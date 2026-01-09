Catarina Martins apela a "radicalidade" exigente para garantir igualdade entre homens e mulheres

“Na União Europeia tenho trabalhado com um grupo de mulheres que querem que haja aqui no espaço europeu uma estratégia para a defesa da Saúde das mulheres. Falamos bastante com a Agência Europeia dos Medicamentos, que nos explicou que agora as mulheres já estão representadas em 30% do que é feito nas farmacêuticas. As mulheres não são estáveis a nível hormonal, têm ciclos. O que as farmacêuticas acharam é que era melhor ter medicamentos para pessoas com mais estabilidade hormonal, mesmo que essas pessoas não existam”, explicou a candidata, em tom severo perante a indústria farmacêutica.

Abre-se um espaço para que o público possa fazer questões, mas, restando pouco tempo, é rapidamente interrompido. E para o final estavam guardadas as palavras de Catarina Martins diretamente para os jornalistas escutarem com redobrada atenção.

Esta candidatura, diz, não acredita na moderação como forma de mudar o país. É preciso ir mais além para que o estado das coisas se altere. “E o que é esta moderação? É aceitarmos que mulheres com enorme formação recebam pouco mais do que o salário mínimo? Não vamos continuar à esperar por uma promessa de igualdade que nunca mais chega. Proponho que contra a moderação que significa deixar tudo exatamente na mesma, haja a política da exigência de construir um país melhor, e de termos mesmo a Democracia paritária, essa democracia em que as mulheres também decidem sobre a vida.”

Para esta política da exigência, é necessário, defende a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, combater tabus, num novo modus operandi que reforce a Democracia, saindo do “debate institucional em que se discutem cartas e Conselhos de Estado para podermos ouvir as pessoas”.

Dada a bicada num tempo em que João Cotrim de Figueiredo escreveu uma carta a jurar fidelidade ao Governo se for eleito Presidente da República e numa altura em que ainda reunia o órgão de aconselhamento de Marcelo Rebelo de Sousa, Catarina Martins propõe: “A radicalidade, ou se quiserem a exigência, de dizer que a qualificação tem ser respeitada, que não vamos continuar a esperar por uma promessa de igualdade que nunca mais chega – porque queremos a igualdade agora e no tempo das nossas vidas.”

Foi em palmas e perante estas palavras que cerca de hora e meia depois o laboratório proposto terminou.