A tentar fechar polémicas, o "day after" de Cotrim trouxe apelos ao voto útil e um "mea culpa"

Para dar o passo em frente que precisava, Cotrim de Figueiredo teve de recuar e corrigir o que disse várias vezes desde o início da campanha presidencial: que “nunca o iriam ver” a fazer um apelo ao voto útil.

“Um voto em Marques Mendes ou em Gouveia e Melo já não conta, porque não têm hipótese de chegar à segunda volta. Por outro lado, um voto em André Ventura garante que António José Seguro do Partido Socialista é eleito. Só sobra um voto útil para o futuro de Portugal. É Cotrim”, afirmou, convictamente, na noite desta terça-feira num jantar comício com cerca de 250 apoiantes em Coimbra.

As sondagens que o colocam em terceiro lugar (mas a apenas quatro pontos de uma segunda volta) e a necessidade de conter as polémicas dos últimos dias podem explicar o apelo. Cotrim, no entanto, prefere puxar de uma panóplia de argumentos, que foram desde referências breves às polémicas dos últimos dias (“é um voto que não desmoraliza com ataques e campanhas rasteiras”) até ao puro e simples cálculo eleitoral: “É útil porque coloca Portugal à Frente”.

A referência é subliminar, mas não é de pouca importância: em 2015, a coligação PSD/CDS-PP liderada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas chamava-se precisamente “Portugal à Frente” e esse é o eleitorado que mais interessa a Cotrim.