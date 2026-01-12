Denúncia de assédio e confusão sobre Ventura. O dia "horribilis" de Cotrim

Quando Cotrim de Figueiredo disse este domingo no mercado de Setúbal que não ia “perder o momentum” desta campanha que estava do seu lado, jamais imaginava que, pouco mais de 24 horas depois, ia ver o voo em crescendo nas sondagens ser abalado por forte turbulência, vinda de dentro e fora dos partidos políticos.

Um dia após reforçar o segundo lugar na sondagem da Pitagórica para a TVI, TSF e JN, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) viu-se a braços com uma acusação de assédio sexual que já veio ofuscar outra polémica, quando de manhã admitiu apoiar André Ventura numa eventual segunda volta onde não participe.

Eis o relato do dia que abanou a candidatura que estava a surpreender nestas presidenciais – e que, apesar da controvérsia, vinca o pé e diz que “não desiste” de chegar à segunda volta.

O deslize da manhã

Ninguém pensou que pudesse ser premonição, mas o dia dedicado a Castelo Branco até começou mais morno do que o habitual. Pelas 9h00, a chuva dificultava a mobilização de eleitorado da IL no Fundão, a terra natal de Liliana Reis, a número dois que Cotrim escolheu (e militante do PSD) para o acompanhar na segunda semana de campanha.

Já dentro do mercado, o candidato ouviu todo o tipo de palavras de apoio, desde feirantes que o trataram por “meu amigo” até quem se queixou da “doença Cotrim”, que lhe afetava os filhos, tal era o entusiasmo do apoio ao ex-líder da IL.