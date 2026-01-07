Mais uma vez com idosos, Cotrim precisa de Mendes e da saúde para variar

É típico do ser humano e nas campanhas eleitorais não é diferente. Quando alguém se aventura pelo desconhecido, tende sempre a procurar um porto de abrigo e uma zona mais confortável, onde arranja uma fórmula sempre eficiente e que o protege do erro. No caso de João Cotrim de Figueiredo, não foi preciso nem uma semana na estrada para aparecer o primeiro destes refúgios: os lares de idosos.

“Creio que não será a última visita, quer a instituições residenciais para idosos, quer a outras entidades como universidades sénior”, afirmou esta quarta-feira o candidato presidencial, depois de visitar um lar de idosos em Leiria, o quarto em seis dias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Depois de eleições legislativas e europeias dedicado aos jovens e às empresas, João Cotrim de Figueiredo sabe que só alcança a meta da segunda volta se falar para outras camadas da população e se se virar para as causas sociais. Isso mesmo já admitiu o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) várias vezes nos últimos dias, dizendo que tem uma “mensagem para o país que se aplica a todas as idades”.

Nesta quarta-feira, a atualidade acabou a ajudá-lo e Cotrim foi brindado com uma escapatória. Os problemas no setor da saúde desviaram a preocupação com a terceira idade e impediram-no de ser monotemático nas questões sociais.

“Recomendaria seriamente, nesse contacto pessoal com o senhor primeiro-ministro, que substituísse a ministra da Saúde”, afirmou, sobre a polémica com a não ativação pelo Governo do reforço de 100 ambulâncias para o inverno.