Mendes ainda acredita na eleição e dramatiza: "Só se é favorito na segunda volta se vencer a primeira"

Marques Mendes ainda acredita que vai passar à segunda volta. A sondagem da Universidade Católica, divulgado esta terça-feira, coloca o candidato apoiado pelo PSD e CDS em quinto lugar, e fora da margem de erro, mas Mendes diz à RTP que está “absolutamente convencido” que vai passar à segunda volta porque “a rua desmente todas as sondagens”.

No comício em Ansião, o candidato prefere falar de outra sondagem mais antiga, em que a maioria dos inquiridos dizia que ele era o preferido para ser Presidente da República. Marques Mendes avisa que para isso é preciso ter mais votos já no próximo domingo.

“Alguns respondem na sondagem, dizendo, eu acho que o Marques Mendes vai à segunda volta, e acho que é o favorito para o Presidente. Mas só vai alguém à segunda volta e é favorito para o Presidente, se ganhar a primeira volta. E tenho de ganhar a primeira volta, e acredito que vou ganhar a primeira volta”, disse o candidato.

Esta terça-feira foi um dia foi de altos e baixos. De manhã, em Fátima, Marques Mendes garantiu conseguir captar muitos votos dos que ficaram desiludidos com João Cotrim de Figueiredo, à hora do almoço, em Leiria, pediu ajuda aos empresários, mas “se entenderem de outra maneira, ganhar ou perder é democracia e respeito os votos de todos. Tento ganhar, mas respeito os votos de todos” disse Mendes.