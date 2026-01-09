Ventura atira “bananas” para o sistema escorregar e acusa Marcelo de ter "falhado" na Saúde

Além de candidato presidencial, André Ventura é presidente do partido Chega e, por isso, esta sexta-feira participou no Conselho de Estado, que considera "inoportuno".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O encontro, que teve a Venezuela e a Ucrânia como pontos principais, decorreu no Palácio de Belém e André Ventura passou, por isso, a manhã nos arredores do distrito de Lisboa, em Sobral de Monte Agraço, onde lançou um tapete de críticas e avisos que fará a Marcelo Rebelo de Sousa, realçando aos jornalistas que não lhe é permitido indicar o que será defendido no encontro.

Na lista de “coisas a dizer ao Presidente da República”, o líder do Chega considerou “inoportuno” o Conselho de Estado convocado para decorrer a meio de uma campanha presidencial, porque, no seu entender, “não há justificação, a não ser colocar o Presidente da República em exercício no centro do debate político”.

Noutro ponto, André Ventura sublinhou que ia dizer a Marcelo Rebelo de Sousa que “aquilo que aconteceu nos últimos dias em Portugal, em termos de Saúde, mereceria uma ação firme do Presidente da República”.

“É preciso dizer a Marcelo de Sousa que ele falhou ao não chamar a atenção do Governo em falhas gravíssimas que tivemos estes dias, quando pessoas morriam por falta de atendimento médico. Isto tem que ser trabalho e papel do Presidente”, realçou.

André Ventura lamenta que Marcelo Rebelo de Sousa tenha reagido ao que se passa no sector da Saúde 48 horas depois do primeiro caso conhecido esta semana e considera que, se um Presidente “não é regulador do sistema”, “não vale a pena ter um Presidente da República”.

Sobre as ambulâncias anunciadas por Luís Montenegro esta quinta-feira, André Ventura menciona notícias que dão conta de que a maior parte delas estavam adjudicadas e em concurso desde 2023, defendendo que o primeiro-ministro “anda a brincar com a oposição e o país”.

Na arruada desta manhã, a pressa para despir a camisola de candidato presidencial e vestir a de presidente do Chega era evidente. Ainda assim, André Ventura não deixou de responder aos jornalistas sobre as sondagens que o colocam na frente e as declarações de outros candidatos.

André Ventura ironizou dizendo que as eleições presidenciais “não são o concurso da miss mais bonita”. Acredita que está a conseguir “furar a fronteira do Chega e chegar a outro eleitorado” e defende que será o único eleito como Chefe de Estado a “optar pelo corte do sistema”.

Sobre os adversários, Ventura tentou colar João Cotrim de Figueiredo ao PSD, ao dizer que o eurodeputado tem “votado tudo igual ao PSD” na União Europeia.

“Votar no João Cotrim de Figueiredo ou no Marques Mendes é a mesma coisa. São exatamente iguais”, acusou.

Quanto a Henrique Gouveia e Melo, que defendeu que nenhum candidato tem valor intrínseco, André Ventura recorda que o seu adversário tem Rui Rio e Isaltino Morais na sua campanha.

Oeste "sem força" pede casca de banana

Em Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, a pulsação por André Ventura parece fraca. Ventura tentou animar, ao estilo de Marcelo Rebelo de Sousa, com ginja para todos, mas só algumas gargantas conseguiram aquecer.

A imagem pode parecer familiar, mas André Ventura tinha, minutos antes, avisado que não vai ser como os outros.

“Eu não vou ser um Presidente como os outros. Se aquilo que esperam é um Presidente que faça exatamente a mesma prática de se limitar a ser uma espécie de olheiro de fora do sistema e do Governo, não contem comigo para isso”.



Já a meio do percurso, na mercearia Pomar da Vila, o candidato presidencial tentou animar a manhã com a compra de um cacho de bananas. Acompanhado pelos jornalistas, enquanto tentava encontrar as que tivessem melhor cor, afirmou que procurava as melhores bananas para “o sistema cair”.

Nos trocadilhos possíveis, André Ventura não especificou a quem colocaria uma casca de banana para escorregar, preferiu generalizar e dizer que seriam “para todos os que são do sistema”. Assumiu, contudo, que algumas seriam também por precisar de “vitamina” para “levar a campanha até ao fim com muita força”.

Já fora da mercearia, ofereceu bananas a apoiantes, guardou algumas para “os amigos” e lembrou-se que as levaria também para o Conselho de Estado desta sexta-feira.