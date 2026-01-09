André Pestana. O professor sindicalista que quer ser Presidente da República

O que o motiva a candidatar-se à Presidência da República, a dar este salto do meio sindical para o Palácio do Belém?

Tornei público que não partiu de mim. Basicamente foi um desafio que cerca de 50, até foram mais, mas 50 dirigentes sindicais e de movimentos sociais portugueses que me desafiaram, digamos assim, perante o papel que eu tive na luta dos profissionais de Educação e que conseguiu vitórias importantes para quem trabalha nas escolas. Desafiaram-me para avançar porque consideram que reúno características de uma pessoa que luta contra as injustiças e que falo de uma forma diferente, que é uma forma democrática. Porque acho que também o STOP inovou nesse sentido. Acho que certamente se reconhecerá que o STOP tem muitas diferenças em relação ao sindicalismo tradicional. Ou seja, as principais lutas são decididas democraticamente por quem trabalha nas escolas, sejam assistentes operacionais, professores, assistentes técnicos, técnicos especializados, mas também porque, por exemplo, nós somos o único sindicato da Educação que tem no estatuto, até foi a proposta minha, mandatos consecutivos finitos para os dirigentes. Aqui ninguém ficará 30 anos seguidos sem dar aulas como dirigente, nem 20, nem 10, há mandatos consecutivos finitos.

Ao vir deste meio da Educação, da luta pelos profissionais deste setor, não estará demasiado restrito na sua área de conhecimentos para o cargo de Presidente da República?

Sinceramente penso que não, porque além desses dirigentes sindicais e de movimentos sociais que me fizeram o desafio serem de várias áreas — obviamente que os dirigentes da área de Educação têm um peso significativo — mas tenho desde dirigentes sindicais da área dos Transportes, movimentos sociais de Ecologia, etc. Foi de facto um setor muito amplo e muito diverso que me dirigiu e também, se me permite, o próprio meu percurso de vida, desde que me recordo como gente, como se costuma dizer, que luto contra as injustiças. Vem desde muito cedo, recordo-me no Secundário, por exemplo, ter estado nas lutas em defesa da autodeterminação do povo timorense, de ser o mais jovem estudante, apesar de ser do Secundário, que participava no núcleo da Universidade do Coimbra da Amnistia Internacional — ou seja, eu era o miúdo

É assim que eu me consigo deitar à noite, e como a minha mulher costuma dizer que eu adormeço muito rapidamente, porque de facto o mundo está tão injusto. Até se me permite esta inconfidência, quando comecei na adolescência, precisamente, a preocupar-me com o mundo, lembro-me que tinha ficado chocado na altura, porque tinha saído uma notícia, isto nos anos 90, que cerca de 270 pessoas mais ricas do mundo tinham tanta riqueza como a metade da humanidade mais pobre.

As diferenças sociais, apesar do avanço tecnológico, que permite produzir muito mais e muito mais rapidamente, e que devia permitir libertar-nos como seres humanos para termos mais tempo para estar com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos pais, doentes, muitas vezes, ou avós. Para o lazer, para o desporto, para tudo, para no fundo fazermos coisas diferentes, aprender um instrumento musical ou o que quiséssemos. Cada vez vemos mais o nosso horário de trabalho continua muito sobrecarregado. Por isso é que eu também estive e estou contra esta reforma laboral, porque quer agudizar ainda mais e aprofundar ainda mais, por exemplo, permitindo jornadas de trabalho semanais até 50 horas. Imagino o que é para quem tem um filho, seja um pai ou uma mãe, para ir buscar à escola, a alteração que isso implica.

Tem sempre dito que a ganância é um dos maiores problemas da sociedade.

Há dinheiro, ao contrário de como nos têm dito há muitos anos, há dinheiro para todos em Portugal trabalharmos e vivermos com dignidade, mas para isso é preciso enfrentar poderosos interesses e eu aponto quais são. Por exemplo, a questão dos banqueiros. Se no passado, em 2008, socializámos o prejuízo deles, agora pelo menos grande parte deste grande lucro não devia ser socializado para melhorar, por exemplo, uma das principais propostas que eu tenho, para diminuir a idade de reforma após 62 anos. Para termos tempo para viver — aposentação muito antes de caixão. Para termos uma reforma mínima de mil euros para dar dignidade a todos os nossos idosos.

Como também fui o único que disse que os milhões que o governo aceitou por imposição da NATO e de Donald Trump, para a NATO, que é passarmos a gastar 5% do nosso PIB, que será cerca de 15 mil milhões de euros, mais do triplo do que o ano passado gastámos em Defesa. Para quê? Para alimentar uma indústria, sobretudo dos Estados Unidos, que além de ser extremamente poluidora, também, já agora se me permite, a questão das alterações climáticas que vai pôr em casa o nosso presente e o futuro dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos netos. E por isso é que eu digo não, esse dinheiro não é para aí.

A guerra que nós devemos fazer não é contra outros povos. A guerra que nós devemos fazer é contra os baixos salários, as baixas reformas, a precariedade, a destruição ambiental, a falta de habitação digna e acessível. A degradação dos serviços públicos, Saúde, Educação, essa é que é a nossa guerra e é isso que eu quero dar o meu contributo, se eu for eleito Presidente da República.

É também contra os apoios estatais aos partidos. Acha que deveriam acabar?

Sim, porque esse dinheiro é sobretudo para alimentar as máquinas partidárias, os chamados “boys” partidários ou para encher este país de “outdoors”. Se um partido quer ter a sua máquina partidária, aqueles “boys” partidários, tem que ser com o dinheiro dos seus militantes, não tem que ser com os impostos da senhora que tem um pequeno comércio, ou do operário que farta-se de trabalhar.

Não é com o dinheiro desses impostos que os partidos devem pagar os seus “boys” partidários. Se querem ter, têm todo o direito, mas que seja com o dinheiro dos seus militantes, não com o dinheiro do Estado, dos nossos impostos, e também não com o dinheiro das empresas.