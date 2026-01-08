Ventura já não esconde e assume que quer eleitorado de Marques Mendes

A chegar ao final da primeira semana de campanha e depois de Luís Marques Mendes ser tema diário na campanha de André Ventura, o candidato presidencial não deixa dúvidas e clarifica que está a tentar agregar votos do centro-direita.

Esta quinta-feira, numa ação de campanha no mercado de Ourém, André Ventura considerou "natural" que, como candidato de um partido que "nasceu no centro direita e na direita", tente agregar os votos do seu lado político.

A concorrer para o Palácio de Belém, Ventura recorda as eleições presidenciais de 1986 para realçar que também Freitas do Amaral o tentou fazer há 40 anos. "Quando se lidera à direita, como fez Freitas do Amaral em 86 - ele conseguiu unir todo o espectro do centro-direita até à direita mais conservadora num grande movimento", sublinhou.

André Ventura considera que "tem que ser esse movimento de congregação à direita e de liderança à direita".

Questionado pela Renascença sobre o foco que tem colocado nas críticas a Luís Marques Mendes, André Ventura diz que o faz porque o candidato apoiado pela AD só diz "disparates", mas repara que, antes, as críticas eram mais direcionadas a Gouveia e Melo quando dizia "disparates sobre imigração e nacionalidade".

André Ventura entende que Marques Mendes "não é de direita nenhuma" e clarifica que quer chegar aos 100% de eleitores do Chega convencidos e "extravasar o apoio para uma grande parte do eleitorado da AD que não se revê na candidatura de Marques Mendes".

Nesta campanha, Ventura já apelidou Luís Marques Mendes de "candidato do montenegrismo", de futura "marioneta do Governo" e tem aproveitado a crise na saúde para mencionar o "silêncio de Marques Mendes". Na outra ação desta quinta feira, em Vila de Rei, e num dia em que a campanha continuou marcada pela crise na Saúde, o candidato presidencial acusou que Marques Mendes de "tentar segurar o Governo" e de "se perder" com o executivo.

Ainda no campo dos social-democratas, que deixou há menos de dez anos, Ventura voltou a mencionar o antigo primeiro-ministro Sá Carneiro para citar a frase: "a política sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha", para reforçar que mesmo apelando a outro eleitorado manter-se-á fiel aos ideais que tem defendido.

No entanto, do lado da candidatura de Luís Marques Mendes não tem chegado nem um aceno.

Ventura pedia demissão da ministra, mas não esclarece se dissolvia o Parlamento

As mortes pelo atraso no socorro estão a invadir a campanha presidencial e, no caso de André Ventura, o pedido de demissão da ministra da Saúde é constante. O candidato presidencial considera que deve haver consequências políticas e avisa, inclusive, que "se o primeiro-ministro não toma conta como deve será afetado a muito breve prazo pela incompetência".

Num dia em que ficou a ver de fora o debate quinzenal, por ser candidato à Presidência da República e ter suspendido o mandato de deputado, André Ventura vestiu a camisola de Presidente da República para dizer que, no lugar de Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha avisado o Governo, acreditando que seria ouvido pelo Executivo no momento em que pedisse a demissão da ministra no papel de chefe de Estado.

Questionado sobre o porquê de ter tanta confiança de que não seria ignorado, Ventura defende que um primeiro-ministro não pode ignorar o que é dito por um Presidente da República e, no caso de assim ser, "era um Governo que já não merecia a confiança do povo".