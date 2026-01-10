Convicto de estar “muito perto”, Cotrim traz a família e pede aos apoiantes para “continuarem”

10 jan, 2026 - 23:06 • Alexandre Abrantes Neves
Com a campanha a marcar passo na habitual transição da primeira para a segunda semana, Cotrim aposta menos em inovar no conteúdo e mais em alterar a forma das estratégias de campanha. Este sábado, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) anunciou uma convidada surpresa no comício de final de tarde em Lisboa. A escolha só foi revelada na altura de subir ao palco: Catarina Cotrim de Figueiredo, a filha mais velha.
“Mas o meu pai acredita mesmo num Portugal onde ninguém é deixado para trás por nenhum motivo. Portanto, quando vejo alguns comentários dos comentadores do costume, fica claro que nem o conhecem nem o ouviram com atenção. Ao meu pai, obrigada por tudo”, agradeceu, num discurso marcado pela mistura entre emoção e nervosismo.
A intervenção foi selada com a subida ao palco dos quatro filhos de Cotrim e de abraços e cumprimentos carinhosos entre todos. “Obrigado, meus filhos. Amo-vos muito. Esta luta também é por vós”, afirmou, em vésperas do voto antecipado.
Perante uma plateia de centenas de pessoas no Técnico Innovation Center, o exercício entraria naquilo que os analistas políticos classificam como um tipo de “soft power”: utilizar discurso emotivo (que o próprio candidato considerou, na quarta-feira em Pedrógão Grande, que “fazia falta”) para apelar ao coração do eleitorado e garantir-lhe o voto.
Fechado o episódio do Cotrim pai (com a confissão de que havia uma “lágrima teimosa ao canto do olho”), o Cotrim político entrou em cena, com um discurso que variou pouco daquele dos últimos dias.
“Já fui acusado de me querer apropriar de Sá Carneiro e Passos Coelho. Acusado por quem, perguntam vocês? Por aqueles que se querem apropriar dessas figuras. Deviam ficar felizes de terem referências com quem os outros se identificam e que reclamam e que admiram – mas não. Falta-lhes a grandeza para isso”, atirou, contra os inúmeros ataques vindos do PSD.
Os recados continuaram, sem inovação nos destinatários: primeiro para aqueles que mostram “surpresa” com a sua subida nas sondagens, depois para os adversários. E embora durante a manhã tenha recusado alterar a estratégia por causa das sondagens virar a mira de Marques Mendes para André Ventura, à tarde a história foi diferente: além de cantar o hino nacional e de encher o Centro de Inovação do Instituto Superior Técnico em Lisboa com bandeiras de Portugal, Cotrim também decidiu endurecer o discurso.
“Quem quer mudar muito menos vai votar em Ventura, porque votar em Ventura é garantir que quem for com ele à segunda volta ganha”, repetindo depois que “um voto em Ventura é um voto em Seguro”.
A mesma construção frásica serviu para dizer que a mudança não virá com Marques Mendes ou Seguro, que “esgotam o stock de lugares-comuns”, ou com Gouveia e Melo, que muda de “convicções ao sabor da maré”. Os defeitos dos adversários fazem-no continuar a sonhar (e a esta hora ainda não era conhecida a sondagem da Pitagórica para a TVI, JN e TSF que coloca em segundo lugar), mas ainda não dispensa avisos aos apoiantes.
“Estamos muito perto, não da vitória de uma pessoa, mas da vitória de uma ideia de otimismo e de esperança. A ideia de que Portugal pode ser mais, deve ser mais. Convençam quem ainda duvida, porque quando Portugal acredita, Portugal consegue. Juntos vamos continuar a ser a surpresa e juntos vamos lá fazer história.”
Mais uma vez com a sala praticamente vazia de pesos pesados da IL – apenas os deputados Rodrigo Saraiva e Joana Cordeiro marcaram presença –, a outra voz política convicta da passagem à segunda volta foi José Miguel Júdice, o mandatário nacional que teve a segunda presença nesta campanha eleitoral.
“Um Presidente que seja um catalisador das reformas funciona como um acelerador e, no fundo, como um apoio a todos aqueles que querem as reformas que são necessárias e inadiáveis”, defendeu, para logo de seguida avisar nas entrelinhas que o reformismo que Cotrim reivindica para a sua candidatura pode ajudar a chutar o Chega para fora do panorama político nacional.
“E não nos esqueçamos, a história sempre o diz, quando os sistemas não são capazes de se reformar pacificamente, morrem através de processos revolucionários. Não é provavelmente óbvio, não é provavelmente rápido, mas pode vir a acontecer.”
A manhã de sábado costuma servir para ir às compras ao mercado, o que não se esperava era que fosse preciso esperar até praticamente meio da campanha para Cotrim de Figueiredo tentar a sorte pela primeira vez numa feira, onde são populares dois eleitorados difíceis para Cotrim e para a IL: idosos e mulheres.
Nas Caldas da Rainha, Cotrim ainda demora um bom par de minutos até conseguir chegar à Praça da Fruta, perante as inúmeras vezes em que é interrompido (a maioria delas por jovens) para assinar o livro “Porque sou liberal” que publicou no outono.
Chegado ao destino, e entre as bancas de fruta e legumes, Cotrim ouviu de tudo um pouco: desde o senhor António que o acusou de “ladrão e gatuno” e lhe levantou a bengala até a Anabela que estava indecisa entre o liberal e Marques Mendes e à feirante que confessou ter convencido o marido votante do Chega a meter a cruz em Cotrim. Dos cinco candidatos que disputam o primeiro lugar, só houve um que não veio à baila: António José Seguro, curiosamente aquele que vive nas Caldas da Rainha há décadas e que escolheu a cidade para apresentar a candidatura.
Estas contas pouco ou nada interessam a Cotrim de Figueiredo – que não só recusa ter atrasado a saída para ações de rua, como também rejeita alterações na estratégia com o apoio na rua ou a subida nas sondagens.
“Quantos mercados, de Natal e feiras eu já fiz [desde setembro]... Eu posso comprometer-me a enviar-vos uma cobertura fotográfica e videográfica dessas várias visitas. E vocês verão que a receção não foi muito diferente daquela que temos aqui hoje nas Caldas”, vincou. "A estratégia eleitoral não se faz em função de uma informação conjuntural esporádica, por muito agradável que ela possa ser."
A visita corria de vento em popa – com Cotrim a conseguir demarcar-se de Marcelo Rebelo de Sousa em vários temas, como a atenção aos antigos combatentes, as “visitas de Estado” e ainda a saúde – até aparecer Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo Livre.
“Vou. E não confundo eleições, que isto é para a Presidência, não é para a presidência da IL”, atirou o deputado do partido de Rui Tavares. A quezília breve terminou com uma aposta, resumida por Cotrim: “Se em dois anos não for presidente da IL, pagas o almoço.”
Mais tarde, e aos jornalistas, o candidato liberal preferiu não se alongar a explicar o empenho em se tornar chefe do Estado e chutou o tema com uma resposta breve. “Jorge Pinto tem muitas ideias, a maior parte delas não faz sentido nenhum”, sintetizou.