Cotrim culpa jornalistas por polémica e contradiz-se. "Têm noção do que fizeram à minha vida?"

15 jan, 2026 - 21:41 • Alexandre Abrantes Neves
“Qualquer decisão política, estratégica ou tática tem de ter em conta as circunstâncias do dia”. A frase foi dita por João Cotrim de Figueiredo, na quarta-feira, e menos de 24 horas depois também cola nas mais recentes declarações do candidato.
Perante as primeiras palavras da denunciante no caso de alegado assédio sexual (Inês Bichão que, em comunicado, afirmou já ter “reportado” o caso internamente na IL em 2023), Cotrim de Figueiredo virou uma vez mais à agulha. Sem conseguir especificar a quem se refere quando fala em “campanha suja” e quando sugere influência política no caso, o ex-líder da IL decidiu apontar o dedo aos jornalistas – e fê-lo de forma pensada.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Antes das vossas perguntas, gostaria de fazer uma declaração”, começou por afirmar, após uma visita a uma fábrica têxtil em Santo Tirso. “Tem-se assistido a um autêntico assassinato de carácter brutal, do qual a comunicação social tem sido um instrumento e, se calhar, até cúmplice”.
Ao longo de mais de sete minutos e meio, Cotrim esteve irredutível na narrativa de que os jornalistas não retribuiram a postura “cortês” que sempre teve, contribuíram para “colocar em causa toda uma campanha política e a reputação de uma pessoa que tinha uma vida impoluta” e prestaram um “péssimo serviço ao jornalismo e à democracia”.
Presidenciais
Rui Rocha indicou que as acusações contra Cotrim o(...)
Nas entrelinhas, e apesar de a Renascença ter confirmado logo na segunda-feira que a denúncia tinha sido publicada e ter tentado contactar Inês Bichão, Cotrim de Figueiredo acusou os jornalistas de não cumprirem a regra básica do contraditório e de verificação dos factos.
“A partir de um ‘post’ privado, rapidamente retirado, sem me consultarem previamente e – tanto quanto sei – sem consultarem a denunciante previamente, foi-me colocada uma pergunta em público. Eu não sei que raio de jornalismo é este”, criticou.
Na leitura do candidato presidencial, o procedimento ideal para o confrontar naquela tarde na Universidade da Beira Interior seria contactá-lo previamente via telefone e questioná-lo em privado sobre o tema – para dar a sua verdade dos factos, mas também para dar contributos alegadamente importantes na investigação jornalística que gostaria de ser feita sobre o caso.
“Porque é que não me ligaram antes? Para saber o que é que eu tinha a dizer? Porquê?”, questionou. “Para poder dar informações que não posso dar aqui. Estou disponível para o fazer. Bom, estou, não – estava. Agora não vale a pena, já percebi”.
Questionado sobre se considerava “razoável” haver uma suspeita e não ser questionado, Cotrim reagiu, sem responder diretamente. “Ao vivo, em direto, com 19 microfones?”.
Nas várias acusações que fez aos jornalistas, a declaração inicial de Cotrim deu especial destaque a uma: a de que não tinha sido “previamente informado” da denúncia. Não recuou nesse ponto – apesar de, na última terça-feira, ter assumido que já sabia do tema e ter sugerido que foi isso que o fez (na manhã antes da divulgação da denúncia) colocar um pé em falso e dizer que poderia apoiar André Ventura numa eventual segunda volta.
“Assumo essa falta de clareza, não consigo explicar muito bem, exceto talvez pelas circunstâncias difíceis em que estas últimas horas têm sido vividas”, justificou, na altura, num lar em Viseu.
Além disso, e também na segunda-feira passada, assim que a denúncia aterrou nos telemóveis da comunicação social, a comitiva de jornalistas informou a assessoria de imprensa que iria questionar o candidato sobre o tema. Perante as declarações de Cotrim, a Renascença relembrou-o daquilo que aconteceu: “A comitiva foi informada que nós questionaríamos sobre o tema mais de uma hora antes de prestar declarações. Teve mais de uma hora para se preparar”.
A resposta mostrou nervosismo. “Peço desculpa, acham que é um tema que se prepara numa hora?”.
Entre as acusações à comunicação social, João Cotrim de Figueiredo (JCF) ainda adiantou já ter falado com a presidente da IL e que Mariana Leitão lhe terá transmitido que “não há, nunca houve, qualquer denúncia, alegação ou queixa em relação a mim”. Acrescentou que tinha conhecimento de órgãos de comunicação onde a denúncia circulava “há anos”.
Isso motivou uma pergunta da Renascença (RR) – e este foi o diálogo com o candidato presidencial:
RR: Há pouco disse que esta história já circulava há alguns anos em alguns órgãos de comunicação social. Então, afinal, os rumores existiam e sabia deles?
JCF: Pelos vistos, foi o que vocês tinham.
RR: Mas sabia deles? Para estar a dizer isso, quer dizer que também sabia que os rumores circulavam?
JCF: Vamos ter de voltar atrás.
RR: Não, estou a fazer-lhe a pergunta para esclarecer, precisamente.
JCF: Não, não, esclareça. Não deturpe as minhas palavras. Acabei de descobrir agora – agora – que parece que isto era conhecido em várias redações.
RR: E nunca tinha ouvido que circulava pelas redações?
JCF: Não.
Presidenciais 2026
O comunicado da denunciante trouxe a primeira posi(...)
Cotrim continuou a falar da polémica. E, apesar de o tema ter sido trazido a lume pelo candidato presidencial, o candidato considerou excessiva a cobertura jornalística do caso.
“Mas querem mesmo? Estou [a falar do tema] porque hoje de manhã já percebi que vocês não se interessam por absolutamente mais nada”, referiu. Perante a resposta de vários jornalistas, que relembraram que não foi a comunicação social a puxar o assunto, Cotrim recuou e disse num tom sóbrio e conclusivo: “Então, pronto, a declaração está feita. Perguntem-me o que quiserem sobre a empresa onde estou”.