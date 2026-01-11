Cotrim denuncia alegadas pressões no PSD e desafia Mendes: “Façam uma campanha melhor”

Com milhares de portugueses a votar antecipadamente este domingo, Cotrim de Figueiredo aproveitou as queixas de um setubalense no Mercado do Livramento para levantar a voz e dizer a todo o PSD para ter coragem de votar nele, mesmo que sintam pressões. “Se há, dentro do PSD, quem ache que pode pressionar pessoas que vão votar de forma diferente e que isso pode, em 2026, condicionar a escolha livre dos portugueses, isso é muito grave", salienta o candidato, que acredita que, se tal for verdade, quem o faz se acha "dono dos votos das pessoas e donos da consciência das pessoas". Os avisos foram motivados por um apoiante de Cotrim que o acompanhava desde o início da visita pelo mercado e que esperou pelo candidato para lhe dizer que há “muita gente do PSD” que não apoia publicamente o antigo líder da Iniciativa Liberal (IL) por terem “medo dos grandes”. “Mas estou aqui publicamente a dar-lhe o meu apoio. Sou PSD e não tenho problema nenhum em dizê-lo”, garantiu. A troca de palavras ainda serviu para concordarem que “ninguém tem de ter medo”, muito menos “50 anos depois do 25 de abril”. Mas as palavras mais duras viriam mais tarde já, em declarações aos jornalistas.

"Eu espero que isto sejam apenas casos isolados e que não haja uma manobra mais ou menos orquestrada para pressionar pessoas que sejam militantes notórias do partido em várias regiões para não votarem noutros candidatos, em mim ou noutro qualquer", reiterou. "Deixem as pessoas escolher livremente. Se as pessoas não estão a escolher o Marques Mendes, façam uma campanha melhor". A luta pelo centro-direita continua, à medida que as sondagens o colocam cada vez mais próximo de passar a uma eventual segunda volta. Apesar de não acrescentar pontos novos à estratégia, Cotrim diz que “não se fica” e vai “sempre” responder às críticas de Marques Mendes. Desta vez, sobre as declarações de sábado à noite em que o antigo comentador televisivo atacou os candidatos com maior popularidade na rede social TikTok, Cotrim respondeu como já se tornou hábito: virando a crítica contra quem a fez. "Eu acho que o decorrer da campanha mostra que os problemas se resolvem em todo o lado e candidatos que querem representar os portugueses e não conseguem comunicar com eles, de todas as idades e em todos os canais, talvez estejam um pouco desfasados da realidade", ironizou. Quanto aos outros candidatos, e perante vários eleitores indecisos nas bancas do mercado, Cotrim voltou a vincar vezes sem conta que “um voto em Ventura é um voto em Seguro” e que não vê razão para “qualquer dúvida” entre si ou o presidente do Chega.

Para o PS e Seguro, a mira virou para o secretário-geral José Luís Carneiro que acusou Cotrim de colocar o governo “sob tutela” do Presidente da República, com a carta que enviou ao primeiro-ministro. “São coisas que o Governo já decidiu fazer, ou pelo menos disse que queria fazer. Portanto, eu não estou a impor nada ao Governo. Se e quando quiser adotá-las, terá em mim um parceiro e alguém que fornecerá esse tal respaldo político”, esclareceu, acrescentando que tem toda a legitimidade para pressionar já o poder executivo. “Acho que os candidatos, mais uma vez, não governando, têm de ter opiniões e ser claros nas opiniões que têm sobre as matérias do dia-a-dia”, afirmou. Quem entrasse de repente no Mercado do livramento e visse um João Cotrim de Figueiredo sorridente podia associá-lo aos bons resultados nas sondagens (a mais recente da Pitagórica para TVI, TSF e JN coloca-o em segundo lugar), mas o candidato garantiu que “não embandeira em arco”.

Ainda assim, prometeu uma segunda semana de campanha em crescendo e deixa uma "profecia". "Esta última semana vai acelerar este fenómenos das pessoas perceberem que há, dentro das hipóteses de candidatura a Presidente da República, uma candidatura que é diferente mas, ao mesmo tempo, confiável; que é moderna mas, ao mesmo tempo, respeitadora das instituições; e que, por isso, vai atraindo cada vez mais gente que estava insatisfeita com outras candidaturas", vaticinou. "É o chamado momentum. Esse está do meu lado e não o vou perder", rematou. Da Gronelândia, ouviu pedidos de apoio A agenda deste domingo do candidato foi alterada para introduzir um tema que não é dos mais populares entre o eleitorado português. Em vez de um encontro entre avós e netos (o apelo intergeracional ao voto que tem sido repetido até à exaustão), o dia de Cotrim terminou pela hora de almoço, sentado à mesa com o embaixador da Dinamarca em Portugal, Lars Steen Nielsen. “Creio mesmo que, nestas três semanas de campanha para a segunda volta, este assunto vai estar na ordem do dia. Algumas das evoluções geopolíticas podem colocar os nossos interesses, os interesses de Portugal, da União Europeia e, neste caso, até os interesses da NATO num dilema”, começou por afirmar, para justificar a alteração nas ações de campanha.