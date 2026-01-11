Mendes não resistiu e pede explicações à ministra da Saúde. Rui Moreira critica o PSD “das traições"

O candidato que tem ao longo da semana escutado quase todos os dias as queixas da população sobre o estado da Saúde, acrescenta ainda mais um conselho a Ana Paula Martins considerando que já passou tempo demais em silêncio, “porque em política nunca é bom ter vazios". "O vazio gera alarme social."

“E nós precisamos de dar explicações, conhecimentos e informações às pessoas para que as pessoas acreditem no presente e acreditem no futuro”, disse Marques Mendes.

Rui Moreira fala de traições, minas e armadilhas no PSD

A uma semana das eleições, Marques Mendes subiu a fasquia e garante que vai ter o melhor resultado no próximo domingo e passar à segunda volta, desvalorizando a divisão entre o eleitorado do PSD.

Mendes já encontrou na rua quem sempre foi um eleitor do PSD e agora vai deitar o voto em João Cotrim de Figueiredo. Sem contar ainda que, neste domingo, cem personalidades do centro-direita, a maioria do PSD, como os ex ministros Valente de Oliveira, Miguel Cadilhe, David Justino, assinaram um manifesto em apoio da candidatura de Henrique Gouveia e Melo.

Marques Mendes diz que esta lista “não tem novidade nenhuma” e diz que também ele tem apoiantes de outras áreas políticas, como o partido socialista e até quem votou na CDU, como a escritora Alice Vieira e “o Toy, cantor bem conhecido, votou já esta semana, até fez um vídeo, e nas últimas legislativas votou na CDU”.