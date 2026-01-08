Ventura ensaia “selfie presidencial" e questiona "desaparecimento em combate" de Marcelo

O início da tarde de quarta-feira foi de alvoroço junto à Escola Secundária de Samora Correia, em Benavente. Ainda André Ventura não tinha chegado e dezenas de adolescentes carregavam a mochila com brindes da campanha do candidato à Presidência. As cabeças dos mais novos começam a ficar quase todas cobertas com os chapéus de campanha.

Quem não conseguiu sair da escola, ficou colado às grades na esperança de conseguir ver André Ventura que quando chegou foi recebido por adultos e jovens aos gritos e em fila para a "selfie".

O líder do Chega e candidato a Belém não deixou passar o caso que marcou o dia e entrou na campanha presidencial - a morte relacionada com o atraso de três horas do INEM.

Antes de arrancar na arruada em Samora Correia, André Ventura responsabilizou o Governo e a ministra da Saúde, mas chamou o Presidente da República à atenção. Ventura entende que Marcelo Rebelo de Sousa já devia ter chamado Ana Paula Martins e acusa-o de estar "desaparecido em combate". "Alguém tem que chamar o Governo à atenção disto".

O candidato presidencial diz que no lugar do atual chefe de Estado tinha chamado Ana Paula Martins para dizer que "isto não pode continuar". Como líder do Chega diz já ter avisado Luís Montenegro de que "foi um erro" manter a responsável pela pasta da Saúde.

Mais tarde, ao final do dia, foi este mesmo tema que marcou o arranque do comício em Porto de Mós, no distrito de Leiria. André Ventura aproveitou para falar brevemente dos adversários, a quem acusa de "passarem a vida a decidir se são pró ou contra o Governo". "Uma candidatura presidencial não pode ficar em silêncio", acrescentou.

Apesar de sublinhar que não está preocupado com outras candidaturas, o líder do Chega tem - diariamente - mencionado o nome de Luís Marques Mendes. Esta quarta-feira, referiu-se ao candidato apoiado pelo PSD para o acusar de "segurar o Governo até ao dia das eleições" de "proteger o Governo" ao não atacar Montenegro.

Nas duas ações de campanha André Ventura defende que não se pode ter "paninhos quentes". "Num bom Governo não premiamos incompetentes, metemo-los na rua", defendeu.

Na saúde, o candidato presidencial mencionou ainda o caso dos bebés que nascem em ambulâncias, os elevados tempos de espera e a falta de médicos de família. Na plateia com mais de uma centena de pessoas, Ventura relacionou a falta de médicos para portugueses com a atribuição de médicos aos imigrantes. "Está a ir muito mal senhor primeiro-ministro. Quando os portugueses não têm médico de família e os imigrantes que cá chegam têm", afirmou.

Voltando a Samora Correia, André Ventura caminhou cerca de um quilómetros sempre "atropelado" por fotografias, abraços e beijos na cara. Havia abraços que quase o atiravam ao chão.

O candidato presidencial falou, sobretudo, com jovens que ainda não conseguem votar nestas eleições presidenciais por não terem idade, mas que furavam a multidão para poder conversar com ele - e mesmo sendo ainda muito novos - diziam ao candidato presidencial que "é preciso mudar isto" (o país) e havia até quem lhe garantisse o voto para o futuro.

No meio da multidão a meio do percurso ouvia-se: "temos que acabar com os subsídios". A mesma voz, conseguiu metros mais à frente abraçar André Ventura. Maria é reformada e diz que a sua reforma chega a ser mais baixa que o subsídio de quem não trabalha. André Ventura remata: "Andamos a apagar a quem devia andar a trabalha", as pessoas gritam e a caravana avança pelas ruas de Samora Correia.