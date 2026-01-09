Cotrim escreve carta a Montenegro e diz-se “aliado construtivo” nas reformas do Estado

“Quem é que está a fazer a divisão do espaço não socialista? Não se está a enganar? Não sei, as últimas sondagens que eu conheço dão-no atrás de mim. Não sei quem é que está a dividir o quê”, afirmou Cotrim, em resposta a Marques Mendes que, na noite de quarta-feira, o acusou de dividir o “centro-direita”.



O ataque a Marques Mendes expande-se também à restante caravana do antigo comentador televisivo – nesta quarta-feira, o exemplo máximo disso foi o momento em que Cotrim não reagiu diretamente às acusações de Hugo Soares que anda a “brincar às eleições”, preferindo apenas classificar o líder parlamentar do PSD como um “apoiante fervoroso”.

A estratégia da IL parece ser a de desenhar uma campanha quase nos antípodas de Marques Mendes. Enquanto o candidato apoiado pela AD já andou pela rua a falar com o povo, Cotrim prefere iniciativas mais controladas e dedicadas a certos eleitorados. Em parte, a decisão parece ajudar a reunir votos mais difíceis (como os idosos, onde o PSD é mais popular), mas também a garantir que os bons números das sondagens não saem beliscados pelo risco de um mercado ou feira.

Além disso, e ao contrário de Mendes, a comitiva de Cotrim (excluindo o evento em Lisboa no domingo) não tem contado com grandes nomes da Iniciativa Liberal (IL), seja a líder Mariana Leitão ou deputados. Isso ajuda tanto na meta de descolar da IL (e chegar a outros eleitorados, do interior, de maior idade e mais preocupados com questões sociais), como na narrativa de que a caravana do candidato da AD está “desesperada” – isso mesmo disse Cotrim na última segunda-feira, sobre a aparição de Luís Montenegro logo no primeiro dia de campanha.