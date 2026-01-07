Gouveia e Melo: "Naturalmente o assunto internacional favorece a minha candidatura"

07 jan, 2026 - 23:54 • Tomás Anjinho Chagas e Lusa
Gouveia e Melo acredita que o cenário internacional atribulado que o mundo vive pode "favorecer" a sua candidatura.
O candidato a Belém discursou esta quarta-feira à noite num jantar com algumas dezenas de apoiantes, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, e prometeu "não abusar" daquilo que considera que é a sua vantagem em relação aos temas internacionais comparando com os seus adversários.
"Para terminar este assunto internacional, naturalmente este assunto favorece a minha candidatura, não quero abusar disso", começou por dizer.
Gouveia e Melo promete ser um Presidente "conhecedor", com "experiência vivida" na área.
Voltando a falar na insegurança internacional, Gouveia e Melo garantiu que, nesta área, os portugueses “podem contar com uma pessoa conhecedora, com experiência, com experiência vivida” que não é “a experiência de livros”, mas sim alguém com muitas horas, dias e meses “de negociação, de operações e de perceber, verdadeiramente, o que é que está em risco e quais são os perigos geoestratégicos, geopolíticos e geoeconómicos” para o país.
Relativamente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada disse não poder detalhar, mas garantiu que fez “tudo o que podia enquanto militar para apoiar a Ucrânia na defesa da sua soberania e da sua capacidade”, avisando, contudo, que é preciso ter cuidado “com certos voluntarismos”.
“Quando nós dizemos que se houver paz vamos pôr soldados na Ucrânia, dá a sensação de que se estabelece a paz e ninguém vai violar a paz e, por isso, nós podemos ir para um território que naturalmente é pacífico. Não. Se houver paz e pusermos soldados na Ucrânia, nós corremos o risco de haver violações dessa paz, porque estamos a falar de uma fronteira muito instável e sermos imediatamente envolvidos num conflito, pensando que estávamos lá a fazer só uma interposição de paz. Portanto, temos que pensar nisso e isso é a experiência”, defendeu.
Classificando a atual situação do mundo como “distópica”, Gouveia e Melo defendeu que não se deve “andar atrás ou a reboque de interesses” que podem não ser os interesses dos portugueses, sem, no entanto, “tirar o apoio que é necessário em termos financeiros, em termos do treino ou de outros apoios necessários à Ucrânia”, frisou.
Pouco antes, foi a vez da entrada em definitivo de Manuel Pizarro. O antigo ministro da Saúde discursou num restaurante na Póvoa de Varzim.
"Eu sou adversário de Rui Rio. Só alguém com muita capacidade de liderança é que consegue unir tantas e tantos portugueses", assinalou.
Pizarro, que é militante do PS, virou-se diretamente contra os partidos tradicionais: "O que eles chamam de falta de experiência política, é aquilo de falar, falar, falar e não fazer nada"
O antigo ministro da Saúde elogiou a resposta pronta de Gouveia e Melo para a manobra militar dos Estados Unidos na Venezuela.
Esta quarta-feira voltou a ser um dia frenético com cinco ações de campanha espalhadas pelo distrito do Porto.
Começou no Porto de Leixões, em zona de conforto para um homem que passou uma vida inteira no mar. "Não se preocupe com as condições adversas", disse depois de tomar o comando de um simulador náutico. Gouveia e Melo ia fazendo a manobra para atracar, com pressão alta, os apoiantes e os jornalistas estavam mesmo ali a ver. E por vezes atrapalhavam. "Não se importam de sair aí da proa?".
Seguiram-se os trocadilhos entre a navegação e as eleições presidenciais. "Não será muito difícil de comandar os destinos do país, estou habituado a tomar decisões". E a manobra mais difícil? "Convencer os portugueses a não fazerem erros, têm pouco tempo para decidir bem".
Numa passagem rápida pelo vasto mercado de Matosinhos, o almirante aproveitou para voltar ao contacto pessoal com os eleitores, e foi brindado com a generosidade do povo. Ao aproximar-se de uma senhora que estava sentada junto à banca da fruta, recebeu uma forte dose de apoio.
"Ai! Eu com 87, se morrer agora ia consolada. De chapéu, com tantos microfones e com o senhor almirante", disse. Gouveia e Melo abraçou-a e seguiu para um almoço com os apoiantes.
À tarde, a campanha passou pelo Hospital de São João e pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde contou com o apoio de um dueto improvável: Rui Rio, antigo presidente do PSD, e Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde socialista.
Depois de uma curta reunião com a reitoria, subiu para a zona das simulações. A segunda simulação do dia, desta vez médica. Com bonecos, Gouveia e Melo meteu a mão na massa e fez o exercício de reanimação, 30 vezes fez pressão sobre o peito do boneco, ia recebendo indicações dos alunos.
À saída, voltou a evidenciar as falhas no setor da saúde, com destaque para o homem que morreu depois de quase três horas à espera do INEM, no Seixal. Já com a lança virada para os seus adversários, criticou a ideia de um pacto para a Saúde e prometeu ser duro com o Governo nesta área, caso seja o escolhido pelos portugueses no dia 18 de janeiro.
"A Presidência da República deve ser um ponto de pressão constante para a boa governação - e é isso que estou aqui também a fazer enquanto candidato presidencial. Tem de haver exigência e rigor", avisou.
Questionado pelos jornalistas, recusou novamente a ideia de pedir a demissão da ministra da Saúde, vincando que a responsabilidade de escolher os elementos do Governo é do primeiro-ministro.