Com uma estratégia mais imprevisível, Cotrim quer a mão de Montenegro para se recentrar nas eleições

Os apelos generalizados ao voto útil da noite de terça-feira mal tinham feito eco e já Cotrim de Figueiredo lançava em força mais uma carta que tinha manga. Com três dias de campanha ainda pela frente, o candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) não conseguiu esperar mais do que umas breves horas para tentar abanar de novo o PSD e cruzar uma fronteira perigosa e altamente improvável: pedir a Luís Montenegro para retirar o apoio a Marques Mendes e transferi-lo para a sua candidatura.
“Sem querer menorizar a candidatura apoiada pelo partido liderado por vossa excelência, assim como pelo CDS-PP, venho hoje apelar ao voto do PSD na minha candidatura à Presidência da República”, começa por referir o texto divulgado esta quarta-feira e enviado aos jornalistas já a altas horas da madrugada, quando o núcleo duro da candidatura finalmente decidiu avançar com a estratégia.
No apelo, e depois das polémicas declarações sobre um eventual apoio a André Ventura e a desconfiança sobre a tentativa de pescar nas águas do Chega, Cotrim prefere regressar ao discurso de base e que acredita que lhe valeu a subida inicial nas sondagens: minar o eleitorado de Marques Mendes.
Para isso, volta a referir-se a Sá Carneiro (refere na carta a célebre frase “Primeiro o país, depois o partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um”), expõe a divisão interna do PSD (diz ter consigo “grande parte dos eleitores e dirigentes do PSD”) e puxa da sondagem da Universidade Católica para RTP, Público e Antena 1 para dizer que é o “único candidato” que pode evitar uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura.
O primeiro objetivo do dia parecia estar cumprido: capitalizar a atenção pública e mediática para este novo apelo (e, por consequência, desviá-la das polémicas dos últimos dias), tentar vincar novamente (até para afastar o desconforto que surgiu entre algumas estruturas da IL) que se excedeu nas declarações sobre Ventura e proclamar-se como o pai do centro-direita que não se revê em Mendes.
Mais tarde, já na primeira ação do dia em Montemor-o-Velho, Cotrim pressionava Montenegro e introduzia a responsabilidade do também primeiro-ministro se a segunda volta for entre Seguro e Ventura.
“O senhor presidente do PSD faria um serviço à nação se recomendasse o voto da minha candidatura”, começou por afirmar. “É uma escolha [segunda volta entre Seguro e Ventura] que [Montenegro] não quer. Nessa altura, seria não só responsável por uma má escolha, como, provavelmente, por uma abstenção histórica”.
A estratégia para conquistar a franja de eleitorado que continua indecisa entre si e Mendes pode ser arriscada (Gouveia e Melo acusou-o de “subserviência”, Mendes falou num ato de “exibicionismo”), mas Cotrim está disposto a atravessá-la. No discurso, disse que não pede ou que não gostaria de ver Marques Mendes desistir, mas também foi taxativo: o facto de ser “realista ou não” não influencia o facto de se fazer um apelo.
“Eu não posso partir do princípio de que as coisas são impossíveis quando elas são absolutamente essenciais. É essencial pedir às pessoas que concentrem o voto”, sublinhou, mostrando que o apelo tem dois destinatários: Luís Montenegro, mas também os eleitores.
O apelo público desta quarta-feira é mais uma prova da mudança profunda da estratégia de Cotrim. Depois de uma primeira semana de campanha a rejeitar o voto útil, Cotrim largou a narrativa de querer eleitores “porque sim, por convicção” e assumiu que os votos “porque não” podem ajudar a evitar uma segunda volta entre um socialista e um candidato apoiado pelo Chega.
Questionado pela Renascença, negou que isto seja contraditório ou até uma solução de último recurso para desviar atenções das polémicas – Cotrim volta a encaixar a decisão na estante da “estratégia pura”.
“Qualquer decisão política, estratégica ou tática tem que ter em conta as circunstâncias do dia. As circunstâncias do dia são: é muito provável que a segunda volta seja entre dois destes três candidatos; António Jesus Seguro, André Ventura e eu próprio”, afirmou.
Esta é a prova da mudança da bússola de Cotrim no final da campanha: de pilares aparentemente assentes e inflexíveis (como “não me virão a apelar ao voto útil”), o candidato apoiado pela IL assume agora uma estratégia que se altera ao sabor dos números das sondagens – e que, por isso, cria expectativa em torno dos números da Intercampus que, já depois da última ação do dia, o colocaram em terceiro lugar e atrás de Marques Mendes.
A indisponibilidade de Pedro Santana Lopes fez a agenda ser alterada de um encontro com apoiantes na Figueira da Foz para a inauguração de um cartaz na cidade do Porto, numa praça com um nome sugestivo: Francisco Sá Carneiro. “Por acaso, não sabia”, disse Cotrim aos jornalistas. E não foi a primeira vez que assumiu desentendido.
“Nem reparei, mas é um dos temas que preocupam os portugueses. Portanto, os cartazes devem dirigir-se àquilo que são as preocupações dos portugueses. Há outros que falam de saúde e outros falam de habitação”, confessou, quando foi questionado por um dos lados do cartaz que incluía em letras garrafais a frase “Segurança para a toda a gente, Cotrim Presidente”.
Sobre o tema, Cotrim não adiantou muito mais, disse apenas que é preciso ter as forças de segurança “devidamente apetrechadas do ponto de vista técnico e humano” e também “dignificadas”.
Ao lado de três dos quatro filhos (que recuperaram a imagem de pai de família e colocaram o candidato de lágrimas nos olhos ao aparecerem de “surpresa”), as declarações do também eurodeputado voltaram a ficar dominadas por Luís Montenegro e o seu aparecimento na campanha de Marques Mendes.
“Sim, de alguma forma, pode ser uma forma de resposta”, assumiu, mas não inflamou o tema, numa altura em que ainda se esperavam as declarações de Montenegro. “Para ser totalmente honesto e justo com as pessoas, acho que, nos últimos dias de campanha, quem não usa todos os cartuchos e todos os trunfos está com excesso de confiança e penso que nenhum dos candidatos está em condições de o ter”.
A palavra “trunfos” fez Cotrim abrir uma caixa de pandora sobre a própria candidatura.
“Se eu os usasse já, não eram trunfos. Se algum de vocês já jogou as cartas, se diz quando é que vai usar o trunfo deixa de ser trunfo”, deixando no ar a possibilidade de novas presenças ou apoios na sua campanha, além daquele que deixou nas entrelinhas esta quarta-feira sobre Pedro Santana Lopes, que o entrevistou na noite anterior na televisão.
“Sinto grande coincidência de pontos de vista, e temos falado ao longo do tempo sobre aquilo que devia ser o cenário final desta eleição presidencial”, assinalou, ainda em Montemor-o-Velho.
Desde o início da polémica da denúncia sexual, a presidente da IL, Mariana Leitão, está em silêncio e assim vai continuar, segundo o que dizem à Renascença várias fontes ligadas à direção do partido. Contactada várias vezes, a líder liberal recusa fazer declarações sobre o tema e isso mesmo é o expectável para esta quinta-feira, quando marcar presença no jantar comício em Matosinhos.
Dentro do partido, e de acordo com diversas vozes liberais, o ambiente é ainda de “perplexidade” e de “consternação” perante o caso. Acredita-se também que este não é o lugar – já que Cotrim adiantou que vai avançar com uma queixa-crime por difamação – nem tampouco o momento para colocar a líder da IL a falar sobre o tema.
Além de não haver provas do alegado assédio para lá da denúncia, Cotrim está na reta final de uma campanha que o partido também quer ver recuperar a trajetória “em crescendo”, apesar dos esforços do candidato em se descolar da IL.
Depois da campanha, essa será uma questão a ponderar, mas a IL teme que vir a falar do tema possa inflamar e voltar a trazer a lume as suspeitas de assédio – e até abrir um precedente para climas de suspeição em torno dos candidatos que estarão a um passo de se sentar em Belém.
Estas várias fontes ouvidas pela Renascença rejeitam também a tese de que o alegado caso de assédio de Cotrim a uma antiga assessora parlamentar possa ter sido ignorado pelas estruturas do partido: nunca falam em rumores, mas dizem que nunca houve qualquer queixa ou sugestão apresentada ao Conselho de Jurisdição do partido sobre esta matéria.