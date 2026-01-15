“Completamente falso”. IL e Cotrim de mãos dadas para evitar “campanha sequestrada”

15 jan, 2026 - 13:01 • Alexandre Abrantes Neves
O comunicado da denunciante Inês Bichão, a dizer que já tinha “reportado em 2023” a denúncia de assédio sexual, fez com que a Iniciativa Liberal (IL) e Cotrim de Figueiredo unissem esforços pela primeira vez na campanha eleitoral. “É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato presidencial João Cotrim Figueiredo”, afirmou o partido numa nota enviada à Renascença.
Os esforços para haver uma tomada de posição pública foram infrutíferos nos últimos dias, mas perante a primeira reação de Inês Bichão que deu força às suspeitas (e foi contra o que várias fontes do partido foram dizendo à comunicação social) de que o caso já era conhecido, obrigou a IL a chegar-se à frente para limpar a imagem – e para, pela primeira vez desde o início da campanha, assumir estar totalmente ao lado de Cotrim.
“A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova”, continuava a nota do partido, em linha com a estratégia que Cotrim tem assumido desde o estalar da polémica.
A posição de Inês Bichão só chegou pouco antes das 11h00, mas o ambiente na caravana de Cotrim de Figueiredo denunciava que haveria mais desenvolvimentos sobre a polémica em breve: com um semblante de novo carregado, o candidato visitou o centro de dia previsto para esta manhã de quinta-feira em Gondomar praticamente sozinho, enquanto os assessores e membros da comitiva estavam reunidos (novamente) numa espécie de gabinete de crise para preparar a resposta.
“Como me perguntaram antes, como me perguntaram ontem, hoje já me perguntaram duas vezes. Eu não tinha conhecimento das situações de assédio sexual. Eu só posso interpretar que não era visado, senão ter-me-ia dito. Conheço bem a Mariana Leitão, é uma pessoa íntegra”, afirmou, acrescentando que “provavelmente” conversará nas próximas horas com Mariana Leitão sobre o assunto.
Num tom visivelmente irritado e nervoso, Cotrim adiantou que a queixa-crime por difamação deverá dar entrada ainda hoje em tribunal e escudou-se várias vezes na frase “a veracidade dos factos será apurada em tribunal” para contornar as perguntas dos jornalistas, a quem acusou de estarem a “ser instrumentalizados”.
“Vocês estão a ser completamente instrumentalizados para usar este caso para dinamitar a minha campanha nos últimos dois dias. Não faz sentido, lamento”, criticou. “É [um tema] importante, mas desvia-me da minha campanha, que é provavelmente o propósito de quem pôs isto a circular. Eu não percebo como é que é possível lançar uma atoarda destas, sem confirmação nenhuma, e há quatro dias não se fala de outra coisa”.
Ciente de que o “dano está causado” e que “pouco interessa” que Bichão diga que a denúncia foi partilhada sem consentimento, Cotrim tentou fechar o assunto e regressar ao argumento de que quer evitar uma segunda volta entre António José Seguro e André Ventura.
Presidenciais 2026
“Eu tenho por obrigação, não só defender a minha reputação – que, como devem compreender, é importante para mim –, mas também tenho a obrigação de defender a minha campanha, porque há muita gente que depende daquilo que eu estou a tentar fazer. Há muita gente que deve confiar em mim. E não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema”, vincou.
Com a divulgação do comunicado, a Renascença já tentou contactar a denunciante para perceber os contornos (se são verbais ou escritos) e pedir provas do “reporte” do alegado assédio sexual alegadamente feito em 2023 – ano em que a atual presidente, Mariana Leitão, era chefe de gabinete do grupo parlamentar e em que, no mês de janeiro, Cotrim foi substituído por Rui Rocha na presidência do partido.
Desde o início da polémica, na passada segunda-feira, a Renascença tentou também reiteradas vezes uma reação por parte da atual presidente do partido, Mariana Leitão, e também do antecessor Rui Rocha, para esclarecer se tinham conhecimento de alguma suspeita de assédio a envolver Cotrim de Figueiredo e se havia ou houve alguma averiguação interna a correr.
Ao mesmo tempo, a Renascença tentou também chegar ao contacto de Bernardo Blanco, antigo deputado e visado também na denúncia original, e com vários deputados do partido, mas sempre sem resposta.
Também o presidente do Conselho de Jurisdição do Partido, Miguel Barbosa, já foi questionado sobre a possível existência de queixas internas a envolver João Cotrim de Figueiredo, mas ainda sem reação.