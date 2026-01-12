"Deus, Pátria, Família e Trabalho": o "regresso ao futuro" de Ventura

"Deus, Pátria, Família e Trabalho" é uma frase que acompanha André Ventura, pelo menos desde 2021, e o agora candidato presidencial decidiu recordá-la durante uma visita à Adega de Vila Real.

Conduzido pelo responsável pela cooperativa, Jaime Borges - que defende que o país devia ser mais trabalhador -, André Ventura foi rápido a fazer o raciocínio e a sublinhar a frase enquanto o anfitrião parece nem se ter apercebido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A frase que tem origem no lema que vigorou durante o Estado Novo e o regime de António de Oliveira Salazar, de acordo com Ventura, poderia ser a sua frase desta campanha. Questionado pelos jornalistas, o candidato a Belém realça que Portugal "seria um país muito melhor". "Seria com muito orgulho o lema da minha campanha", realçou.

André Ventura diz que é necessário "perder o medo às palavras" e considera que nenhum "destes valores é mau". O tema surge depois de André Ventura ter sido questionado sobre o discurso mais moderado que tem tido nos últimos tempos e o líder do Chega ironiza: "afinal, já sou outra vez um salazarista".

Confrontado sobre se o uso da frase "Deus, Pátria e Família" não significa um regresso ao passado, André Ventura defende que é antes um "regresso ao futuro". "O futuro da ordem, o futuro da segurança, o futuro da prosperidade, o futuro de um país que se levanta e não de um país que está todos os dias mergulhado em casos, em crimes, em bandalheira e falta de trabalho", afirmou.

O candidato a Belém, que tem afirmado estar já a furar eleitorado e a chegar à AD, não teme que a recuperação deste lema o prejudique perante o eleitorado. "Se ficar a falar sozinho no dia 18 os portugueses responderão a isso", defendeu.

Apoio de Cotrim é "natural". "É como o BE, mas bem vestido"

Esta manhã, André Ventura ouviu João Cotrim de Figueiredo a não excluir que o apoiaria numa segunda volta em que o outro adversário fosse António José Seguro.

Cotrim Figueiredo já tentou esclarecer as declarações, mas André Ventura considerou que seria "natural" e "bom espírito" que o candidato apoiado pela IL opte por votar em si em fevereiro e voltou a recordar que, numa segunda volta em que a sua candidatura não avance, também "fará de tudo para evitar a vitória de um socialista".

Apesar de avançar com o seu princípio para responder à questão se numa segunda volta entre Cotrim de Figueiredo e Seguro apoiaria o candidato liberal, André Ventura repetiu as críticas já feitas a Cotrim.

André Ventura considera que "João Cotrim de Figueiredo não se distingue dos outros", volta a associá-lo ao PS e PSD e vai mais longe: "é uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido (...) de fato e gravata".