Ventura ensaia “selfie presidencial" e questiona "desaparecimento em combate" de Marcelo

08 jan, 2026 - 00:27 • Filipa Ribeiro
O início da tarde de quarta-feira foi de alvoroço junto à Escola Secundária de Samora Correia, em Benavente. Ainda André Ventura não tinha chegado e dezenas de adolescentes carregavam a mochila com brindes da campanha do candidato à Presidência. As cabeças dos mais novos começam a ficar quase todas cobertas com os chapéus de campanha.
Quem não conseguiu sair da escola, ficou colado às grades na esperança de conseguir ver André Ventura que quando chegou foi recebido por adultos e jovens aos gritos e em fila para a "selfie".
O líder do Chega e candidato a Belém não deixou passar o caso que marcou o dia e entrou na campanha presidencial - a morte relacionada com o atraso de três horas do INEM.
Antes de arrancar na arruada em Samora Correia, André Ventura responsabilizou o Governo e a ministra da Saúde, mas chamou o Presidente da República à atenção. Ventura entende que Marcelo Rebelo de Sousa já devia ter chamado Ana Paula Martins e acusa-o de estar "desaparecido em combate". "Alguém tem que chamar o Governo à atenção disto".
O candidato presidencial diz que no lugar do atual chefe de Estado tinha chamado Ana Paula Martins para dizer que "isto não pode continuar". Como líder do Chega diz já ter avisado Luís Montenegro de que "foi um erro" manter a responsável pela pasta da Saúde.
Mais tarde, ao final do dia, foi este mesmo tema que marcou o arranque do comício em Porto de Mós, no distrito de Leiria. André Ventura aproveitou para falar brevemente dos adversários, a quem acusa de "passarem a vida a decidir se são pró ou contra o Governo". "Uma candidatura presidencial não pode ficar em silêncio", acrescentou.
Apesar de sublinhar que não está preocupado com outras candidaturas, o líder do Chega tem - diariamente - mencionado o nome de Luís Marques Mendes. Esta quarta-feira, referiu-se ao candidato apoiado pelo PSD para o acusar de "segurar o Governo até ao dia das eleições" de "proteger o Governo" ao não atacar Montenegro.
Nas duas ações de campanha André Ventura defende que não se pode ter "paninhos quentes". "Num bom Governo não premiamos incompetentes, metemo-los na rua", defendeu.
Na saúde, o candidato presidencial mencionou ainda o caso dos bebés que nascem em ambulâncias, os elevados tempos de espera e a falta de médicos de família. Na plateia com mais de uma centena de pessoas, Ventura relacionou a falta de médicos para portugueses com a atribuição de médicos aos imigrantes. "Está a ir muito mal senhor primeiro-ministro. Quando os portugueses não têm médico de família e os imigrantes que cá chegam têm", afirmou.
Voltando a Samora Correia, André Ventura caminhou cerca de um quilómetros sempre "atropelado" por fotografias, abraços e beijos na cara. Havia abraços que quase o atiravam ao chão.
O candidato presidencial falou, sobretudo, com jovens que ainda não conseguem votar nestas eleições presidenciais por não terem idade, mas que furavam a multidão para poder conversar com ele - e mesmo sendo ainda muito novos - diziam ao candidato presidencial que "é preciso mudar isto" (o país) e havia até quem lhe garantisse o voto para o futuro.
No meio da multidão a meio do percurso ouvia-se: "temos que acabar com os subsídios". A mesma voz, conseguiu metros mais à frente abraçar André Ventura. Maria é reformada e diz que a sua reforma chega a ser mais baixa que o subsídio de quem não trabalha. André Ventura remata: "Andamos a apagar a quem devia andar a trabalha", as pessoas gritam e a caravana avança pelas ruas de Samora Correia.
Perdeu-se a conta às fotografias e André Ventura quase não tinha tempo para falar, pois era um telemóvel atrás do outro para que se conseguissem as fotografias. A imagem fez recuar no tempo e lembrar as "selfies" de Marcelo Rebelo de Sousa.
Na caminhada, André Ventura recordou que, em 2016, pensou que Marcelo "podia ser diferente" - recorde-se que nesse ano o agora líder do Chega era ainda membro do PSD. Apesar dessa ligação e da semelhança agora na facilidade com que tira as "selfies", Ventura considera que o atual Presidente não foi uma mudança dizendo que foi um "Presidente do sistema". "Marcelo Rebelo de Sousa disse que ia fazer e não fez. Eu espero fazer e essa é a diferença entre nós".
Quase a terminar a arruada, André Ventura afirmou qual poderá ser a única semelhança com Marcelo Rebelo de Sousa: "Talvez os resultados venham a ser parecidos e eu também vença à primeira volta".
Ao quarto dia de campanha, André Ventura ainda acredita que pode ser o mais votado a 18 de janeiro, ainda assim todos os dias faz o apelo ao voto para que atinja uma vitória mais folgada na procura de uma vantagem para a ida à segunda volta. "Se ganhar com 22% é uma coisa, se ganhar com 27, 28 ou 30% é mais fácil pôr ordem no país", sublinhou.
Já em Porto de Mós, numa sala com mais de uma centena de pessoas, André Ventura pediu que votassem nele. "Quero pedir que no dia 18 não se dê só um toquezinho para acordar ou um chiliquezinho, vamos dar mesmo uma daquelas manhãs fortes e intensas e um abanão que deixe toda a gente a pensar. E o que vai acontecer será um tsunami tão grande que este país vai sentir que acordou todo", defendeu.
Para as cidades fora da capital, André Ventura traz sempre no seu baralho a carta da regionalização que traz "copas" para PS e PSD, "paus" para as CCDR, "ouros" para a descentralização e "espadas" para os tachos.
Em Porto de Mós, Ventura repetiu um pouco a ideia do que já tinha dito em Castro Verde. Criticou o modelo de regionalização defendido por PS e PSD acusando os dois partidos de procurarem cargos para ex-autarcas em final de mandato. "O dinheiro não tem que estar todo numa casta de políticos em Lisboa", defende.
O líder do Chega voltou às CCDR e às vice-presidências para acusar os partidos de estar a criar "um paraíso de tachos" no país ao invés de defenderem uma real descentralização. "Quando lá chegarmos vamos exigir responsabilidades a todos aqueles que andaram a roubar ou a desviar indevidamente(...) O Presidente tem que ser o garante da democracia nisto. Senão estes tipos dão-nos cabo da democracia".
Sabendo e sublinhando que a plateia à sua frente é de Leiria - "terra de empresários"- André Ventura na sua meia hora de discurso foi ainda à carga fiscal, para dizer que os impostos em Portugal são elevados com serviços que não funcionam. "Estamos mais perto de ser Marrocos do que ser Suíça porque temos uma cambada de políticos incompetentes”, destacou.
André Ventura considera que "não há outro caminho a não ser romper com o sistema". O candidato presidencial afirma que isso não significa acabar com a democracia, significa apenas que não é necessário estarmos "presos e agarrados a um modelo de governação só porque ele nasceu de uma revolução".