​Da TAP à lei da nacionalidade. Nove perguntas para oito candidatos

15 jan, 2026 - 14:35 • Cristina Nascimento

Apenas dois pontos reuniram consenso entre os candidatos que responderam às perguntas da Renascença: nenhum está de acordo com o regresso do Serviço Militar Obrigatório e todos consideram que o atual leque de poderes presidenciais é o que deve existir. Oito foram desafiados, apenas quatro quiseram dizer o que pensam.

A dias das eleições presidências, as sondagens indicam que ainda há uma margem larga de indecisos ou eleitores que admitem vir a mudar o sentido de voto.

A Renascença contactou os oito principais candidatos para saber o que pensam ou como agiriam em circunstâncias concretas. Por exemplo, o que fariam perante legislação sobre eutanásia ou se mudariam alguma coisa nos poderes presidenciais.

Apenas quatro candidatos estiveram disponíveis para responder às perguntas: António Filipe, Catarina Martins, Jorge Pinto e Marques Mendes.

O que faria se/quando estiver em Belém quando tiver de se pronunciar sobre…


Eutanásia
  • António Filipe: Promulgarei esta legislação já aprovada pela Assembleia da República, independentemente da minha posição pessoal sobre o assunto.
  • Catarina Martins: O direito a morrer com dignidade deve ser garantido a todos nós. O direito à vida, nas palavras do Tribunal Constitucional, não é uma obrigação de viver e, por isso, o Tribunal já afirmou concordar com o princípio legal do reconhecimento do direito à morte assistida quando tal for a vontade expressa da pessoa doente. A antecipação da morte, num cenário de doença intratável e sofrimento agudo e por pedido consciente e reiterado do próprio, é um direito que deve ser respeitado.
  • Jorge Pinto: Promulgava.
  • Marques Mendes: Qualquer diploma relativo à eutanásia que venha a ser aprovado pela Assembleia da República terá de ser enviado para o Tribunal Constitucional, uma vez que este declarou inconstitucionais algumas normas da lei já publicadas em Diário da República. Assim, se e quando o Parlamento fizer a correção dessas normas, enviarei a matéria para o TC para que este confirme que tudo fica de acordo com a Constituição.

Lei da Nacionalidade
  • António Filipe: Para além das questões já declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, devolveria esta lei à Assembleia da República por introduzir restrições desproporcionadas à aquisição da nacionalidade, muito para além do indispensável vínculo comprovado ao nosso país, que deve ser a base para aceder a este direito. É aliás um requisito que não foi exigido, ao longo dos últimos anos, à maioria dos que se obtiveram a nacionalidade portuguesa, fundamentalmente descendentes de judeus sefarditas.
  • Catarina Martins: A lei da nacionalidade continha violações grosseiras da ordem constitucional, como o Tribunal Constitucional confirmou numa decisão esmagadora, e deveria envergonhar o Governo. É minha convicção que a sociedade portuguesa não aceita excluir da nacionalidade uma criança nascida em Portugal, que cresce em Portugal e aqui vai à escola e faz a sua vida.
  • Jorge Pinto: Dependeria sempre dos sentidos das alterações. Há coisas a melhorar na Lei da Nacionalidade, mas não são necessariamente aquelas que têm estado em discussão;
  • Marques Mendes: Algumas normas da lei da nacionalidade foram declaradas inconstitucionais embora o acórdão não tivesse colocado em causa as marcas essenciais da lei. Assim sendo, temos de aguardar que o Parlamento corrija a lei para que ela possa então vir a ser promulgada.
Privatização da TAP
  • António Filipe: Como Presidente da República terei uma posição contrária à privatização da TAP porque se trata de um crime económico e um atentado contra a soberania nacional.
  • Catarina Martins: A privatização da TAP é um crime de lesa-pátria. A confirmar-se, representará o desaparecimento de uma empresa lucrativa e exportadora, que cria emprego e contrata fornecedores em Portugal e é um instrumento indispensável de apoio à economia portuguesa. Uma Presidente da República não tem poderes para a impedir, mas pode verificar as suas condições concretas, e deve deixar claro as consequências para o país de semelhante decisão.
  • Jorge Pinto: Vetaria.
  • Marques Mendes: A privatização da TAP é uma decisão correta e do interesse nacional. Sem investimento, a TAP não consegue crescer e competir à escala global. O problema é que pelas regras de Bruxelas não é possível o Estado investir na TAP. Logo, o investimento tem de ser privado. E para ser privado é preciso fazer a privatização da companhia. Recordo que Bruxelas não permite a injeção de capital público na companhia.
Aborto – alargamento do prazo
  • António Filipe: Aceitaria o alargamento do prazo para a realização da Interrupção Voluntária da Gravidez, dentro de limites adequados, caso recebesse legislação nesse sentido. Independentemente disso, chamarei a atenção para as limitações em concreto existentes no acesso à IVG, que penalizam muitas mulheres nessa decisão.
  • Catarina Martins: A experiência de aplicação da lei demonstrou que o alargamento do prazo para 12 semanas, que é o prazo mais comum na Europa, é fundamental para respeitar efetivamente o direito à escolha consagrado em referendo.
  • Jorge Pinto: Mais uma vez, dependeria das alterações. Promulgaria o exemplo dado em concreto de alargamento do prazo, neste caso das 10 para as 14 semanas.
  • Marques Mendes: O Parlamento tem competência para reabrir o processo se assim o entender. Mas considero que, independentemente das posições que os partidos tiveram no passado, a matéria estabilizou desde o último referendo.
Regresso do Serviço Militar Obrigatório
  • António Filipe: Considero que não é adequado, neste momento, retomar o Serviço Militar Obrigatório. O problema real e grave da falta de efetivos deve ser resolvido garantindo melhores condições para os membros das Forças Armadas, com a melhoria significativa do Estatuto da Condição Militar.
  • Catarina Martins: Não concordo com o regresso do Serviço Militar Obrigatório. Penso que a manutenção dos efetivos se assegura através de uma política de valorização e qualificação das forças armadas.
  • Jorge Pinto: Não estaria de acordo com o regresso do Serviço Militar Obrigatório. A valorização das carreiras e o investimento na garantia de equipamento adequado poderiam ser algumas das vias para ajudar a garantir o reforço do número de efetivos.
  • Marques Mendes: Não defendo o regresso Serviço Militar Obrigatório. Acho que não há qualquer razão que o justifique. Justifica-se sim é atualizar em permanência o sistema remuneratório das Forças Armadas e respetivos suplementos. O que o Governo fez e bem em 2024. É dessa forma, pagando melhor, que as forças armadas podem atrair mais profissionais, retê-los nos seus quadros e valorizá-los devidamente.

O que tem a dizer sobre…

O mandato de Marcelo Rebelo de Sousa
  • António Filipe: Tem sido um Presidente que promoveu uma reaproximação entre as pessoas e a presidência mas que, ao longo do seu mandato, foi um garante, com vários governos, do prosseguimento de políticas neoliberais que deterioram a situação do país e da vida da população. Tomou decisões graves e erradas como a dissolução da Assembleia da República apenas fundamentada pelo chumbo do Orçamento do Estado, processo em que ele próprio assumiu uma postura de chantagem política com os partidos à esquerda.
  • Catarina Martins: Marcelo Rebelo de Sousa teve momentos importantes de solidariedade com populações vulneráveis, que assinalo. No plano institucional, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu estabilidade e isenção. Em momentos decisivos, provocou instabilidade e não foi isento.
  • Jorge Pinto: Inicialmente foi importante a mudança de estilo na presidência da República. Foi importante, depois de Cavaco Silva, termos um Presidente com uma imagem pública mais interventiva e também mais afável e menos distante e austera. No entanto, com o passar do tempo, Marcelo exagerou. Tanto nesta questão da sua projeção no espaço público como, sobretudo, na intervenção que teve na queda de governos. Marcelo tem grande responsabilidade no panorama atual de instabilidade política.
  • Marques Mendes: Acho que foi um mandato globalmente muito positivo.
Como será o seu estilo de presidência: um presidente de fácil acesso ou mais recatado?
  • António Filipe: Serei um Presidente que estará ao lado dos portugueses e empenhado, no quadro das suas competências, na resolução dos seus problemas. Manterei uma forte disponibilidade para o contacto com a população, o território nacional e as comunidades portuguesas. Serei um defensor da Constituição, seja na sua organização política e princípios fundamentais, como na organização económica e social.
  • Catarina Martins: As duas são possíveis. Uma Presidente pode estar sempre a ouvir sem estar sempre a falar. Quero ser uma Presidente que fala dos problemas do país e dá voz às pessoas que os sentem.
  • Jorge Pinto: Quero ser um Presidente presente. Que está presente quando os portugueses e portuguesas mais precisam, exercendo aquilo que designo como magistratura de mobilização, mas sem precisar de levar sempre a comunicação social atrás. E, ao mesmo tempo, que tem a coragem de usar os poderes que lhe são consagrados pela Constituição sempre que considerar necessário e sempre com conta, peso e medida.
  • Marques Mendes: Serei um Presidente próximo das pessoas. Serei um Presidente moderado e agregador. Serei um Presidente comprometido com a estabilidade porque o país não pode viver permanentemente em eleições. Serei um Presidente mais contido no uso da palavra. E serei um Presidente colaborante com o Governo, este ou qualquer outro, mas muito firme a exigir resultados.

Como seria o seu relacionamento com um Governo liderado pelo Chega?
  • António Filipe: Espero que esse Governo não venha a existir. Se em qualquer circunstância isso acontecesse, e perante os evidentes riscos que um tal Governo traria para o regime democrático, para os direitos e liberdades dos cidadãos e para o regular funcionamento das instituições, o Presidente da República teria de agir, de forma vigilante e ativa, como o último reduto de defesa dos princípios constitucionais, da liberdade e da democracia.
  • Catarina Martins: Será marcado pela defesa intransigente da democracia e dos direitos constitucionais. Essa é uma obrigação da Presidente da República, que seria particularmente relevante nesse cenário. Penso que é mais importante o contributo que a Presidente da República pode dar para impedir esse cenário, seja através da resolução dos problemas que têm alimentado o crescimento da extrema-direita, seja pela busca de soluções institucionais que o evitem.
  • Jorge Pinto: A minha preocupação nesta campanha tem sido tentar marcar a agenda e evitar que andemos sempre a reboque dos temas e da presença da extrema-direita. Estou empenhado em garantir que continuamos a ter representantes de forças democráticas em todos os órgãos de soberania e que temos os melhores representantes possíveis nesses cargos. A minha relação com todos os governos será sempre a de zelar por aquilo que considero ser o interesse do país e a defesa da Constituição.
  • Marques Mendes: A minha relação com os governos, este ou qualquer outro, será sempre a mesma. Cooperante na ação, firme na exigência de resultados.
Que poderes presidenciais retiraria e/ou acrescentaria aos que existem?
  • António Filipe: Não penso que haja necessidade de alterar os poderes presidenciais.
  • Catarina Martins: Não defendo alterações aos poderes da Presidência da República. Penso que o nosso sistema político é equilibrado, valorizando, e bem, a pluralidade na definição das soluções de Governo.
  • Jorge Pinto: Creio que o nosso modelo semipresidencialista está bem equilibrado.
  • Marques Mendes: Considero que os atuais poderes do Presidente da República previstos na Constituição são equilibrados, logo não proporia nenhuma alteração.
