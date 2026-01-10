Convicto de estar “muito perto”, Cotrim traz a família e pede aos apoiantes para “continuarem”

Com a campanha a marcar passo na habitual transição da primeira para a segunda semana, Cotrim aposta menos em inovar no conteúdo e mais em alterar a forma das estratégias de campanha. Este sábado, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) anunciou uma convidada surpresa no comício de final de tarde em Lisboa. A escolha só foi revelada na altura de subir ao palco: Catarina Cotrim de Figueiredo, a filha mais velha.

“Mas o meu pai acredita mesmo num Portugal onde ninguém é deixado para trás por nenhum motivo. Portanto, quando vejo alguns comentários dos comentadores do costume, fica claro que nem o conhecem nem o ouviram com atenção. Ao meu pai, obrigada por tudo”, agradeceu, num discurso marcado pela mistura entre emoção e nervosismo.

A intervenção foi selada com a subida ao palco dos quatro filhos de Cotrim e de abraços e cumprimentos carinhosos entre todos. “Obrigado, meus filhos. Amo-vos muito. Esta luta também é por vós”, afirmou, em vésperas do voto antecipado.

Perante uma plateia de centenas de pessoas no Técnico Innovation Center, o exercício entraria naquilo que os analistas políticos classificam como um tipo de “soft power”: utilizar discurso emotivo (que o próprio candidato considerou, na quarta-feira em Pedrógão Grande, que “fazia falta”) para apelar ao coração do eleitorado e garantir-lhe o voto.