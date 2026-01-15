Presidenciais já movem mais de 90 milhões de euros em apostas — mas são ilegais em Portugal

É legal apostar em eleições em Portugal?

Resposta curta: não. A legislação portuguesa de jogos e apostas online obriga as plataformas a terem uma licença para operar em Portugal, o que não acontece no caso do Polymarket.

No total, há 17 casas de apostas com licença para operar em Portugal, ligadas a apostas desportivas ou casinos, mas o Polymarket não se inclui nesta lista.

Além disso, a lei apenas permite as apostas desportivas, as apostas hípicas, os jogos de sorte ou azar, e não inclui eleições nem eventos políticos, como os que inclui o Polymarket, explica à Renascença o advogado especialista em jogo e apostas online da CCA Law Firm, Filipe Mayer.

"Ao limitar as apostas aos tipos de eventos expressamente autorizados, onde não se incluem eventos eleitorais, a lei acaba por excluir a possibilidade de oferta comercial deste tipo de apostas", refere o advogado, para dizer que, mesmo que não exista uma proibição explícita deste tipo de apostas em Portugal, "qualquer oferta deste tipo é considerada não autorizada e ilegal por não existir enquadramento legal no regime de jogos e apostas online".

E isto inclui, não só eleições, mas outros tipos de mercados como o desfecho de eventos políticos, como o início ou o fim de uma guerra, a invasão de um território, ou desfecho de eventos culturais, como, por exemplo, qual será o final de uma série, quem vai ganhar uma competição musical ou quem vai vencer uma categoria dos Óscares — tudo categorias que estão incluídas no Polymarket.

Em Portugal, cabe ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos considerar ilegal e bloquear este tipo de sites. A Renascença questionou o SIRJ sobre o Polymarket, mas não obteve resposta.

A Renascença também questionou a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) sobre o Polymarket e os mercados de apostas sobre eleições, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

Como funciona o Polymarket?

O mercado de previsões com base em criptomoedas foi criado em 2020, por um jovem, Shayne Coplan, e tem neste momento uma valorização na casa dos 9 mil milhões de dólares (cerca de 7,7 mil milhões de euros).

O conceito é simples: para qualquer evento do dia a dia, incluindo desportos, política, economia ou cultura, é possível comprar ou vender "ações" sobre o desfecho de um evento.

Em cada aposta, há duas opções: o "sim" e o "não", com o preço de cada um a variar entre 0 e 1 dólar, tendo em conta a probabilidade de cada um acontecer de acordo com o mercado, e com a soma de ambas as opções a ser sempre de 1 dólar.

Quanto menor é a probabilidade atribuída pelo mercado a um dado candidato, maior é o potencial lucro, mas também maior é o risco de perder tudo.

Tal como num mercado de ações, é possível comprar ou vender ações até ao desfecho de um evento. No caso das presidenciais, é possível comprar ou vender posições de cada candidato até ser conhecido o próximo Presidente da República.

Para as transações é usada a rede blockchain, que torna as transações mais rápidas e baratas, com a criptomoeda USDC, que está ligada ao dólar norte-americano. Como qualquer ativo em criptomoedas, os seus lucros são sujeitos a uma tributação de 28%.