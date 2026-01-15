"Política não é Matemática". Jorge Pinto foi beber uma ginjinha "à la Marcelo"

É no Barreiro, margem sul do Tejo, que o candidato presidencial Jorge Pinto fecha o dia. O antepenúltimo desta campanha ziguezagueante que apenas nesta quarta-feira fez descansar comentadores e analistas, com a chegada do final do prazo para que as candidaturas possam desistir.

Jorge Pinto fica e não muda uma linha ao discurso que tem proferido nos últimos dias – desde o tal em que no debate a 11 decidiu abrir o jogo e dizer que não seria por ele que a Esquerda não passaria à segunda volta e que António José Seguro não seria Presidente da República.

No Palácio de Belém ainda se mantém por estes dias Marcelo Rebelo de Sousa e há tradições que são para manter, mesmo que os candidatos possam ser o mais diametralmente opostos do atual chefe de Estado. “É bom também haver coisas que passam de Presidente para Presidente, portanto as boas coisas que se possam manter”, diz Jorge Pinto enquanto levanta um copo de "ginjinha" no local onde todos os anos o Presidente da República faz o mesmo na véspera de Natal há quase dez anos.

“À Saúde, à República e à Saúde da República, que bem precisamos!” É assim que é feito o brinde para gáudio dos cerca de dez apoiantes presentes, incluindo o líder do Livre, Rui Tavares. Pelo Barreiro a ideia foi esta: nem todos os passos dados por Marcelo foram errados, na democracia há que manter e não apenas destruir.