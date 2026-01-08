Presidenciais 2026

Nova sondagem diária mostra Ventura a liderar e empate técnico a cinco

08 jan, 2026 - 20:51 • Diogo Camilo

Tracking poll da Pitagórica renovou-se, mas continua a mostrar um impasse entre cinco candidatos e Marques Mendes em quinto. Cotrim de Figueiredo sobe a terceiro e Seguro deixa de liderar as intenções de voto.

A+ / A-

A sondagem diária da TVI, CNN, JN e TSF mostra um novo cenário de empate técnico a cinco, mas agora com André Ventura a liderar e João Cotrim de Figueiredo em terceiro.

A nova vaga da tracking poll da Pitagórica coloca André Ventura à frente das intenções de voto, com 20,5%, seguido de António José Seguro, com 20,1%, mas a margem de erro de 4 pontos abre espaço para que João Cotrim de Figueiredo, com 18,1%, Henrique Gouveia e Melo, com 17,8%, e até Luís Marques Mendes, com 16,7%, estejam em empate técnico.

Com 608 inquiridos e novos 200 entrevistados a cada dia, a sondagem diária renovou-se esta quinta-feira e mostra uma tendência semelhante à primeira vaga, com Marques Mendes no 5.º lugar e António José Seguro perto da segunda volta.

Esta segunda volta foi realizada entre os dias 5 e 7 de janeiro, enquanto a anterior foi entre os dias 2 e 4 de janeiro.

Atrás dos cinco candidatos favoritos a uma segunda volta estão Catarina Martins, com 3%, António Filipe, com 2,4%, Jorge Pinto, com 0,8%, e Manuel João Vieira, com 0,4%.

Estes número são já com a distribuição proporcional dos indecisos, que nesta vaga foram de 11%.

Sondagem das Sondagens. Seguro, Marques Mendes e Gouveia e Melo separados por 3 décimas

A Renascença aplicou às sondagens divulgadas nos últimos três meses o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas, para chegar a uma estimativa dos resultados mais apurada e com menor margem de erro.

Os resultados mostram André Ventura na frente, com 19,8%, seguido ainda de Luís Marques Mendes, que tem agora 17,8% e é seguido de perto por António José Seguro (17,7%) e Gouveia e Melo (17,5%).

Cotrim de Figueiredo está perto de todos, mas fora da zona de empate técnico, recolhendo 15,7%.

Fora de uma corrida para a segunda volta estão os outros três candidatos da esquerda: Catarina Martins tem 3,0%, enquanto António Filipe recolhe 2,6% das intenções e Jorge Pinto cai para os 1,1%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)