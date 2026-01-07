Humberto Correia é candidato a Belém: "A pobreza de muitos portugueses trouxe-me até aqui"

07 jan, 2026 - 07:00 • Alexandre Abrantes Neves
O candidato presidencial Humberto Correia afirma que entrou na corrida presidencial a pensar na vitória: “Quando eu entro é para ganhar”, afirma numa entrevista à Renascença, onde se recusa ainda a definir uma meta em percentagem para o próximo dia 18.
Foi uma das grandes surpresas destas presidenciais, ao entregar 9.490 assinaturas válidas no Tribunal Constitucional e entrar na luta pela cadeira em Belém. Ficou conhecido por querer percorrer o país vestido de D. Afonso Henriques, mas garante que essa é só uma forma de “chamar à atenção” e que não tem qualquer ligação a movimentos monárquicos ou a ultranacionalistas.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Assume-se como de “centro-direita” e, se vencer as eleições, diz que vai ser muito crítico de quem “recebe dinheiro do Estado sem produzir” e promete pressionar o Governo a construir 100 mil habitações sociais por ano.
Foi emigrante vários anos em França, mas confessa não conhecer a fundo os diplomas da Lei de Estrangeiros e da Nacionalidade. No entanto, é perentório: "Se for eleito, vou estar ao lado Tribunal Constitucional sempre".
Foi candidato em 2017 à Câmara Municipal de Faro, quando conseguiu mais de 1% dos votos com uma candidatura independente. Porquê regressar agora?
Eu venho da pobreza e é a pobreza de muitos portugueses que me trouxe até aqui. Quando eu fui candidato à Câmara de Faro em 2017, as eleições foram no dia 1 de outubro, e quando eu vi o resultado, eu disse para mim mesmo: “As próximas são as presidenciais”. É essa a razão.
E quais é que são as suas principais motivações neste ato eleitoral?
A minha principal proposta vai ser sobre a habitação, que é o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, que diz aproximadamente o seguinte: Todo o cidadão tem direito a uma habitação com dimensões adequadas para si e para a sua família. A habitação é o maior problema do povo português. As pessoas, mesmo a trabalhar, não conseguem pagar uma renda de casa, a habitação é a base.
Mas a política de habitação é uma competência do Governo, vai pressionar para medidas, é isso?
Se eu for eleito, o Governo, seja qual for a sua cor política, eles vão ter de me construir 100 mil habitações sociais por ano. 100 mil habitações sociais por ano. É preciso alugar ao metro quadrado. Eu trabalhei na construção civil durante muitos anos.
Mas não está a saltar das funções de Presidente da República para as funções de primeiro-ministro?
Eu sei que nós temos na nossa Constituição um regime semipresidencialista. Mas o Presidente da República tem o que se chama a magistratura de influência e a comunicação social são dois pilares que vou utilizar para fazer pressão no Governo.
Ficou conhecido em 2017 como o candidato do amor, o seu slogan na altura era: "Com amor, Faro será vencedor". Que slogan terá agora? "Com amor, Belém será vencedor"?
Não era esse o slogan, não era esse, era "Faro destino do amor", que será um dos meus próximos livros com esse título. Rapidamente percebi que o amor e a política são incompatíveis. As pessoas não associam as duas coisas, o amor e a política. Isso não convence. É por isso que agora o meu slogan é agir para construir Portugal.
Já disse em várias entrevistas que se identifica no espectro político no centro-direita. Que áreas é que o puxam mais à direita e que áreas é que o puxam mais à esquerda?
Eu não sou de esquerda e também não sou de extremas. O Estado não pode habituar as pessoas que podem trabalhar a receber dinheiro do Estado sem nada produzir. É um erro, e essas políticas têm tendência a ser mais da esquerda.
Presidenciais
O pintor e autor promete percorrer Norte a Sul ves(...)
E sendo centro-direita, o que é que o puxa mais ao centro?
Mais ao centro porque é preciso favorecer, em primeiro lugar, as pessoas que trabalham e não o contrário.
E não tem medo que possa ser acusado de alguma falta de solidariedade para com as pessoas em situação de vulnerabilidade social?
Eu conheço muito bem o mundo do trabalho e o sacrifício que as pessoas fazem para trabalhar. É preciso favorecer essas pessoas, em primeiro lugar, e as pessoas que estão fora do trabalho é preciso incentivá-las, criar condições para que elas entrem no mercado do trabalho. O trabalho é a produção e a produção é a evolução.
Mas isso não é uma posição extremista? Ou próxima de André Ventura?
Não, nada. O André Ventura a mim não me convence.
É pintor de rua, a arte não entra no seu leque de temas prioritários?
Entra, porque a arte é o desenvolvimento do ser humano. Entra. É preciso, seja na literatura, seja na pintura, seja no cinema, no teatro, a arte é um enriquecimento do ser humano e temos que favorecer as pessoas. Os artistas ao criarem essa arte é uma forma de transmitir uma certa felicidade às pessoas e estado emocional.
Já disse que está a percorrer o país nesta campanha eleitoral vestido de Dom Afonso Henriques, porquê?
Essa ideia vem também das eleições à Câmara de Faro em 2017, porque faziam parte das minhas propostas fazer na cidade de Faro uma grande festa medieval e, para eu dar esse exemplo, tive a ideia de comprar o traje de Dom Afonso Henriques e então andava na cidade de Faro vestido assim a recolher assinaturas. A ideia vem daí.
Mas tem alguma associação a movimentos monárquicos?
Nada, nada, isto é só uma forma de dar impacto, eu sou republicano, não sou monárquico. Chamar à atenção.
Presidenciais
No sorteio, o primeiro nome a sair da urna foi o d(...)
Mas há também a bandeira do patriotismo da defesa de Portugal. Não teme associações a movimentos considerados extremistas, até neonazis como o movimento de 1143?
Nada, estou muito longe disso, não.
Nesta campanha eleitoral vestido de Dom Afonso Henriques, por onde é que vai andar? Vai ao estrangeiro?
Não, eu já comecei por Guimarães, já ando nisto há mais de um mês, já fiz Guimarães mais 15 distritos, só me falta fazer Beja, Setúbal e Portalegre
E Ilhas?
Ilhas não.
Foi emigrante em França durante décadas, trabalhou nos chamados empregos pouco qualificados como operário, na construção civil, tradicionalmente mal pagos. Se fosse Presidente da República, também enviaria para o Tribunal Constitucional a Lei de Estrangeiros?
Eu vou sempre estar, se eu for eleito, ao lado do Tribunal Constitucional, sempre. Se o Tribunal chumbou essa lei, da minha parte eu faria a mesma coisa.
E que avaliação é que faz da nova versão desses diplomas, da Lei dos Estrangeiros como da Lei da Nacionalidade, depois de chumbados pelos juízes do Palácio Raton?
Eu desconheço esse conteúdo.
Ainda sobre as comunidades portuguesas no estrangeiro. Considera que o Presidente da República tem feito um acompanhamento suficiente e competente da situação na Venezuela?
Tudo o que eu sei é que pode haver, nos próximos dias, uma guerra civil e até, talvez, um banho de sangue. Temos de estar muito atentos às comunidades portuguesas na Venezuela.
Confia em Donald Trump para uma transição pacífica?
Não, não, não. Não confio. Donald Trump não é um exemplo da democracia.
E Portugal deve ter uma posição mais dura, também condenar esta agressão?
Portugal e a Europa não se podem vergar ao Donald Trump, nem à América.
Também nesta questão da Venezuela, deviam condenar esta agressão?
Claro.
Explicador Renascença
Novo ano, novos preços. Esclarecemos quais os aume(...)
Ainda em matéria militar, o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Que medidas faria força para serem implementadas junto do Estado-Maior e também do ministro da Defesa para chegar aos 5% do PIB até 2035, conforme a meta definida pela NATO?
Eu sou contra o aumento dessas verbas. Esse dinheiro que vai ser canalizado para armamento, a Defesa Nacional, devia ser ao contrário canalizado para a habitação social. Isto é a minha opinião. Porque o povo português não precisa de guerras. Já tivemos as nossas e, nas últimas, ninguém nos ajudou.
E isso não deixaria o país vulnerável?
Não. Portugal não pode sair da NATO. Mas, ao mesmo tempo, não podemos fazer sofrer o povo português economicamente em relação ao armamento. É um erro.
Apoiaria o envio de tropas portuguesas para uma missão de paz na Ucrânia?
Nunca.
E defende o serviço militar obrigatório?
Nunca.
Conseguiu 490 votos nas eleições autárquicas de 2017, agora já conseguiu mais de nove mil assinaturas válidas, que meta tem para 18 de janeiro?
A meta é ganhar as eleições. Quando eu jogo é para ganhar.
Não define nenhuma percentagem?
O meu futuro ao povo português pertence. O povo português é que vai escolher no dia 18.
Se não passar à segunda volta vai indicar algum candidato?
Não, o povo português é livre, sou neutro.
Presidenciais 2026
Presidente da República já chegou a mencionar que (...)
Mas vai desaconselhar o voto em algum candidato à esquerda, já que é de centro-direita, ou em André Ventura, já que não se revê?
Os portugueses são livres, eles votam em quem eles quiserem.
Não apresentou o orçamento de campanha, tem noção das despesas e da receita?
Não apresentei esse orçamento porque não é obrigatório. A minha despesa será paga só por mim, que andará à volta dos 15 mil euros, penso eu.
E, portanto, sem financiadores, sem donativos?
Sem donativos e mais, eu não quero dinheiro do Estado português. Nem ajudas de custo, nem salário, nem reforma, nada.
Nem a subvenção, se conseguir 5% dos votos?
Nada.
E essas despesas de 15 mil euros consistem exatamente no quê?
Só em folhas, para conseguir as assinaturas, foram 1.000 euros. Depois a publicidade, sombrinhas, cartões, bandeiras, tudo isso. Para conseguir as certidões de eleitor, tive de mandar para o país inteiro para cima de três mil envelopes com os pedidos de certidão, a todo o país, incluindo Madeira e Açores. Só em selos e envelopes eu gastei cinco mil euros, mas eu consegui e tenho muito orgulho disso.