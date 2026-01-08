Presidenciais 2026

Hugo Soares pede ao PSD para votar em Mendes, e o candidato promete estabilidade ao Governo

08 jan, 2026 - 01:15 • Manuela Pires

Marques Mendes acusa os adversários de estarem apenas interessados em deitar abaixo o Governo, ao contrário dele que “quer ser o Presidente da estabilidade e o Presidente que vai ajudar o Governo a ter condições para governar”.

A+ / A-

A campanha ainda está a meio da primeira semana, mas com as sondagens a indicarem que Marques Mendes não consegue ultrapassar os adversários do centro-direita, o PSD cerra fileiras em torno do candidato. Ao quarto dia de campanha, Marques Mendes acusa os adversários de estarem apenas nesta corrida para criar instabilidade política. Assume que “quer ser o Presidente que vai ajudar o Governo” a ter estabilidade política.

O comício de Évora tem como prato forte Hugo Soares, o secretário-geral do PSD, que tem passado pela campanha, mas desta vez subiu ao placo para deixar avisos aos militantes do PSD e a quem votou em Montenegro nas últimas legislativas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sim, eu vim à campanha dizer ao PSD que este é o melhor candidato para Portugal”, grita Hugo Soares, numa altura em que figuras destacadas do partido apoiam Gouveia e Melo ou estão ausentes desta campanha.

O secretário-geral do PSD pede, também, o voto a quem em maio deu a segunda vitória nas legislativas a Luís Montenegro.

“Sim, vim dizer aos que votaram no Governo que este é o candidato mais independente”, disse Hugo Soares, para concluir que “todos os que em Portugal entendem que não deve haver instabilidade”, que “não querem deitar o esforço dos portugueses borda fora ou que Portugal pare” têm apenas uma opção que é votar em Marques Mendes no dia 18 de janeiro.

O candidato, que escolheu para lema da campanha a experiência, juntou nos últimos tempos a independência, mas o que é certo é que quando ouve algumas queixas sobre as pensões, sobre a promessa de um novo hospital, que está ainda por cumprir ou os problemas da saúde, diz apenas que vai estar atento e nunca aponta o dedo ao Governo.

Esta quarta-feira, o assunto do dia é a morte de um homem que esperou três horas por uma ambulância. Marques Mendes é questionado no mercado de Setúbal, mas foge da questão alegando que não conhece em concreto o que se passou. Mais à tarde, em Vila Viçosa, o comandante dos bombeiros avisa que é preciso melhorar a coordenação entre o INEM e os bombeiros de forma a melhorar o socorro às populações. Marques Mendes ouviu, mas ficou em silêncio.

No comício de Évora, Mendes aproveita a deixa de Hugo Soares e reforça a ideia de que os adversários só querem criar a instabilidade e deitar abaixo o Governo.

O candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS escolheu André Ventura que tem, “permanentemente, a ideia da instabilidade”, António José Seguro que “quer ser um contrapoder, ou seja, alguém que quer ajudar a criar instabilidade”.

E depois os outros dois candidatos que podem ditar uma derrota de Mendes, o almirante Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo.

“Temos o candidato da Iniciativa Liberal, que com a divisão que está a criar no espaço da direita e do centro-direita, só ajuda, evidentemente, a favorecer o populismo, logo a gerar e a criar instabilidade.”

Marques Mendes rematou com o almirante Gouveia e Melo: “E depois temos o outro candidato, Gouveia e Melo, que se viciou em dissoluções e em dissoluções por esta e por aquela razão, ou seja, um dia destes ainda temos mais dissoluções no futuro, se ele eventualmente fosse eleito do que tivemos até agora”, concluiu.

A estratégia na campanha foi apontar as incongruências nos adversários, e os escolhidos pelo secretário-geral do PSD foram André Ventura que disse, no ano passado, “que é um mau sinal para o país que o líder da oposição, ele próprio, André Ventura, seja candidato a Presidente da República”, lembrou Hugo Soares.

O secretário-geral do PSD foi ainda buscar aos arquivos as palavras de Cotrim de Figueiredo que disse que: “não me fascinaria a Presidência da República é muito cerimonial. Não seria feliz”, para concluir que nenhum destes dois candidatos deve chegar ao Palácio de Belém.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)