Afinal, que poderes tem o Presidente da República?

Quando é que o Presidente pode vetar uma lei?

Depois de receber o diploma no Palácio de Belém, o Presidente da República tem 20 dias para tomar uma decisão. Tem três opções: promulgar, vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional.

Promulgar significa dar luz verde à lei. Assunto arrumado.

Se não concordar com a lei, o Presidente da República pode exercer o veto político e barrá-la. Desse modo, devolve o diploma ao Parlamento.

Esse veto é definitivo?

Não. O Parlamento pode ser sensível e alterar alguns detalhes para agradar ao Presidente. Mas também pode não o ser.

Se a Assembleia da República confirmar o voto (só precisa de maioria simples), destrunfa o chefe de Estado. Uma vez (re)confirmado, o diploma tem de ser promulgado pelo Presidente no prazo de oito dias.

E quando é que o PR envia diplomas para o Tribunal Constitucional?

Como vimos acima, "defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição" é um dos principais papéis do Presidente. Por isso, está obrigado a ser uma espécie de guardião da Lei Fundamental.

Caso existam dúvidas sobre a regularidade de alguma lei perante a Constituição, o Presidente tem o dever de pedir uma "apreciação preventiva" da constitucionalidade das leis. Normalmente é conhecida como fiscalização preventiva.

E se for inconstitucional?

Se o Tribunal Constitucional se "pronunciar pela inconstitucionalidade", o Presidente da República está obrigado a vetar o diploma. Depois, cabe ao Parlamento ou ao Governo corrigir o que é pedido e enviar de novo para Belém. O Presidente pode voltar a enviar para o Tribunal Constitucional para sanar as dúvidas.

Dissolução: bomba atómica

É, definitivamente, o poder mais forte do Presidente da República. Se assim o entender, o chefe de Estado pode derrubar um Governo, demitindo o executivo ou dissolvendo o Parlamento, convocando eleições antecipadas.

Ficou informalmente conhecida como a bomba atómica do Presidente, porque permite fazer um reset ao sistema.

Quando é que o PR pode demitir o Governo?

Segundo o artigo 195.º da Constituição, o Presidente "só pode demitir o Governo quando tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas". Este é um conceito subjetivo e já foi interpretado de várias formas.

É diferente de dissolver o Parlamento?

Sim. Quando um Presidente demite o Governo, pede ao partido que tem maioria no Parlamento para indicar um novo primeiro-ministro. Quando dissolve o Parlamento, há eleições legislativas antecipadas.

Há exemplos recentes?

Em 2021, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa entendeu que o chumbo do Orçamento do Estado do Governo do PS era suficiente para dissolver o Parlamento. Mas não tinha de ser necessariamente assim, foi a interpretação do Presidente da República. Podia ter deixado o Parlamento votar um novo Orçamento, por exemplo.

Em 2023, na sequência da Operação Influencer, António Costa terá tentado indicar Mário Centeno para o substituir no cargo de primeiro-ministro, evitando a dissolução do Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa não aceitou, e entendeu que havia motivo para dar a palavra ao povo novamente. São dois exemplos recentes de dissoluções. Um poder que pode ser usado de forma livre.

Em 1980, depois da morte de Sá Carneiro, o Presidente da República, Ramalho Eanes, entendeu que não deveria convocar novas eleições. Francisco Pinto Balsemão foi indicado como primeiro-ministro e formou um novo Governo.