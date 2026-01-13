Sondagens nas presidenciais. Tracking poll “não diz quem está à frente, mostra quem se mantém forte”

As sondagens têm sido um dos pontos centrais do discurso político da campanha presidencial para as eleições deste domingo, mas nas últimas três semanas apenas uma empresa de sondagens tem divulgado barómetros, neste caso a Pitagórica com a sua tracking poll, atualizada diariamente e publicada na TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF.

Estarão os candidatos - e os comentadores políticos - a retirar das diferentes versões desta tracking poll mais do que a própria revela? E de que maneira pode estar a influenciar o voto e a favorecer o voto útil?

Para Paulo Alexandre Pereira, professor do Departamento de Matemática da Escola de Ciências da Universidade do Minho, este tipo de inquéritos são um "filme" e não devem ser confundidos com sondagens diárias independentes, que são uma "fotografia".



"A única coisa que a tracking poll dá é tendências. Mais nada. É um instrumento que sacrifica a precisão diária para ganhar continuidade. Não diz quem é que está à frente hoje, diz quem se mantém forte ao longo do tempo. Se quisermos saber como está o país num determinado dia específico, é a fotografia, usamos uma sondagem. Mas se quisermos perceber tendências na campanha, se está a mexer ou não está a mexer, usamos a tracking poll", afirma.

Já Henrique Oliveira, professor do Departamento de Matemática e coordenador do agregador de sondagens do Instituto Superior Técnico, considera à Renascença que a tracking poll é uma "ferramenta útil", desde que a metodologia não tenha "erros sistemáticos":

"Podemos estar a ver uma fotografia que não está a acertar o alvo, mas está a acertar um bocadinho ao lado", explica, defendendo que são necessárias outras sondagens para conferir os resultados a que estamos a assistir, mas ressalvando que não está em causa um "erro de qualidade" da tracking poll.

O que diz a tracking poll? Tudo e nada

A última atualização, feita esta segunda-feira, mostrava António José Seguro com 20%, seguido de João Cotrim de Figueiredo, com 18,4%. Mas atenção.

O investigador da Universidade do Minho, que tem divulgado análises aos primeiros dias do barómetro da Pitagórica, alerta à Renascença que o que estamos a ver não são "sondagens novas", já que a cada dia apenas uma fração (cerca de 200 inquiridos) é renovada, e que não é possível retirar vencedores e vencidos a partir de uma amostra tão reduzida.

"Do meu ponto de vista, continuam todos em empate técnico", diz Paulo Alexandre Pereira, explicando que a diferença entre quem tem mais intenções de voto (na última atualização é António José Seguro, com 20%) e quem está no quinto lugar (Luís Marques Mendes, com 12,2%) é "bem menor que o número de indecisos", o que abre a corrida a qualquer dos cinco candidatos na frente da tracking poll.