“Completamente falso”. IL e Cotrim de mãos dadas para evitar “campanha sequestrada”

O comunicado da denunciante Inês Bichão, a dizer que já tinha “reportado em 2023” a denúncia de assédio sexual, fez com que a Iniciativa Liberal (IL) e Cotrim de Figueiredo unissem esforços pela primeira vez na campanha eleitoral. “É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato presidencial João Cotrim Figueiredo”, afirmou o partido numa nota enviada à Renascença.

Os esforços para haver uma tomada de posição pública foram infrutíferos nos últimos dias, mas perante a primeira reação de Inês Bichão que deu força às suspeitas (e foi contra o que várias fontes do partido foram dizendo à comunicação social) de que o caso já era conhecido, obrigou a IL a chegar-se à frente para limpar a imagem – e para, pela primeira vez desde o início da campanha, assumir estar totalmente ao lado de Cotrim.

“A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova”, continuava a nota do partido, em linha com a estratégia que Cotrim tem assumido desde o estalar da polémica.

A posição de Inês Bichão só chegou pouco antes das 11h00, mas o ambiente na caravana de Cotrim de Figueiredo denunciava que haveria mais desenvolvimentos sobre a polémica em breve: com um semblante de novo carregado, o candidato visitou o centro de dia previsto para esta manhã de quinta-feira em Gondomar praticamente sozinho, enquanto os assessores e membros da comitiva estavam reunidos (novamente) numa espécie de gabinete de crise para preparar a resposta.