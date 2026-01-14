"One man show": Ventura o novo moderado radical

Na rua, nunca passa despercebido e são sempre muitas as pessoas que tentam furar a segurança para falar com o candidato a Belém. Grande parte promete-lhe o voto e fala com Ventura com um determinado "tom de desespero na voz", ou porque a pensão é baixa, ou porque os problemas de saúde nunca mais são atendidos nos hospitais, ou porque foram obrigados a emigrar, ou porque consideram injusto que sejam atribuídos subsídios a imigrantes ou a membros da comunidade cigana.

Sentem-se à vontade para desabafar com "o André", tratando-o sempre com um grande nível de proximidade, mesmo os que lhe chamam "presidente" ou "doutor". O candidato presidencial procura sempre ouvir quem se aproxima dele na rua e mantém uma escuta ativa - até em comícios que são verdadeiro "talk shows" políticos.

Já no primeiro dia de campanha em Castro Verde, André Ventura discursava no anfiteatro municipal para defender que será "um tornado em direção ao sistema político". Neste comício, logo no arranque, André Ventura provou uma vez mais ser atento ao que lhe é dito e que é um "bom leitor de sala".

Enquanto falava sobre o "esquecimento do interior", nesse discurso, da plateia com mais de uma centena de apoiantes um homem gritou: "ninguém está acima da lei" , Ventura ouviu e seguiu com críticas a Luís Montenegro.

André Ventura seguiu o discurso e falou sobre a imigração e outra voz gritou: "estão a dar-lhe subsídios". O também líder do Chega apercebeu-se e respondeu a dizer que não "quer que venham para cá viver de subsídios".

Ainda nessa mesma sessão, quando o candidato a Belém criticava a falta de energia na campanha de Luís Marques Mendes, um homem gritou contra os ciganos da plateia interrompendo Ventura que, eficazmente, defendeu que "os ciganos têm que cumprir a lei".