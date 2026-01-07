Gouveia e Melo: "Naturalmente o assunto internacional favorece a minha candidatura"

Relativamente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada disse não poder detalhar, mas garantiu que fez “tudo o que podia enquanto militar para apoiar a Ucrânia na defesa da sua soberania e da sua capacidade”, avisando, contudo, que é preciso ter cuidado “com certos voluntarismos”.

“Quando nós dizemos que se houver paz vamos pôr soldados na Ucrânia, dá a sensação de que se estabelece a paz e ninguém vai violar a paz e, por isso, nós podemos ir para um território que naturalmente é pacífico. Não. Se houver paz e pusermos soldados na Ucrânia, nós corremos o risco de haver violações dessa paz, porque estamos a falar de uma fronteira muito instável e sermos imediatamente envolvidos num conflito, pensando que estávamos lá a fazer só uma interposição de paz. Portanto, temos que pensar nisso e isso é a experiência”, defendeu.

Classificando a atual situação do mundo como “distópica”, Gouveia e Melo defendeu que não se deve “andar atrás ou a reboque de interesses” que podem não ser os interesses dos portugueses, sem, no entanto, “tirar o apoio que é necessário em termos financeiros, em termos do treino ou de outros apoios necessários à Ucrânia”, frisou.

Pizarro ataca PS e PSD

Pouco antes, foi a vez da entrada em definitivo de Manuel Pizarro. O antigo ministro da Saúde discursou num restaurante na Póvoa de Varzim.

"Eu sou adversário de Rui Rio. Só alguém com muita capacidade de liderança é que consegue unir tantas e tantos portugueses", assinalou.