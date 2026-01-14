Com uma estratégia mais imprevisível, Cotrim quer a mão de Montenegro para se recentrar nas eleições

Os apelos generalizados ao voto útil da noite de terça-feira mal tinham feito eco e já Cotrim de Figueiredo lançava em força mais uma carta que tinha manga. Com três dias de campanha ainda pela frente, o candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) não conseguiu esperar mais do que umas breves horas para tentar abanar de novo o PSD e cruzar uma fronteira perigosa e altamente improvável: pedir a Luís Montenegro para retirar o apoio a Marques Mendes e transferi-lo para a sua candidatura.

“Sem querer menorizar a candidatura apoiada pelo partido liderado por vossa excelência, assim como pelo CDS-PP, venho hoje apelar ao voto do PSD na minha candidatura à Presidência da República”, começa por referir o texto divulgado esta quarta-feira e enviado aos jornalistas já a altas horas da madrugada, quando o núcleo duro da candidatura finalmente decidiu avançar com a estratégia.

No apelo, e depois das polémicas declarações sobre um eventual apoio a André Ventura e a desconfiança sobre a tentativa de pescar nas águas do Chega, Cotrim prefere regressar ao discurso de base e que acredita que lhe valeu a subida inicial nas sondagens: minar o eleitorado de Marques Mendes.

Para isso, volta a referir-se a Sá Carneiro (refere na carta a célebre frase “Primeiro o país, depois o partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um”), expõe a divisão interna do PSD (diz ter consigo “grande parte dos eleitores e dirigentes do PSD”) e puxa da sondagem da Universidade Católica para RTP, Público e Antena 1 para dizer que é o “único candidato” que pode evitar uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura.