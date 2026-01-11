Ventura "da paz" quer debate centrado na saúde e faz confusão com "espreguiçadeiras"

André Ventura defendeu, ainda durante a manhã em Viseu, que o debate nestas eleições deve estar centrado em temas como a saúde e a segurança. Na saúde, o candidato a Belém mencionou uma fotografia que recebeu que dá conta da presença de espreguiçadeiras nas urgências do Hospital de Santo António - imagem essa que também publicou nas redes sociais.

O candidato a Belém entendeu que as espreguiçadeiras estavam a ser utilizadas "por falta de macas". "Como não têm dinheiro para comprar macas, andam a comprar espreguiçadeiras", afirmou.

A fotografia é verdadeira, mas as espreguiçadeiras não estão a ser usadas e fazem parte de um plano de catástrofe. O esclarecimento é dado à Renascença por fonte hospitalar que esclareceu que por catástrofe entende-se "grandes acidentes, catástrofes naturais, entre outros".

A mesma fonte oficial da unidade hospitalar de Santo António adianta que "em 15 anos" as espreguiçadeiras nunca foram utilizadas e que a fotografia aparece porque foram colocadas "por engano" no serviço de urgência na véspera de Natal. O hospital esclarece que "não faltam macas" naquela unidade.

Porquê espreguiçadeiras?

Ao final do dia, depois de conhecer as explicações do Hospital de Santo António, André Ventura considerou as mesmas incompreensíveis. "É incompreensível a explicação. Então numa situação de catástrofe não temos macas, mas temos espreguiçadeiras", disse o candidato presidencial que mantém as dúvidas sobre o porquê de não se usar apenas macas em todas as situações.

Questionada pela Renascença, fonte oficial do Hospital de Santo António esclarece que o conjunto de espreguiçadeiras em causa faz parte de um plano de catástrofe que está no manual do Hospital que tem "certificação internacional".

De acordo com o esclarecimento, estas espreguiçadeiras "são suportes rígido, fáceis de armazenar" que não apresentam "risco de quedas" e que se destinam "essencialmente a pessoas que entram já em cadáver", facilitando o corte de roupas, limpeza de sangue ou tóxicos, e para "dar um banho rápido para uma primeira observação e triagem da gravidade".

A mesma fonte recorda que este material aplica-se apenas a "grandes catástrofes, com dezenas de vítimas a entrar em simultâneo", situação que o Hospital de Santo António nunca enfrentou.