Catarina Martins: "Ou o Governo é absolutamente incompetente ou quer mesmo destruir o SNS"

Apelando a que seja travada a política para o setor da Saúde que o executivo da AD tem levado a cabo, acha um nefasto sinal a demora a pronunciar-se sobre os casos de Marcelo Rebelo de Sousa, o homem a quem quer suceder. “Teria de estar a chamar agora o primeiro-ministro.”

É a cabeça que está a prémio na ótica da bloquista, ainda mais do que a de Ana Paula Martins: “A ministra da Saúde seguramente tem responsabilidades, há muito tempo, nem nunca devia ter sido ministra; mas a responsabilidade é do primeiro-ministro; o primeiro-ministro é o chefe de Governo; nós estamos numa situação de calamidade na Saúde que já não podemos dizer que foi um erro da ministra; é mesmo um problema global do Governo, do qual o primeiro-ministro é o principal responsável”.

Perante a situação, Catarina Martins sublinha que é preciso desconfiar da candidatura de Luís Marques Mendes, já que é “do partido do Governo”, que está “deliberada e sistematicamente a criar problemas com o Serviço Nacional de Saúde e com o INEM e a ter um experimentalismo irresponsável que não pode continuar”.

A candidata à Presidência da República reforça que “enquanto estão a experimentar cortes e novos mecanismos há pessoas que perdem a sua vida”. Estando no Palácio de Belém, Catarina Martins exigiria planeamento e respostas, convocando todos para travar a “destruição do SNS” – sempre ouvindo quem está no terreno, “os médicos, os enfermeiros, os profissionais, os bombeiros”.