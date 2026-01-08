Nova sondagem diária mostra Ventura a liderar e empate técnico a cinco

A sondagem diária da TVI, CNN, JN e TSF mostra um novo cenário de empate técnico a cinco, mas agora com André Ventura a liderar e João Cotrim de Figueiredo em terceiro.

A nova vaga da tracking poll da Pitagórica coloca André Ventura à frente das intenções de voto, com 20,5%, seguido de António José Seguro, com 20,1%, mas a margem de erro de 4 pontos abre espaço para que João Cotrim de Figueiredo, com 18,1%, Henrique Gouveia e Melo, com 17,8%, e até Luís Marques Mendes, com 16,7%, estejam em empate técnico.

Com 608 inquiridos e novos 200 entrevistados a cada dia, a sondagem diária renovou-se esta quinta-feira e mostra uma tendência semelhante à primeira vaga, com Marques Mendes no 5.º lugar e António José Seguro perto da segunda volta.

Esta segunda volta foi realizada entre os dias 5 e 7 de janeiro, enquanto a anterior foi entre os dias 2 e 4 de janeiro.

Atrás dos cinco candidatos favoritos a uma segunda volta estão Catarina Martins, com 3%, António Filipe, com 2,4%, Jorge Pinto, com 0,8%, e Manuel João Vieira, com 0,4%.

Estes número são já com a distribuição proporcional dos indecisos, que nesta vaga foram de 11%.