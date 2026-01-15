Cotrim culpa jornalistas por polémica e contradiz-se. "Têm noção do que fizeram à minha vida?"

“Qualquer decisão política, estratégica ou tática tem de ter em conta as circunstâncias do dia”. A frase foi dita por João Cotrim de Figueiredo, na quarta-feira, e menos de 24 horas depois também cola nas mais recentes declarações do candidato.

Perante as primeiras palavras da denunciante no caso de alegado assédio sexual (Inês Bichão que, em comunicado, afirmou já ter “reportado” o caso internamente na IL em 2023), Cotrim de Figueiredo virou uma vez mais à agulha. Sem conseguir especificar a quem se refere quando fala em “campanha suja” e quando sugere influência política no caso, o ex-líder da IL decidiu apontar o dedo aos jornalistas – e fê-lo de forma pensada.

“Antes das vossas perguntas, gostaria de fazer uma declaração”, começou por afirmar, após uma visita a uma fábrica têxtil em Santo Tirso. “Tem-se assistido a um autêntico assassinato de carácter brutal, do qual a comunicação social tem sido um instrumento e, se calhar, até cúmplice”.

Ao longo de mais de sete minutos e meio, Cotrim esteve irredutível na narrativa de que os jornalistas não retribuiram a postura “cortês” que sempre teve, contribuíram para “colocar em causa toda uma campanha política e a reputação de uma pessoa que tinha uma vida impoluta” e prestaram um “péssimo serviço ao jornalismo e à democracia”.