistar as pessoas".
Nos primeiros dias de campanha, Ventura transmite a confiança de que está convicto que vai passar do dia 18 de janeiro. No entanto, tem sempre acrescentando a alínea de que na segunda volta a situação será mais difícil para o seu lado. Ventura acredita que vão estar todos contra si quando a corrida for apenas entre dois dos candidatos.
"Nós sabemos, realisticamente que, se estamos em primeiro na primeira, estamos em situação desfavorável para a segunda e eu não quero dourar a pílula, as coisas são o que são. Uma segunda volta é completamente diferente de uma primeira. Nas suas dinâmicas, na sua estrutura, na sua organização. Vamos ter depois do dia 18 uma outra luta. Serão três semanas em que vamos só dois candidatos dizer ao país o que é que querem. Claramente há uma tendência para vencermos a primeira volta e para podermos não vencer a segunda volta", defendeu.
Durante a caminhada no centro de Pinal Novo junto à estação, Ventura ia parando algumas vezes para cumprimentar e tirar fotografias com quem o procurava.
No geral as lamentações dos que apoiam o líder do Chega incluem as dificuldades na saúde, educação com a menção dos imigrantes e outros subsídios.
Perfil
Nega que o Chega seja "um partido de um homem só",(...)
Mesmo parando para beber café, o candidato a Belém não esqueceu os adversários para defender que falta "mais cafeína" nesta campanha. Falou diretamente de Gouveia e Melo e Marques Mendes. “Se Marques Mendes bebe quatro cafés e fica assim… Marques Mendes e Gouveia e Melo precisam de beber mais uns cafés para ganhar mais alguma força", afirma.
Sobre o candidato apoiado pelo PSD, André Ventura mantém o foco e o discurso de que será uma "marioneta" de Luís Montenegro. Duvida da capacidade de intervenção de Marques Mendes. "Interventivo? Só se forem levar o café e o chá ao Luís Montenegro, mais nada", defende.
Apesar de dizer que nenhum candidato o preocupa, André Ventura não se constrange nas críticas ao candidato apoiado pelos social democratas. para dizer que ainda não encontrou ninguém na rua que lhe dissesse que vai votar em Marques Mendes.
Questionado sobre o disse Marques Mendes sobre o Orçamento do Estado - que previa que fosse chumbado prometendo que trabalharia para garantir a estabilidade - Ventura acusou o adversário de estar a atirar "fumaça".
O líder do Chega fala em "desespero" e um “típico exemplo de que quando um candidato começa a perder o controle das coisas, começa a disparatar e dizer coisas sem sentido”. Considera que Marques Mendes foi ao Orçamento do Estado ao ver que está a "descer nas sondagens". "Isto é só Luís Marques Mendes a querer atirar fumaça para não discutirmos as eleições presidenciais. Nunca quis falar disto até agora e ao passar para quinto ou sexto na sondagem vem falar do Orçamento do Estado a pensar que isso me entá-la por ser líder do chega".
André Ventura acaba por afirmar: "Luís Marques Mendes, tem que crescer muito politicamente para me entalar"
Na reta final da arruada, André Ventura disse que iria ainda preparar o debate desta terça feira das televisões. Acredita que não será o debate o ponto decisivo pois entende que é a campanha a desempenhar esse papel. Contudo, considerou importante que no debate se discutam pontos relacionados com educação e saúde, por exemplo, não perdendo tempo para deixar novamente críticas às propostas que têm sido apresentadas pelo Governo para o sector.