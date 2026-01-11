Das rosas às laranjas, Ventura pede a Montenegro apoio na segunda volta e promete tudo para derrotar Seguro

11 jan, 2026 - 01:45 • Filipa Ribeiro
No interior do país as temperaturas são mais baixas, mas a campanha de André Ventura aqueceu com cálculos para as próximas semanas. O candidato presidencial apoiado pelo Chega olhou para duas possibilidades: uma ida à segunda volta com António José Seguro e uma vitória no dia 18 de janeiro do candidato apoiado pelo PS e Luís Marques Mendes.
O primeiro cenário é colocado a André Ventura em Portalegre no arranque de uma visita ao mercado. O candidato e líder do Chega assume o lugar da voz da consciência de Luís Montenegro e diz que "será interessante saber o que é que o primeiro-ministro e líder do PSD" faz "perante um socialista e alguém com quem fizeram acordos na área da imigração, na área da nacionalidade".
Para o líder do Chega, é natural que Luís Montenegro opte por apoiar a sua candidatura num frente-a-frente com António José Seguro, uma vez que depois do "trabalho comum" feito entre AD e Chega, o Governo se afastou "deliberadamente" do PS.
"Vai ter de ser a consciência de Montenegro a decidir se, numa segunda volta, prefere ter alguém que não é do partido dele mas que conseguiu trabalhar em muitos diplomas fundamentais, ou se quer um socialista que nós combatemos e que tentámos derrotar", defendeu.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ainda no mercado de Portalegre, metaforicamente, André Ventura comprou tangerinas - para dizer que as laranjas (o PSD) vão ficar pequenas no dia 18 de maio - e disse querer esmagar, além das laranjas, também rosas - numa referência ao PS.
Ao sétimo dia de campanha, os socialistas começam a entrar no discurso de André Ventura.
Candidato presidencial esteve no mercado de Portal(...)
Na segunda ação do dia, uma arruada na cidade da Guarda, a temperatura na rua era ainda mais baixa, mas o discurso sobre os socialistas continuava a fervilhar. André Ventura foi colocado a resolver um outro cálculo: se apoiaria ou não Luís Marques Mendes (que tem criticado diariamente) num frente a frente com António José Seguro. Sem referir de forma clara o nome do candidato apoiado pela AD, André Ventura foi claro ao afirmar que "tudo daria" para evitar uma ida do candidato apoiado pelo PS à segunda volta. "Podendo não gostar tanto de outros, preferiria a um candidato socialista", afirmou.
Aos jornalistas, sublinhou que acredita que esse cenário "não vai acontecer", mas reforçou que no que depender do líder do Chega não será eleito um socialista para a Presidência da República. "Eu tudo farei para evitar que um socialista, um comunista, um extremista (...) não ganhe as eleições", defendeu.
No fundo, André Ventura não quer uma vitória de António José Seguro. "Não podemos permitir que um candidato do PS volte a ter assento no Palácio de Belém. Gostava de ouvir os outros candidatos dizer isso: se passar um candidato socialista tudo farão para o derrotar", realçou.
Nos desafios deixados a Luís Montenegro, Ventura diz que é necessário o primeiro-ministro e líder do PSD dizer se quer "andar com a perna direita para a frente ou para trás".
André Ventura passou a primeira semana de campanha sem grandes ataques dos adversários, depois de no primeiro dia Luís Montenegro ter feito uma declaração que Ventura assumiu como ataque, agora ao sétimo dia foi a vez da candidatura apoiada pelo Partido Socialista apontar a mira ao candidato apoiado pelo Chega.
Depois de ouvir as acusações de José Luís Carneiro e António José Seguro, André Ventura garante que "não quer romper com a Constituição" como disse o secretário-geral do PS, mas antes "romper com a corrupção". No entanto, num parêntesis, Ventura realça que "é sabido que não concorda com muitas coisas que esta Constituição tem e que está de acordo com a mudança da Constituição em muita coisa".
Com os termómetros a desafiar as temperaturas negativas, André Ventura entrou de imediato num café assim que começou a arruada na cidade mais alta do país, a Guarda. Depois de pedir café um chocolate, é abraçado pela responsável - uma imigrante brasileira que diz ter "três ídolos: Roberto Carlos, Bolsonaro e André Ventura" e diz ao candidato a Presidente da República que este sábado acaba por conhecer pessoalmente o único que faltava conhecer.
André Ventura fica sorridente e agradece, mas rapidamente é questionado sobre se se sente confortável em pertencer a uma lista onde está incluído o ex-Presidente do Brasil - a cumprir pena na prisão por tentativa de golpe de Estado. Ventura resolve a questão dizendo que "tem muito orgulho em estar na lista dos que combatem Lula da Silva e o que ele representa" para voltar a defender que enquanto Presidente da República não aceitará a visita do presidente do Brasil a Portugal.
No café longo, Ventura disse ainda não temer que o seu eleitorado disperse o voto noutros candidatos por considerarem que o líder do Chega terá melhor perfil para primeiro-ministro. A questão foi levantada, depois de este sábado em Portalegre, uma das vendedoras do mercado ter afirmado que esperava que Ventura "não vencesse" porque o queria a liderar um Governo.
O candidato a Belém entende que o seu eleitorado o reconhece como "executivo" e já esta semana tinha realçado a fidelização dos eleitores do Chega. André Ventura afirma que ninguém vota nele para ter um "Presidente da República que seja uma figura simbólica ou uma figura de enfeitar."
"As pessoas sabem que é este o perfil. O que significa mudar o perfil (...) mais interventivo, mais fiscalizador, mais forte” sublinhou.
Questionado sobre o que será do partido Chega caso seja eleito para Presidente da República e se - uma vez que tem confiança numa vitória o partido já se começou a preparar para perder o presidente e preparar o futuro - diz que seria "arrogância" da sua parte "pensar que se for eleitor Presidente o partido não vai sobreviver". "Não ha ninguém insubstituível", declarou.