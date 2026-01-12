Manuel João Vieira espera capitalizar os votos “de quem se está nas tintas para a política”

12 jan, 2026 - 07:00 • João Maldonado
Manuel João Vieira assume que a candidatura é um misto entre jocosidade e seriedade, sempre com o objetivo “de dar um pulo em frente para um outro tipo de diálogo, para sairmos deste tipo de argumentos que são utilizados na política portuguesa há 40 anos e que parecem não ter fim”.
O vocalista dos famosos Ena Pá 200 sabe bem da dificuldade “monstruosa” que é chegar ao Palácio de Belém, mas não descarta a tarefa “hercúlea” de ficar à frente de um dos candidatos apoiados por partidos políticos.
Promete uma “utopia radiosa” e espera conseguir capitalizar não só os votos de protesto, mas também os votos que se está “nas tintas para a política”. Afinal, “se tivesse o voto de abstencionistas, acho que ganharia e passaria à segunda volta”.
Em entrevista à Renascença, promete escolher bem os “especialistas dos especialistas” para aconselhamento presidencial, reflete sobre o racismo – “uma solução simples para um problema complexo” – e defende mais apoios para quem “se reproduz” numa crítica à falta de natalidade no país.
Uma entrevista a um dos 11 candidatos presidenciais para ler e ouvir.
A primeira pergunta que lhe coloco é se esta candidatura é uma candidatura satírica, uma candidatura para recolher os votos de protesto, ou uma candidatura que se assume realmente como pretendente ao Palácio de Belém?
Eu acho que as duas coisas. Acho que, por um lado, nós sabemos a dificuldade monstruosa que é chegar ao Palácio de Belém, com os meios parcos que possuo. Mas, na realidade, naquilo que há metáfora e jocosidade, há também uma grande vontade de dar um pulo em frente para um outro tipo de diálogo, para sairmos deste tipo de argumentos que são utilizados na política portuguesa há 40 anos e que parecem não ter fim.
Acho que há que pensar de uma maneira muito mais positiva e, por isso, é que eu falo no salto em frente. Falo em ultrapassarmos a lixeira que temos em frente e retomar a estrada dos tijolos amarelos, se quisermos dizer assim, como fizemos nos "Descobrimentos". Vamos retomar essa estrada e vamos reformar o país. Daí os projetos utópicos de "Vieirópolis".
"Vieirópolis" é um projeto utópico?
"Vieirópolis" é um projeto que tem, posso descrevê-lo, no centro geodésico do país, perto de Vila do Rei, surgir uma cidade para um milhão de habitantes, uma cidade que vai tirar o peso populacional aos grandes centros do litoral.
A nossa ideia é nós irmos mais para o centro, para o extremo centro, e com isso atrair também as pessoas para o interior, porque nós achamos que é necessário recolonizar o interior de Portugal, que está desertificado. Há outros projetos, como o português, que está em "Vieirópolis" e tem à sua disposição um botão que diz “resolver”. E, portanto, qualquer tipo de problema com o qual se deparar, ele tem um botão que diz “resolver”.
Outra coisa que me parece muito importante é recuperarmos a paisagem, que neste momento está um bocado desfigurada, em virtude de demasiada plantação de eucalipto, de demasiados incêndios, etc. E temos que apostar numa cidade ecológica, completamente ecológica.
Portanto, nós queremos dar um salto para a frente, com tecnologia, mas não queremos esquecer os caldos da avó, os carros de bois, todas essas coisas que fizeram parte do nosso passado, ainda agora há 50 anos.
Propostas como dar um Ferrari a cada português, vinho canalizado, patinadoras e dançarinos permitem Portugal dar o salto ou acabam por desviar a atenção dos problemas reais da vida das pessoas, como os problemas nos salários, na habitação?
Pelo contrário, ajudam a evidenciar a grande diferença que existe entre o que é o projeto utópico de futuro - e a nossa direção tem de ser sempre utópica-, e aquilo que é a realidade insalubre e difícil em que vivemos.
O que é que faria pela Saúde?
Proibição das doenças, para já, proibia-as de existir. Em "Vieirópolis", as pessoas são monitorizadas em termos de Saúde desde o nascimento, de maneira que é a prevenção, sobretudo, que está em primeiro lugar, a prevenção para não virem a apanhar doenças.
Como vocês sabem, muitas das doenças são familiares e estão no nosso ADN, portanto tudo isso é trabalhável nos centros mais avançados de pesquisa medicinal. Isto faz-me lembrar a pasta medicinal da Couto.
A sua campanha apresenta uma despesa de 860 euros para todos estes dias. No que é que vai gastar este dinheiro e de onde é que vem?
Olhe, não faço a menor ideia, mas eu tenho algum dinheiro. Eu tenho mais de 1000 euros, portanto não tenho medo de enfrentar essas despesas. Tenho 1280 euros no banco neste momento - ou mais, coisa assim.
E este financiamento veio de outras pessoas ou é de dinheiro de Manuel João Vieira?
Por acaso, é meu. Acho que houve alguém que pagou a gasolina de um carro, foi 60 euros, que ainda lhe estou a dever. E depois eu não sei se isto vai para a conta da candidatura ou para a minha ainda temos que ver isto, porque eu não sou um grande especialista em Finanças.
Não é importante esse conhecimento de Finanças para o cargo de Presidente da República?
É importante uma pessoa estar rodeada de pessoas que compreendam bem os fenómenos do mundo financeiro e da Economia. Um Presidente não se pode passar de ter conselheiros e especialistas em todo o género de diferentes campos.
Alguns nomes que gostasse de destacar de especialistas que gostasse de chamar?
Neste momento não faço a menor ideia, vou precisar de especialistas que saibam de especialistas, que é uma coisa muito boa, que é o especialista dos especialistas.
Para esta primeira volta já admitiu que será difícil vencer as eleições. Mas que meta tem para esta primeira votação? Acha que é possível ficar à frente de candidaturas apoiadas por partidos?
Não direi que é fácil, mas também direi aquilo que se dizem futebol, que é prognóstico só depois do jogo. Portanto sim, é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa titânica, e eu queria apelar muito aqui às pessoas que normalmente ficam em casa às pessoas e que votam em branco normalmente.
Eu diria que a abstenção seria o meu voto. Se eu tivesse o voto de abstencionistas, acho que ganharia e passaria à segunda volta.
Mas acha que pode conseguir capitalizar os votos de protesto?
Eu acho que posso capitalizar alguns votos de protesto e sobretudo alguns votos de pessoas que se estão nas tintas para a política. Há muita gente que diz que não quer saber disso. E é a essas pessoas que eu queria apelar para votarem num candidato que promete uma utopia radiosa.
No entanto, diz que só desiste se for eleito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se por acaso for eleito vai recusar tomar posse ou toma posse e demite-se logo de seguida? Como é que vai funcionar?
Temos que pensar em termos de lógica o que quer dizer essa frase. Só desisto se for eleito, quer dizer que não desisto se não for eleito.
Também nesta lógica que tem defendido tem múltiplas propostas. Uma delas, por exemplo, é clarear as pessoas mais escuras e escurecer as mais claras. O racismo é um problema em Portugal?
O racismo está a tornar-se um problema em Portugal, porque é sempre necessário um bode expiatório e as pessoas gostam sempre do discurso mais simples e de apontar o dedo aos mais fracos, aos menos protegidos. Acho que é sobretudo a necessidade de uma explicação simples que faz também com que as pessoas passem tanto tempo agarrados a ver futebol. Não aos jogos, mas aos comentadores.
A realidade não é tão simples, mas é um pouco mais complexa e as pessoas revoltam-se contra essa complexidade e preferem ouvir quem lhes dá uma solução simples para os problemas. E acho que o racismo está dentro dessas soluções simples.
Nós continuamos a exportar jovens lá para fora, isto não parou desde 1960, é uma sangria da nossa população. E é evidente que, como na lei do Tetris, tem que vir alguém a substituí-los. Neste caso, novos horizontes se abriram com o mercado escravo das framboesas e dos morangos.
E não fazemos bebés, que é uma coisa onde não existe qualquer tipo de subsídio realmente significativo como existe em França, por exemplo. Nós precisamos de dar subsídios às pessoas que se reproduzem. Aos portugueses que se reproduzem.
Para fecharmos, proponho que ou escolha destacar alguma ideia principal da sua candidatura ou, então, desafio-o a lançar aqui alguma ideia nova que ainda não tenha tido espaço para explorar.
Muito bem, eu assim de repente gostava de exprimir um desejo que tenho: convencer o Governo, seja ele qual fosse, a inscrever na Constituição o direito à felicidade. Seria a primeira coisa que eu faria quando chegasse à presidência. E depois o que é a felicidade e todas as complexidades que isso arrasta consigo, que eu acho que são relativas ao rumo à utopia.