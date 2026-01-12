Manuel João Vieira espera capitalizar os votos “de quem se está nas tintas para a política”

A primeira pergunta que lhe coloco é se esta candidatura é uma candidatura satírica, uma candidatura para recolher os votos de protesto, ou uma candidatura que se assume realmente como pretendente ao Palácio de Belém?

Eu acho que as duas coisas. Acho que, por um lado, nós sabemos a dificuldade monstruosa que é chegar ao Palácio de Belém, com os meios parcos que possuo. Mas, na realidade, naquilo que há metáfora e jocosidade, há também uma grande vontade de dar um pulo em frente para um outro tipo de diálogo, para sairmos deste tipo de argumentos que são utilizados na política portuguesa há 40 anos e que parecem não ter fim.

Acho que há que pensar de uma maneira muito mais positiva e, por isso, é que eu falo no salto em frente. Falo em ultrapassarmos a lixeira que temos em frente e retomar a estrada dos tijolos amarelos, se quisermos dizer assim, como fizemos nos "Descobrimentos". Vamos retomar essa estrada e vamos reformar o país. Daí os projetos utópicos de "Vieirópolis".

"Vieirópolis" é um projeto utópico?

"Vieirópolis" é um projeto que tem, posso descrevê-lo, no centro geodésico do país, perto de Vila do Rei, surgir uma cidade para um milhão de habitantes, uma cidade que vai tirar o peso populacional aos grandes centros do litoral.

A nossa ideia é nós irmos mais para o centro, para o extremo centro, e com isso atrair também as pessoas para o interior, porque nós achamos que é necessário recolonizar o interior de Portugal, que está desertificado. Há outros projetos, como o português, que está em "Vieirópolis" e tem à sua disposição um botão que diz “resolver”. E, portanto, qualquer tipo de problema com o qual se deparar, ele tem um botão que diz “resolver”.

Outra coisa que me parece muito importante é recuperarmos a paisagem, que neste momento está um bocado desfigurada, em virtude de demasiada plantação de eucalipto, de demasiados incêndios, etc. E temos que apostar numa cidade ecológica, completamente ecológica.

Portanto, nós queremos dar um salto para a frente, com tecnologia, mas não queremos esquecer os caldos da avó, os carros de bois, todas essas coisas que fizeram parte do nosso passado, ainda agora há 50 anos.

Propostas como dar um Ferrari a cada português, vinho canalizado, patinadoras e dançarinos permitem Portugal dar o salto ou acabam por desviar a atenção dos problemas reais da vida das pessoas, como os problemas nos salários, na habitação?

Pelo contrário, ajudam a evidenciar a grande diferença que existe entre o que é o projeto utópico de futuro - e a nossa direção tem de ser sempre utópica-, e aquilo que é a realidade insalubre e difícil em que vivemos.

O que é que faria pela Saúde?

Proibição das doenças, para já, proibia-as de existir. Em "Vieirópolis", as pessoas são monitorizadas em termos de Saúde desde o nascimento, de maneira que é a prevenção, sobretudo, que está em primeiro lugar, a prevenção para não virem a apanhar doenças.

Como vocês sabem, muitas das doenças são familiares e estão no nosso ADN, portanto tudo isso é trabalhável nos centros mais avançados de pesquisa medicinal. Isto faz-me lembrar a pasta medicinal da Couto.

A sua campanha apresenta uma despesa de 860 euros para todos estes dias. No que é que vai gastar este dinheiro e de onde é que vem?

Olhe, não faço a menor ideia, mas eu tenho algum dinheiro. Eu tenho mais de 1000 euros, portanto não tenho medo de enfrentar essas despesas. Tenho 1280 euros no banco neste momento - ou mais, coisa assim.

E este financiamento veio de outras pessoas ou é de dinheiro de Manuel João Vieira?

Por acaso, é meu. Acho que houve alguém que pagou a gasolina de um carro, foi 60 euros, que ainda lhe estou a dever. E depois eu não sei se isto vai para a conta da candidatura ou para a minha ainda temos que ver isto, porque eu não sou um grande especialista em Finanças.

Não é importante esse conhecimento de Finanças para o cargo de Presidente da República?

É importante uma pessoa estar rodeada de pessoas que compreendam bem os fenómenos do mundo financeiro e da Economia. Um Presidente não se pode passar de ter conselheiros e especialistas em todo o género de diferentes campos.

Alguns nomes que gostasse de destacar de especialistas que gostasse de chamar?

Neste momento não faço a menor ideia, vou precisar de especialistas que saibam de especialistas, que é uma coisa muito boa, que é o especialista dos especialistas.