Seguro avesso a demissões "deste ou daquela" no Governo e contra "enlamear" dos candidatos presidenciais

Por cinco vezes questionado, cinco vezes a mesma recusa sem responder se considera que a ministra da Saúde deve ou não manter-se no cargo. António José Seguro tem evitado hostilizar o primeiro-ministro e o Governo, em geral, e mantém a posição de princípio de não entrar no que designa por “jogo partidário”.

Esta quinta-feira, Seguro estava no meio de uma arruada no Cacém quando entrou por um café adentro e viu na televisão a notícia de uma nova morte de uma pessoa por falta de respostas do INEM. O primeiro de dois casos esta quinta-feira e o candidato presidencial atirou de imediato: “Outra vez?”.

Questionado pelos jornalistas e face às mais recentes mortes devido à falta de resposta da emergência médica, o candidato presidencial apoiado pelo PS começou por dizer aos jornalistas, na viagem de comboio que fez esta quinta-feira entre o Cacém e Sete Rios, que se sentia “indignado” e “revoltado” com a situação, mas poupando sempre o Governo e a ministra.

Pela tarde, já com o debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento a decorrer e a meio de uma passeata por Évora, Seguro mostrou-se visivelmente incomodado com as perguntas sobre a ministra da Saúde. “Minha senhora, o que tem que se encontrar aqui são respostas para os problemas das pessoas”, respondeu à pergunta sobre a necessidade ou não de Ana Paula Martins demitir-se.