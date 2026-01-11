Das rosas às laranjas, Ventura pede a Montenegro apoio na segunda volta e promete tudo para derrotar Seguro

Na segunda ação do dia, uma arruada na cidade da Guarda, a temperatura na rua era ainda mais baixa, mas o discurso sobre os socialistas continuava a fervilhar. André Ventura foi colocado a resolver um outro cálculo: se apoiaria ou não Luís Marques Mendes (que tem criticado diariamente) num frente a frente com António José Seguro. Sem referir de forma clara o nome do candidato apoiado pela AD, André Ventura foi claro ao afirmar que "tudo daria" para evitar uma ida do candidato apoiado pelo PS à segunda volta. "Podendo não gostar tanto de outros, preferiria a um candidato socialista", afirmou.

Aos jornalistas, sublinhou que acredita que esse cenário "não vai acontecer", mas reforçou que no que depender do líder do Chega não será eleito um socialista para a Presidência da República. "Eu tudo farei para evitar que um socialista, um comunista, um extremista (...) não ganhe as eleições", defendeu.

No fundo, André Ventura não quer uma vitória de António José Seguro. "Não podemos permitir que um candidato do PS volte a ter assento no Palácio de Belém. Gostava de ouvir os outros candidatos dizer isso: se passar um candidato socialista tudo farão para o derrotar", realçou.

Nos desafios deixados a Luís Montenegro, Ventura diz que é necessário o primeiro-ministro e líder do PSD dizer se quer "andar com a perna direita para a frente ou para trás".

Ventura "não quer romper" com a Constituição, mas não concorda completamente com ela

André Ventura passou a primeira semana de campanha sem grandes ataques dos adversários, depois de no primeiro dia Luís Montenegro ter feito uma declaração que Ventura assumiu como ataque, agora ao sétimo dia foi a vez da candidatura apoiada pelo Partido Socialista apontar a mira ao candidato apoiado pelo Chega.

Depois de ouvir as acusações de José Luís Carneiro e António José Seguro, André Ventura garante que "não quer romper com a Constituição" como disse o secretário-geral do PS, mas antes "romper com a corrupção". No entanto, num parêntesis, Ventura realça que "é sabido que não concorda com muitas coisas que esta Constituição tem e que está de acordo com a mudança da Constituição em muita coisa".