Ventura "da paz" quer debate centrado na saúde e faz confusão com "espreguiçadeiras"

11 jan, 2026 - 23:59 • Filipa Ribeiro
André Ventura passou este domingo pela feira de S.Gonçalinho, em Aveiro, onde a tradição impõe que se apanhem ou atirem cavacas do cimo de uma Igreja. O candidato presidencial apoiado pelo Chega cumpriu e, encolhido debaixo de um guarda-chuva, afirma que não atiraria nenhuma cavaca a um adversário por ser "da paz".
A frase dita no meio da confusão e do ruído junto à Igreja, em Aveiro, está alinhada com a mensagem do dia de André Ventura que disse várias vezes que recusaria alinhar numa campanha de ataques entre candidatos. “Eu quero fazer uma campanha elevada, discutir as causas e os problemas do país. É isso que eu quero e acho que as pessoas querem”, disse.
A pergunta foi lançada em Viseu, antes da primeira arruada do dia e depois de António José Seguro ter focado o discurso no candidato André Ventura. A verdade é que sem querer falar nos adversários, o líder do Chega deixou a nota: "Podemos passar o resto da campanha com António José Seguro a chamar-me de fascista e racista, e eu a dizer que ele é um tachista e agarrado à corrupção de regime ou podemos discutir temas importantes”, defendeu.
Nas declarações aos jornalistas, André Ventura falou ainda de outro candidato - João Cotrim de Figueiredo - para dizer que votar no candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) "é votar no PS e PSD, porque na União Europeia esteve ao lado de tudo o que é para a imigração".
Também ao final do dia, em Aveiro, Ventura voltou a António José Seguro para dizer que o candidato apoiado pelo PS "deve querer fazer uma disputa a dois".
André Ventura defendeu, ainda durante a manhã em Viseu, que o debate nestas eleições deve estar centrado em temas como a saúde e a segurança. Na saúde, o candidato a Belém mencionou uma fotografia que recebeu que dá conta da presença de espreguiçadeiras nas urgências do Hospital de Santo António - imagem essa que também publicou nas redes sociais.
O candidato a Belém entendeu que as espreguiçadeiras estavam a ser utilizadas "por falta de macas". "Como não têm dinheiro para comprar macas, andam a comprar espreguiçadeiras", afirmou.
A fotografia é verdadeira, mas as espreguiçadeiras não estão a ser usadas e fazem parte de um plano de catástrofe. O esclarecimento é dado à Renascença por fonte hospitalar que esclareceu que por catástrofe entende-se "grandes acidentes, catástrofes naturais, entre outros".
A mesma fonte oficial da unidade hospitalar de Santo António adianta que "em 15 anos" as espreguiçadeiras nunca foram utilizadas e que a fotografia aparece porque foram colocadas "por engano" no serviço de urgência na véspera de Natal. O hospital esclarece que "não faltam macas" naquela unidade.
Ao final do dia, depois de conhecer as explicações do Hospital de Santo António, André Ventura considerou as mesmas incompreensíveis. "É incompreensível a explicação. Então numa situação de catástrofe não temos macas, mas temos espreguiçadeiras", disse o candidato presidencial que mantém as dúvidas sobre o porquê de não se usar apenas macas em todas as situações.
Questionada pela Renascença, fonte oficial do Hospital de Santo António esclarece que o conjunto de espreguiçadeiras em causa faz parte de um plano de catástrofe que está no manual do Hospital que tem "certificação internacional".
De acordo com o esclarecimento, estas espreguiçadeiras "são suportes rígido, fáceis de armazenar" que não apresentam "risco de quedas" e que se destinam "essencialmente a pessoas que entram já em cadáver", facilitando o corte de roupas, limpeza de sangue ou tóxicos, e para "dar um banho rápido para uma primeira observação e triagem da gravidade".
A mesma fonte recorda que este material aplica-se apenas a "grandes catástrofes, com dezenas de vítimas a entrar em simultâneo", situação que o Hospital de Santo António nunca enfrentou.