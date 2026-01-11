Jerónimo de Sousa aterra na campanha. "O António vai participar até ao último fôlego nesta batalha eleitoral"

11 jan, 2026 - 21:23 • João Maldonado
As sondagens até podem não indicar grande brilhantismo. A percentagem alcançada pode até não chegar para a segunda volta. Mas a capacidade de mobilização do Partido Comunista continua a impressionar. É em Lisboa, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, que o candidato tem a ação de campanha mais expressiva até ao momento.
“Abril presente, António a Presidente.” Embalados neste silogismo, todos cantam para receber António Filipe, o candidato presidencial que diz representar uma esquerda que mais ninguém é capaz de representar.
A maioria da população aqui presente terá mais de 70 anos. Mas que não seja motivo para os aplausos deixarem de ser fortes. É com um sorriso rasgado que o homem entra, porque todos vieram e a sala está cheia. Distribui acenos e dirige-se a um dos abraços mais esperados.
Vestido com um longo casaco castanho, é Jerónimo de Sousa que está sentado na ponta da segunda fila de cadeiras de plástico brancas. O abraço é longo. “Força”, diz-lhe um dos grandes símbolos do comunismo em Portugal.
Os gritos de apoio continuam e assim também segue António Filipe. Está na primeira fila e ao lado tem Paulo Raimundo, o secretário-geral que fez eleger quatro deputados pela CDU para a Assembleia da República ainda este ano (menos 1 do que tinha). Mais um abraço a João Oliveira, outro já histórico apesar de mais tenra idade, e senta-se. Ali ao lado também está outro nome forte: Isabel Camarinha, imagem maior do sindicalismo, veio ao Casal Vistoso ajudar a garantir maior votação.
Depois de um momento musical para gáudio dos presentes e do discurso confiante da mandatária nacional, Sofia Lisboa, é a vez de Raimundo elevar a voz e explicar a todos que “mais votos em António Filipe é dar mais força a essa luta de todos os dias”.
O líder comunista dedica grande parte dos discurso a elencar artigos da Constituição da República Portuguesa que têm de ser cumpridos à risca. Passa pela paz, a cultura, as escolhas económicas, a habitação, os jovens e dá especial foco, lembrando a greve geral do passado mês de dezembro, às críticas ao pacote laboral.
Para Raimundo o que o país precisa é de “um pacote constitucional”, só assegurado pela “candidatura da verdadeira alternativa, dos valores de Abril e patriótica” que Filipe encabeça unipessoalmente.
Não é só, mas é fundamentalmente pelo discurso do candidato que todos esperam. Querem ouvir o que tem a dizer, mesmo que nesta fase as ideias já quase todas tenham sido explicadas sucessivas vezes. Nestas palavras com púlpito à frente escolhe falar durante cerca de meia hora.
Há dias que o candidato diz sentir-se extremamente cansado do tema, mas a verdade é que volta sempre a ele. A desistência ou não desistência assombra-o desde o primeiro dia e deverá persegui-lo até dia 18 deste mês.
Perante os sucessivos apelos para uma concentração do eleitorado à esquerda que beneficiasse um dos membros desse campo político, Filipe sublinha que consigo essa “convergência de votos passou a ser possível”. Afinal, “só é possível a convergência à esquerda votando num candidato que seja de esquerda”.
Em termos mais substantivos, o comunista sente também necessidade de clarificar o que entende por “consenso neo-liberal”, uma expressão que tanto tem utilizado e que traz consigo um significado do qual tanto se afasta.
“Estão juntos na defesa das privatizações e na entrega a capital estrangeiro”. Fala da banca, da ANA Aeroportos, da TAP, dos CTT ou da REN. Critica também a tentativa de “legalização do lobby”, que “não é mais do que a legalização do tráfico de influências que não devia ser permitido”.
Olhando ao público que ali tem, lembra os cortes nos tempos da Troika em Portugal. À “submissão à União Europeia” atira farpas, tal como faz à NATO e aos “privilégios dos benefícios fiscais com o IRC”. Para Filipe, os neo-liberais a que se refere têm de ser travados, já que “tratam as pessoas como mercadorias descartáveis”.
Também aos jovens dedica bastante tempo de discurso, achando inadmissível as dificuldades a sair de casa dos pais, as propinas pagas nas faculdades, os salários curtos, os trabalhos atacados pelo pacote laboral e, em resumo, a falta de uma “proteção especial” que está constitucionalmente consagrada.
Puxando dos galões económicos, consegue um dos maiores aplausos ao declarar a necessidade de uma maior justiça fiscal que tenha a capacidade de não deixar sair quem cá vive e é formado: “Com um sistema fiscal em que os ricos não sejam tributados em impostos diretos como fossem pobres e em que os pobres não sejam tributados em impostos indiretos como se fossem ricos”.
À margem das palavras proferidas para os apoiantes escutarem de viva-voz, dá-se o pedido dos jornalistas para que Jerónimo de Sousa possa falar aos microfones dos vários meios de comunicação social. Pedido aceite, levanta-se o antigo secretário-geral do PCP e aponta que “a CDU tem uma vantagem de comportar uma estratégia de futuro e, por isso mesmo, estamos profundamente confiantes de que o António vai participar até ao último fôlego nesta campanha, nesta batalha eleitoral, e cá estamos sempre prontos para não virar a cara ao mau tempo”.
Não temendo o que pode vir no dia 18, confidencia que nem precisou de dar conselhos ao homem que apoia para subir ao Palácio de Belém: “Ele sabe mais do que eu”.