Mendes ainda acredita na eleição e dramatiza: "Só se é favorito na segunda volta se vencer a primeira"

13 jan, 2026 - 22:11 • Manuela Pires
Marques Mendes ainda acredita que vai passar à segunda volta. A sondagem da Universidade Católica, divulgado esta terça-feira, coloca o candidato apoiado pelo PSD e CDS em quinto lugar, e fora da margem de erro, mas Mendes diz à RTP que está “absolutamente convencido” que vai passar à segunda volta porque “a rua desmente todas as sondagens”.
No comício em Ansião, o candidato prefere falar de outra sondagem mais antiga, em que a maioria dos inquiridos dizia que ele era o preferido para ser Presidente da República. Marques Mendes avisa que para isso é preciso ter mais votos já no próximo domingo.
“Alguns respondem na sondagem, dizendo, eu acho que o Marques Mendes vai à segunda volta, e acho que é o favorito para o Presidente. Mas só vai alguém à segunda volta e é favorito para o Presidente, se ganhar a primeira volta. E tenho de ganhar a primeira volta, e acredito que vou ganhar a primeira volta”, disse o candidato.
Esta terça-feira foi um dia foi de altos e baixos. De manhã, em Fátima, Marques Mendes garantiu conseguir captar muitos votos dos que ficaram desiludidos com João Cotrim de Figueiredo, à hora do almoço, em Leiria, pediu ajuda aos empresários, mas “se entenderem de outra maneira, ganhar ou perder é democracia e respeito os votos de todos. Tento ganhar, mas respeito os votos de todos” disse Mendes.
Presidenciais 2026
Esta noite subiu ao palco Luís Campos Ferreira, antigo deputado e membro da comissão política da candidatura, para avisar que as “próximas 72 horas” são fundamentais para a eleição.
“As últimas 72 horas são decisivas. Aliás, eu já trabalhei em sondagens e sei bem que o quanto valem as últimas 72 horas antes das eleições. Valem tudo e é para isso que nós estamos aqui”, disse o antigo deputado.
Luís Campos Ferreira falou neste comício para lembrar que as sondagens se enganam muitas vezes e já ninguém acredita nelas.
“As sondagens não são humanas, mas também falham. E temos tido inúmeros exemplos disso. As sondagens tentam prever, mas é a democracia que decide”, disse Luís Campos Ferreira.
Marques Mendes voltou a dizer em Ansião que acredita na vitória, mas para isso acontecer é preciso concentrar os votos do centro na sua candidatura.
“Não pode haver dispersão de votos. Não pode haver aqueles que dizem: ‘não, eu quero o Marques Mendes na segunda volta, mas na primeira vou fazer aqui uma experiência'. Não, isso não pode ser, tem de haver uma grande concentração de votos ao centro, na minha candidatura, ou seja, na moderação, na experiência, na estabilidade”, voltou a repetir.
No auditório do Centro Cultural de Ansião, com capacidade para 200 lugares sentados, Marques Mendes voltou a criticar Cotrim de Figueiredo que tem sido desde segunda-feira o único alvo desta campanha.
“Hoje mesmo, veio dizer que não sabia onde é que tinha a cabeça quando fez aquela declaração”, lembrou Mendes, para concluir que “ele está a dizer que é um exemplo de imaturidade e de precipitação. E nós não podemos ter na presidência da República uma pessoa imatura e uma pessoa precipitada. Imagine-se uma crise política”, avisou Marques Mendes.
Esta terça-feira à noite, a campanha contou com o discurso de mais um ministro, desta vez das Finanças que reforça o perigo de eleger um Presidente da República “populista” ou “socialista”.
“Arrisca-se a ter um candidato que pode ser muito simpático, pode ser muito ‘trendy’, pode ser muito bom nas redes sociais, mas que depois na prática irá dar a vitória a um candidato socialista”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento numa referência a João Cotrim de Figueiredo e António José Seguro.
“Se não queremos um populista, nem queremos um socialista em Belém, só há um voto possível é no dr. Luís Marques Mendes”, defendeu o ministro das Finanças.