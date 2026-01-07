Humberto Correia é candidato a Belém: "A pobreza de muitos portugueses trouxe-me até aqui"

O candidato presidencial Humberto Correia afirma que entrou na corrida presidencial a pensar na vitória: “Quando eu entro é para ganhar”, afirma numa entrevista à Renascença, onde se recusa ainda a definir uma meta em percentagem para o próximo dia 18.

Foi uma das grandes surpresas destas presidenciais, ao entregar 9.490 assinaturas válidas no Tribunal Constitucional e entrar na luta pela cadeira em Belém. Ficou conhecido por querer percorrer o país vestido de D. Afonso Henriques, mas garante que essa é só uma forma de “chamar à atenção” e que não tem qualquer ligação a movimentos monárquicos ou a ultranacionalistas.

Assume-se como de “centro-direita” e, se vencer as eleições, diz que vai ser muito crítico de quem “recebe dinheiro do Estado sem produzir” e promete pressionar o Governo a construir 100 mil habitações sociais por ano.

Foi emigrante vários anos em França, mas confessa não conhecer a fundo os diplomas da Lei de Estrangeiros e da Nacionalidade. No entanto, é perentório: "Se for eleito, vou estar ao lado Tribunal Constitucional sempre".

Foi candidato em 2017 à Câmara Municipal de Faro, quando conseguiu mais de 1% dos votos com uma candidatura independente. Porquê regressar agora?

Eu venho da pobreza e é a pobreza de muitos portugueses que me trouxe até aqui. Quando eu fui candidato à Câmara de Faro em 2017, as eleições foram no dia 1 de outubro, e quando eu vi o resultado, eu disse para mim mesmo: “As próximas são as presidenciais”. É essa a razão.

E quais é que são as suas principais motivações neste ato eleitoral?

A minha principal proposta vai ser sobre a habitação, que é o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, que diz aproximadamente o seguinte: Todo o cidadão tem direito a uma habitação com dimensões adequadas para si e para a sua família. A habitação é o maior problema do povo português. As pessoas, mesmo a trabalhar, não conseguem pagar uma renda de casa, a habitação é a base.

Mas a política de habitação é uma competência do Governo, vai pressionar para medidas, é isso?

Se eu for eleito, o Governo, seja qual for a sua cor política, eles vão ter de me construir 100 mil habitações sociais por ano. 100 mil habitações sociais por ano. É preciso alugar ao metro quadrado. Eu trabalhei na construção civil durante muitos anos.

Mas não está a saltar das funções de Presidente da República para as funções de primeiro-ministro?

Eu sei que nós temos na nossa Constituição um regime semipresidencialista. Mas o Presidente da República tem o que se chama a magistratura de influência e a comunicação social são dois pilares que vou utilizar para fazer pressão no Governo.

Ficou conhecido em 2017 como o candidato do amor, o seu slogan na altura era: "Com amor, Faro será vencedor". Que slogan terá agora? "Com amor, Belém será vencedor"?

Não era esse o slogan, não era esse, era "Faro destino do amor", que será um dos meus próximos livros com esse título. Rapidamente percebi que o amor e a política são incompatíveis. As pessoas não associam as duas coisas, o amor e a política. Isso não convence. É por isso que agora o meu slogan é agir para construir Portugal.

Já disse em várias entrevistas que se identifica no espectro político no centro-direita. Que áreas é que o puxam mais à direita e que áreas é que o puxam mais à esquerda?

Eu não sou de esquerda e também não sou de extremas. O Estado não pode habituar as pessoas que podem trabalhar a receber dinheiro do Estado sem nada produzir. É um erro, e essas políticas têm tendência a ser mais da esquerda.