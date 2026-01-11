Cotrim denuncia alegadas pressões no PSD e desafia Mendes: “Façam uma campanha melhor”

Com milhares de portugueses a votar antecipadamente este domingo, Cotrim de Figueiredo aproveitou as queixas de um setubalense no Mercado do Livramento para levantar a voz e dizer a todo o PSD para ter coragem de votar nele, mesmo que sintam pressões.

“Se há, dentro do PSD, quem ache que pode pressionar pessoas que vão votar de forma diferente e que isso pode, em 2026, condicionar a escolha livre dos portugueses, isso é muito grave", salienta o candidato, que acredita que, se tal for verdade, quem o faz se acha "dono dos votos das pessoas e donos da consciência das pessoas".

Os avisos foram motivados por um apoiante de Cotrim que o acompanhava desde o início da visita pelo mercado e que esperou pelo candidato para lhe dizer que há “muita gente do PSD” que não apoia publicamente o antigo líder da Iniciativa Liberal (IL) por terem “medo dos grandes”. “Mas estou aqui publicamente a dar-lhe o meu apoio. Sou PSD e não tenho problema nenhum em dizê-lo”, garantiu.

A troca de palavras ainda serviu para concordarem que “ninguém tem de ter medo”, muito menos “50 anos depois do 25 de abril”. Mas as palavras mais duras viriam mais tarde já, em declarações aos jornalistas.