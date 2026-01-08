Seguro adota estratégia "sorrir e acenar", enquanto adversários "se entretêm a atacar-se uns aos outros"

De conversa com uma jovem sentada numa das esplanadas da Avenida da Igreja, Seguro discutiu a série de ficção portuguesa "Rabo de Peixe" e a dinamarquesa "Borgen", e com uma senhora ensaiou uns passos de dança em frente a uma conhecida livraria, onde acabou por entrar.

Sempre com os jornalistas atrás, o candidato acabou por confessar que não anda a ler “nada”, desculpando-se com a atual falta de tempo. Acabou por comprar um livro sobre a fundadora do PS Maria Barroso e confessou gostar muito de ler romances, mas sobretudo livros de História e biografias.

Com o radar ligado e a saber que estava a ser filmado e gravado pelos jornalistas, o candidato apelou a toda a gente que mexe para o voto “no Seguro”, sendo recorrente falar de si próprio na terceira pessoa. A dada altura saiu-lhe um jovem monárquico pela frente que confessou que não iria votar “em nenhum de vós”, a menos que fosse “estritamente necessário”, desejando “a melhor das sortes” a Seguro, que se proclamou “republicano”.

A passeata terminou com uma passagem por um assador de castanhas de olho azul que se disponibilizou a ir a Penamacor tratar da poda às videiras que o candidato mantém na sua terra de origem. Pela segunda vez em dias, o candidato lamentou não conseguir arranjar um tratorista que lá vá fazer-lhe o serviço.

Candidatos de esquerda, não pressionem, não insistam

Durante a passeata por Lisboa, Seguro ainda deixou recados aos candidatos apoiados pelos partidos à esquerda do PS, num dia num dia em que o tema das desistências à esquerda voltou à campanha.

Face a eventuais condições para uma desistência das candidaturas à esquerda em favor da de Seguro, o candidato apoiado pelo PS avisou: “O caminho da minha candidatura, a natureza da minha candidatura, sou eu que a decido. Não cedo a pressão nenhuma, nem negoceio nada", rejeitando que as suas palavras fossem um aviso para alguém.

"Eu não faço nenhum aviso, absolutamente a nada. Eu dirijo-me a todas as portuguesas, a todos os portugueses. Esta candidatura dirige-se a todos os democratas, todos os progressistas e a todos os humanistas", disse.

Seguro segue assim a sua própria cartilha e elege um único adversário, André Ventura, sem nunca o nomear, argumentando que esta não é uma eleição qualquer, é uma das mais importantes do nosso regime democrático, porque à espreita estão os inimigos da democracia”.

Conclusão? O candidato responde: “O voto no Seguro é também um voto para fortalecer a democracia e combater os populismos”