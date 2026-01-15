Ajuda de Montenegro e "multidão" no Minho: Mendes viu a rua "aparecer nas sondagens da televisão"

“Hoje foi um excelente dia de campanha”, a frase de Marques Mendes foi dita a um apoiante no final do comício desta quarta-feira no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Famalicão.

O candidato apoiado pelo PSD contou de novo com o apoio do primeiro-ministro, mas a sondagem da Intercampus divulgada durante a tarde contribuiu também para dar um novo alento à candidatura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Finalmente, hoje mesmo, parece que a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões” disse no comício.

Horas antes, em Fafe, rodeado de amigos e das gentes da terra natal, Marques Mendes explicava aos jornalistas que a sondagem “dá-me uma grande esperança” e volta a dizer que “está tudo em aberto e tudo pode acontecer”.

Marques Mendes tem muita experiência política, muitos anos de campanhas e de eleições e, por isso, desde o fim de semana tem direcionado o discurso para os indecisos, porque percebeu que pode ir buscar votos a quem ainda não decidiu o sentido de voto. E acredita ainda que pode beneficiar dos erros cometidos por João Cotrim de Figueiredo, que está a captar eleitorado tradicional do PSD.

Cotrim “tem dois amores"



Esta quarta-feira de manhã, em Arcos de Valdevez, o mandatário nacional Rui Moreira veio de novo à campanha para, em menos de dois minutos, dizer que o candidato liberal “tem dois amores e que em nada são iguais”, referindo-se a André Ventura e Luís Montenegro.