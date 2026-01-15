​Da TAP à lei da nacionalidade. Nove perguntas para oito candidatos

15 jan, 2026 - 14:35 • Cristina Nascimento
A dias das eleições presidências, as sondagens indicam que ainda há uma margem larga de indecisos ou eleitores que admitem vir a mudar o sentido de voto.
A Renascença contactou os oito principais candidatos para saber o que pensam ou como agiriam em circunstâncias concretas. Por exemplo, o que fariam perante legislação sobre eutanásia ou se mudariam alguma coisa nos poderes presidenciais.
Apenas quatro candidatos estiveram disponíveis para responder às perguntas: António Filipe, Catarina Martins, Jorge Pinto e Marques Mendes.
