"Sistema tem medo de mim": Gouveia e Melo diz que há um "pântano de interesses" no Estado

Para o almirante, que usa o crédito que ganhou como coordenador da taskforce para a vacinação contra a Covid-19, para falar do tema e criticar os partidos tradicionais. Quer separar o trigo do joio.

"Os portugueses sabem que eu digo a verdade. É isto que é o cerne da questão, é precisamente por isto que este sistema tem medo de mim", desfere o militar.

Gouveia e Melo recusa o "pacto para a saúde" de António José Seguro: "Mas que pacto? Esse pacto está feito. O que os dois partidos não fizeram foi um pacto de limpeza da administração pública das suas clientelas".

O almirante diz que é o único candidato que "conhece bem o Estado" e por isso o único que o pode "renovar". Afirma que na Marinha ninguém é escolhido por ser "um boy".

Numa ressalva, Gouveia e Melo assinala que os partidos são "importantes para a democracia".

Dia de críticas

Pela manhã, o almirante começou por criticar o silêncio de Ana Paula Martins. Falava aos jornalistas, em Mirandela, antes sequer de se conhecerem as duas mortes que vieram ao conhecimento público durante a tarde desta quinta-feira.

Sem pedir a cabeça da ministra da Saúde, Gouveia e Melo avisava que não justificar publicamente o caso, dava aso a leituras: "Quem não explica, deixa que uma onde de indignação se propague na sociedade. Começamos a ter dúvidas se teremos assistência, isso é péssimo para o Governo e para todos nós".

E se uma das miras estava no executivo, a outra estava nos adversários, com destaque para Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, que por sua vez apoia o Governo. Sem nunca mencionar o nome do seu adversário (tática repetida esta campanha), o Almirante lamentou que Marques Mendes evite temas sensíveis como este, para não incomodar Luís Montenegro.