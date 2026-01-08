Catorze questões para os candidatos jogarem ao ataque sobre a Defesa de Portugal e da Europa

1. O que fazer na NATO?

Ana Santos Pinto argumenta que a própria existência da NATO vai ser um tema nos próximos 5 anos. "Tenho acompanhado as 3 últimas cimeiras, e o ambiente é muito diferente. Se os Estados Unidos levarem por diante a sua ideia de 'tomar posse' da Gronelândia, não sei como é que a NATO - como instituição, organização ou aliança - vai reagir, como vai funcionar". A antiga governante diz que deixou de existir confiança entre aliados, desconfiados em "dar a vida" pelos outros. Como no passado, lembra a investigadora, quando os soldados portugueses o fizeram, por exemplo, na Bósnia, no Kosovo ou no Afeganistão.

"A confiança vai sendo erodida todos os dias e estamos a tentar disfarçar isso na Aliança Atlântica. Gastar 5% em quê? Não sei. O que deixa à estrutura militar a definição do 'como, em quê e para quê'. Não há orientação política, porque estivemos a perder tempo a discutir a percentagem em vez de discutirmos o resto".

2. Que alternativas à NATO?

A União Europeia congrega a segunda maior fatia de investimento em defesa em todo o mundo, acima da Rússia ou da China. O cenário de desagregação da NATO coloca a União Europeia num momento "politicamente muito difícil". Isto porque, diz Ana Santos Pinto, os 27 cometeram o erro de se terem centrado exclusivamente nos últimos 3 anos na forma de resposta à guerra da Ucrânia.

"A Ucrânia é absolutamente fundamental, mas o mundo acontece. E a Europa internamente acontece. E gostava de ouvir a posição dos candidatos e da candidata à Presidencia da República sobre esta matéria. Não é a resposta simples, de que 'somos pela paz'. Somos todos pela paz. O Presidente Trump também quer ganhar o Nobel. Mas é preciso ter uma ideia de quais são as prioridades e o que é que é preciso fazer", alerta a professora da Universidade Nova. A alternativa à NATO na Europa incluirá sempre o Reino Unido, assume Ana Santos Pinto na Renascença.

3. Defesa é incompatível com o Estado Social?

Ana Santos Pinto tem resposta para esta questão. "A pior alternativa é construir a ideia de que, ou temos capacidade de defesa ou temos modelo social europeu". A especialista em relações internacionais adverte que não há defesa sem coesão social. " E não temos coesão social se não tivermos a capacidade de defender aquilo em que acreditamos". A investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais relaciona este debate com as questões levantadas pelo endividamento e pelo financiamento na aposta na defesa pelos europeus.

4. Onde vamos investir?

2026 vai trazer a discussão da revisão da Lei de Programação Militar, que define os investimentos plurianuais nas Forças Armadas. "Como é que o vamos fazer? Aquilo que programamos e planeamos é o que é preciso?", pergunta Ana Santos Pinto. O Governo diz que a nova LPM vai verter o essencial do Plano de Investimento na Indústria da Defesa Europeia "em total alinhamento com os alvos capacitários assumidos por Portugal".

O que se sabe é apenas o que foi divulgado e há queixas de secretismo e falta de transparência no processo de decisão. "A atuação do Governo neste domínio respeita o quadro constitucional de repartição de competências entre órgãos de soberania, assegurando simultaneamente a transparência e a sujeição ao escrutínio parlamentar nos momentos legalmente previstos", respondeu o gabinete do ministro Nuno Melo a uma pergunta escrita dos deputados do PCP.

O Governo enviou a Bruxelas as suas propostas para aceder a um empréstimo do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (SAFE). São €5,8 mil milhões, para artilharia, veículos militares, sistemas anti-aéreos, satélites, drones e, sobretudo, a aposta em três fragatas.

A antiga Secretária de Estado da Defesa Nacional assinala que os países da NATO e da União Europeia vão endividar-se significativamente por várias décadas para pagar capacidades militares. O prazo do empréstimo pode ir até 45 anos, com períodos de carência de até 10 anos, sem se saber para já detalhes sobre os juros a praticar.

5. Como Portugal vai participar na indústria europeia de defesa?

Neste domínio Ana Santos Pinto ensaia uma rajada de questões que pedem respostas estratégicas. "Como é que colocamos empresas portuguesas nos consórcios europeus para participar na base industrial de defesa europeia? Quais são as capacidades que podemos produzir? Quais são as capacidades que queremos adquirir? Como vamos desenvolver a dimensão espacial? O que vamos fazer do ponto de vista da segurança marítima?"

São muitas questões que partem de uma pergunta de base. Portugal deve "ir a todas" ou concentrar-se em áreas específicas, como nos drones, onde as competências portuguesas estão em franco desenvolvimento? Os candidatos podem ir preparando as respostas.

6. Quais são as prioridades de Portugal do ponto de vista estratégico?

É uma questão que vai passar inexoravelmente por Belém. "Portugal tem um Conselho Estratégico de Defesa Nacional datado de 2013", recorda Ana Santos Pinto. Do Conselho Estratégico de Defesa Nacional decorre o Conselho Estratégico Militar, o Sistema de Forças Nacional e a definição de todas as prioridades do ponto de vista estratégico e de todas as capacidades que possam ser necessárias para Portugal cumprir as suas missões.

"É uma questão muito estruturante, que exige planeamento. E aqui há um papel de pivô absolutamente fundamental do Presidente da República, porque a Constituição diz que ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas", lembra a investigadora do IPRI.

7. Como vai o próximo Presidente gerir a dimensão militar do país?

A política de Defesa Nacional é definida pelo Governo mas o Presidente da República tem a competência de "aconselhar em privado o Governo" acerca da condução dessa política. O Presidente lidera ainda o Conselho Superior de Defesa Nacional " que tem um conjunto de competências muito significativas, que passam pelo parecer de todas as atividades que o Governo possa exercer nessa matéria. E a Lei de Defesa Nacional, nos órgãos competentes em matéria de defesa nacional, tem como primeiro órgão competente o Presidente da República, depois o Parlamento, depois o Governo e depois o Conselho Superior de Defesa Nacional", explica Ana Santos Pinto na Renascença.

Além de ocupar o primeiro lugar na hierarquia das Forças Armadas, o Presidente da República tem a competência de aprovar as nomeações de todos os oficiais generais de todos os ramos das Forças Armadas, por proposta do Governo. "Não é à toa que tem uma Casa Civil e uma Casa Militar", assinala a ex-governante. "O Presidente da República tem um papel fundamental de ouvir a sociedade, de se articular com o Governo e com as Forças Armadas".

8. Como devemos alinhar nas instituições multilaterais?

Com tantos pontos de interrogação, Ana Santos Pinto não sabe também que Europa vamos ter daqui a 5 anos. "Para Portugal, o pior cenário é descartar o direito internacional e as instituições internacionais. É o pior para a política externa portuguesa, para a segurança e para a defesa de Portugal", comenta a especialista da Universidade Nova de Lisboa.

Nesse sentido, defende a importância da candidatura de Portugal a um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2027-2028. "Quando toda a gente diz que o Conselho de Segurança e as Nações Unidas não servem para nada, há um ponto aqui que se quer fazer: não existindo, nós ficamos muito pior". O trabalho está em curso e vai desaguar no próximo mandato presidencial. " E reconhecendo todo o valor das Forças Armadas portuguesas, a diplomacia portuguesa tem de facto uma qualidade extraordinária".

9. Afinal, de quantos homens e mulheres precisamos nas fileiras?

"Não sei", responde a ex-Secretária de Estado da Defesa, mesmo que nem aos candidatos presidenciais tal tenha sido sequer perguntado. " A minha pergunta é: que perfil preciso para as capacidades de que necessito? Esta é a questão mais difícil".

Em entrevista recente ao jornal "Público", o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas estimava que Portugal precisa de mais oito mil militares "para atingir o objetivo legal de um efetivo de 32 mil nas Forças Armadas, prevendo-se até 36 mil nos próximos 20 anos".

Ana Santos Pinto diz que a resposta à pergunta não é dizer se são 30 mil ou 35 mil. "Não sei se daqui a 5 anos preciso deste sistema para uma guerra convencional. Quando estou a fazer o planeamento, não estou a preparar um ano, isto não é um Orçamento do Estado". A questão vai levar ao sensível tema dos meios humanos nas Forças Armadas.

10. Qual é a posição dos candidatos sobre o recrutamento e a retenção nas Forças Armadas?

É muito mais do que um debate sobre um serviço militar obrigatório ou voluntário. "Vai ser absolutamente central e não é apenas dar mais dinheiro às pessoas. É uma competição com o setor privado. É a forma como a estrutura das Forças Armadas está organizada para competir com o mercado de trabalho. Esta é uma questão para o Comandante Supremo das Forças Armadas", observa Ana Santos Pinto na Renascença.

A ex-governante assinala que o problema do recrutamento e da retenção é generalizado a toda a Europa, sendo maior até nos Estados Unidos. E há que considerar uma "mudança sociológica", que implica a noção de que este debate " não é só sobre ganhar dinheiro".

11. Como atrair os jovens para a carreira militar?

O mundo mudou e também neste domínio as decisões têm que ser tomadas com base em avaliações mais transversais. "Os estudos científicos do ponto de vista sociológico dizem-nos que a expectativa de vida, de carreira e de articulação entre a vida profissional e a vida pessoal é muito diferente do que era há 20 anos. Isto vai desde a advocacia à gestão, aos engenheiros informáticos e naturalmente a quem serve nas Forças Armadas".

Como premissa para o debate, Ana Santos Pinto identifica uma "dimensão da vida" que, nos estudos que foram feitos, se revela "muito mais prioritário do que, por exemplo, na geração dos meus pais".

A segunda ideia a ter em conta é que os jovens não estão alheados do contexto social. "Há uma preocupação com a segurança que não existia antes. A noção da guerra não existia antes. A guerra apareceu depois da pandemia. Esta trouxe a noção de um 'fechamento' com um impacto significativo do ponto de vista social e das relações. E depois aparece a guerra. Tendo em conta o contexto da interação tecnológica dos jovens, são duas coisas que provocam uma forma de pensamento muito diferente face à geração anterior", argumenta a professora universitária.

Embora dê aulas a jovens maiores de 18 anos, Ana Santos Pinto diz ser necessário compreender toda uma geração que começa no 10º ano de escolaridade e se estende à entrada no universo laboral. "E dentro do mercado de trabalho estão as Forças Armadas, a competir com o resto do setor público e com as empresas privadas".

A ex-secretária de Estado da Defesa observa que o nível de formação nas Forças Armadas, em qualquer um dos ramos em Portugal, é incomparável ao que se tem no setor privado, em diversas áreas para lá das tecnológicas, o que é valorizado pelos empregadores civis."E há a socialização, implica um funcionamento em grupo que não existe noutros formatos".

12. Como ouvir os jovens?

Ouvir é mesmo o verbo essencial, alerta Ana Santos Pinto. " Quando vão ao Dia da Defesa Nacional, eles vão ouvir palestras. Não é este o espírito de atração para as Forças Armadas". Há quem proponha um jovem num Conselho de Estado, há quem assente as suas estratégias de campanha no eleitorado jovem." Não é para aparecer na fotografia, não é apenas para sentar à mesa. É dar-lhes uma caneta para escreverem. Esta é a minha questão fundacional - ouvir os jovens. E posso ouvi-los, mas se não fizer nada com aquilo que eles me dizem, não interessa e aliás até vai frustrar as expectativas", argumenta a antiga governante.

Ana Santos Pinto defende que as Forças Armadas não têm que ficar com o peso todo da formação dos jovens para a cidadania. "Há um trabalho paralelo que tem que ser feito, que não está relacionado com as Forças Armadas, mas com o funcionamento de uma sociedade democrática. As Forças Armadas não podem ter a competência de salvaguardar a República e todas as competências que têm e ainda fazer formação para a cidadania".

Tendo estado envolvida em funções que implicaram a vivência e vigência do Dia da Defesa Nacional - "o facto das mulheres participarem no Dia da Defesa Nacional diz-me pessoalmente muito"- a investigadora do IPRI confessa que o evento não cumpre hoje os seus objetivos. "Sinto-o como uma obrigação para ir ouvir palestras sobre coisas que ficam num dia. E isto não é ir lá ouvir pessoas falar sobre coisas".

13. Portugal deve ir para a Ucrânia?

É uma das poucas questões de Defesa que têm sido levantadas na campanha e dirigidas aos candidatos. Ana Santos Pinto não tem dúvidas sobre a necessidade de Portugal contribuir para o processo militar de pacificação da Ucrânia. "Nunca houve na sociedade portuguesa qualquer dúvida sobre a ajuda à Ucrânia. E tenho dúvidas que haja, sendo, aliás, muito surpreendente quando olhamos para os estudos de opinião. Ninguém duvida que a questão da Ucrânia é importante. E não creio que alguém conteste a participação de Portugal no processo político, processo militar e de pacificação".

A questão é outra, se as escolhas dizem respeito apenas ao tema da Ucrânia. "Às vezes, é tudo simplificado, ou uma coisa ou outra. Mas nós não estamos só ali. O mundo acontece, as sociedades acontecem. E é importante que isto se explique. E explicar isto exige que tenhamos alguém com essa capacidade".

14. Devemos prevenir uma crise em torno dos Açores?

Voltamos ao primeiro ponto. Da intervenção americana na Venezuela, o debate tem transitado para a questão da Gronelândia, território dinamarquês, ou seja, europeu. "A Gronelândia não é um capricho. Tem um território imenso e 56 mil pessoas. Portanto, o custo-benefício, tendo em conta as circulações do ponto de vista comercial e aquilo que são as matérias raras, faz todo um pacote", explica Ana Santos Pinto na Renascença.

E depois virão os Açores? Deve ser um assunto tabu em Portugal ? "Fazer de conta que o tema não existe é um erro político", afirma a ex-governante. "Mas há um trabalho que pode ser feito e que não tem nada a ver com isto, de olhar para os Açores não apenas pela importância estratégica da Base das Lajes".

Ana Santos Pinto refere-se ao potencial aeroespacial e de investigação científica dos Açores, que não vê debatido no espaço público e político. Não é isso também apetecível para Washington? "Não quero falar nos Açores por poderem ser desafiados pelo hemisfério ocidental de Donald Trump. Não quero que os Açores apareçam na agenda porque um dia Donald Trump pode aparecer aí. Quero falar nos Açores porque eles são importantes para Portugal, são um potencial para Portugal".