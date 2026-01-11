Jerónimo de Sousa aterra na campanha. "O António vai participar até ao último fôlego nesta batalha eleitoral"

Em termos mais substantivos, o comunista sente também necessidade de clarificar o que entende por “consenso neo-liberal”, uma expressão que tanto tem utilizado e que traz consigo um significado do qual tanto se afasta.

“Estão juntos na defesa das privatizações e na entrega a capital estrangeiro”. Fala da banca, da ANA Aeroportos, da TAP, dos CTT ou da REN. Critica também a tentativa de “legalização do lobby”, que “não é mais do que a legalização do tráfico de influências que não devia ser permitido”.

Olhando ao público que ali tem, lembra os cortes nos tempos da Troika em Portugal. À “submissão à União Europeia” atira farpas, tal como faz à NATO e aos “privilégios dos benefícios fiscais com o IRC”. Para Filipe, os neo-liberais a que se refere têm de ser travados, já que “tratam as pessoas como mercadorias descartáveis”.

Também aos jovens dedica bastante tempo de discurso, achando inadmissível as dificuldades a sair de casa dos pais, as propinas pagas nas faculdades, os salários curtos, os trabalhos atacados pelo pacote laboral e, em resumo, a falta de uma “proteção especial” que está constitucionalmente consagrada.

Puxando dos galões económicos, consegue um dos maiores aplausos ao declarar a necessidade de uma maior justiça fiscal que tenha a capacidade de não deixar sair quem cá vive e é formado: “Com um sistema fiscal em que os ricos não sejam tributados em impostos diretos como fossem pobres e em que os pobres não sejam tributados em impostos indiretos como se fossem ricos”.

À margem das palavras proferidas para os apoiantes escutarem de viva-voz, dá-se o pedido dos jornalistas para que Jerónimo de Sousa possa falar aos microfones dos vários meios de comunicação social. Pedido aceite, levanta-se o antigo secretário-geral do PCP e aponta que “a CDU tem uma vantagem de comportar uma estratégia de futuro e, por isso mesmo, estamos profundamente confiantes de que o António vai participar até ao último fôlego nesta campanha, nesta batalha eleitoral, e cá estamos sempre prontos para não virar a cara ao mau tempo”.

Não temendo o que pode vir no dia 18, confidencia que nem precisou de dar conselhos ao homem que apoia para subir ao Palácio de Belém: “Ele sabe mais do que eu”.