Mendes não resistiu e pede explicações à ministra da Saúde. Rui Moreira critica o PSD “das traições"

11 jan, 2026 - 20:48 • Manuela Pires
O tema nunca saiu da campanha e Marques Mendes tentou tudo para não melindrar a ministra da Saúde, mas este domingo não aguentou mais e decidiu pedir explicações a Ana Paula Martins, porque “o vazio gera alarme social”.
No arranque para a segunda semana de campanha, o candidato apoiado pelo PSD e CDS, que já na manhã deste domingo tinha considerado que o estado da Saúde “é mau”, disse, pouco depois ao almoço, que a ministra da Saúde deve dar a cara pelo que está a correr mal e explicar o que pretende fazer.
“À ministra da Saúde daria o conselho de que ela apareça a explicar porque é que algumas coisas más estão a acontecer na Saúde. E que ao mesmo tempo diga aquilo que está a ser feito ou a ser preparado para corrigir essas situações”, pediu Mendes.
O antigo líder do PSD quer ainda que a ministra “explique aos portugueses qual é o caminho e qual é o calendário para nós termos os problemas mais rapidamente resolvidos”, disse Mendes a uma semana das eleições presidenciais.
O candidato que tem ao longo da semana escutado quase todos os dias as queixas da população sobre o estado da Saúde, acrescenta ainda mais um conselho a Ana Paula Martins considerando que já passou tempo demais em silêncio, “porque em política nunca é bom ter vazios". "O vazio gera alarme social."
“E nós precisamos de dar explicações, conhecimentos e informações às pessoas para que as pessoas acreditem no presente e acreditem no futuro”, disse Marques Mendes.
A uma semana das eleições, Marques Mendes subiu a fasquia e garante que vai ter o melhor resultado no próximo domingo e passar à segunda volta, desvalorizando a divisão entre o eleitorado do PSD.
Mendes já encontrou na rua quem sempre foi um eleitor do PSD e agora vai deitar o voto em João Cotrim de Figueiredo. Sem contar ainda que, neste domingo, cem personalidades do centro-direita, a maioria do PSD, como os ex ministros Valente de Oliveira, Miguel Cadilhe, David Justino, assinaram um manifesto em apoio da candidatura de Henrique Gouveia e Melo.
Marques Mendes diz que esta lista “não tem novidade nenhuma” e diz que também ele tem apoiantes de outras áreas políticas, como o partido socialista e até quem votou na CDU, como a escritora Alice Vieira e “o Toy, cantor bem conhecido, votou já esta semana, até fez um vídeo, e nas últimas legislativas votou na CDU”.
Nos comícios, as críticas aos adversários ficam, para Mendes, a cargo dos mandatários, autarcas ou dos ministros que vêm à campanha como Paulo Rangel, que considerou que votar em Seguro ou Gouveia e Melo é um “voto em branco”.
Já o independente Rui Moreira falou de traições e minas e armadilhas no PSD, criticando os militantes que estão a fazer oposição a esta candidatura.
“Quem quiser fazer oposição ao seu partido deve fazer no Congresso do Partido. Não é fazer pequenas traições. Não é com minas e armadilhas”.
O mandatário nacional apontou ainda o dedo à campanha de João Cotrim de Figueiredo, “porque ninguém tem o monopólio do reformismo” e lembrou que “se não forem criadas as condições para que este Governo possa fazer reformas, essas reformas não vão ser feitas”.
O independente que ganhou três eleições para a câmara do Porto avisou também que não se podem cometer erros e o voto em Marques Mendes deve ser a opção já na próxima semana.
“Nós precisamos, para isso, de não cometer erros. E não nos podemos deixar encantar com alguns que dizem, bom, eu na primeira volta voto no outro qualquer, mas depois, na segunda volta voto no Luís Marques Mendes. Não, não, não, não é assim. Tem de ser agora, nós temos de votar Luís Marques Mendes agora”, avisou Rui Moreira.