Hugo Soares pede ao PSD para votar em Mendes, e o candidato promete estabilidade ao Governo

Esta quarta-feira, o assunto do dia é a morte de um homem que esperou três horas por uma ambulância. Marques Mendes é questionado no mercado de Setúbal, mas foge da questão alegando que não conhece em concreto o que se passou. Mais à tarde, em Vila Viçosa, o comandante dos bombeiros avisa que é preciso melhorar a coordenação entre o INEM e os bombeiros de forma a melhorar o socorro às populações. Marques Mendes ouviu, mas ficou em silêncio.

No comício de Évora, Mendes aproveita a deixa de Hugo Soares e reforça a ideia de que os adversários só querem criar a instabilidade e deitar abaixo o Governo.

O candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS escolheu André Ventura que tem, “permanentemente, a ideia da instabilidade”, António José Seguro que “quer ser um contrapoder, ou seja, alguém que quer ajudar a criar instabilidade”.

E depois os outros dois candidatos que podem ditar uma derrota de Mendes, o almirante Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo.

“Temos o candidato da Iniciativa Liberal, que com a divisão que está a criar no espaço da direita e do centro-direita, só ajuda, evidentemente, a favorecer o populismo, logo a gerar e a criar instabilidade.”

Marques Mendes rematou com o almirante Gouveia e Melo: “E depois temos o outro candidato, Gouveia e Melo, que se viciou em dissoluções e em dissoluções por esta e por aquela razão, ou seja, um dia destes ainda temos mais dissoluções no futuro, se ele eventualmente fosse eleito do que tivemos até agora”, concluiu.

A estratégia na campanha foi apontar as incongruências nos adversários, e os escolhidos pelo secretário-geral do PSD foram André Ventura que disse, no ano passado, “que é um mau sinal para o país que o líder da oposição, ele próprio, André Ventura, seja candidato a Presidente da República”, lembrou Hugo Soares.

O secretário-geral do PSD foi ainda buscar aos arquivos as palavras de Cotrim de Figueiredo que disse que: “não me fascinaria a Presidência da República é muito cerimonial. Não seria feliz”, para concluir que nenhum destes dois candidatos deve chegar ao Palácio de Belém.