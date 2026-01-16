Presidenciais 2026

Almirante atira em todas as direções: adversários, partidos e sondagens

16 jan, 2026 - 08:00 • Tomás Anjinho Chagas

Gouveia e Melo pede aos portugueses que mostrem a verdadeira sondagem no domingo. Contra as más previsões, o almirante diz que tem a "perceção" que a rua está com ele. Na reta final, abre fogo contra Ventura, mantém as críticas a Seguro e Marques Mendes. Diz que "são todos iguais, candidatos do sistema", e que os partidos deviam estar afastados do Palácio de Belém.

A+ / A-

Nos derradeiros dias da campanha presidencial, com consecutivas sondagens que o afastam da segunda volta, Gouveia e Melo procura inverter a situação com fogo cruzado.

Os alvos são vários, os antigos e os que agora se tornam frequentes. Entre os adversários estão também as sondagens", que o almirante acusa de terem intenção de influenciar o resultado final.

A "surpresa" que arrasa as sondagens

A tendência para ir abaixo é natural em todas as campanhas, a tentativa de contrariar isso também. Para fora, em dia de muita chuva, o almirante tenta fazer jus à expressão popular: "Chuva civil não molha militar".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde que começaram a sair barómetros, a meio desta última semana, Gouveia e Melo faz um esforço ativo para desmontá-las de duas formas: 1) usar o seu apetite pela matemática para questionar a eficácia do método; 2) atacar a "isenção" das sondagens, sugerindo que há interesses e que são "instrumentos políticos".

"Estou farto de sondagens", chegou a dizer esta semana. O tom vai subindo e esta quinta-feira Gouveia e Melo chegou mesmo a admitir que concorda com o exemplo espanhol, em que não é permitida a publicação de sondagens durante as duas semanas de campanha oficial.

Contra a maré de sondagens negativas que vai enfrentando, rema e mantém-se confiante na "maioria silenciosa", referindo-se às pessoas que não estão espelhadas nas sondagens, e que, acredita, só se fazem ouvir no dia das eleições. Promete ser a "surpresa" do próximo domingo.

Adversários e partidos: alvos

Se na primeira semana o almirante definiu bem os seus alvos, travando batalhas sobretudo com Luís Marques Mendes, António José Seguro e pontualmente com Cotrim, este fim de campanha está a ser diferente. Gouveia e Melo abriu o leque e incluiu André Ventura nos últimos dias.

Ventura: o voto "inútil"

O tom foi endurecendo com o líder do Chega. Esta quinta-feira defendeu que é "inútil" votar em André Ventura e incluiu-o no lote dos candidatos "do sistema". Porquê? Porque todos eles estão a "agarrados às máquinas dos seus partidos".

Por isso, Gouveia e Melo assegura que não tem preferência no adversário que gostaria de enfrentar na segunda volta. "Depois de passar à segunda volta, é me indiferente o adversário, são todos iguais, fazem todos parte do sistema, incluindo André Ventura", desferiu o almirante, em declarações aos jornalistas, na Feira de Gondomar.

O dia ainda teve espaço para uma troca mais acesa de galhardetes entre os dois: André Ventura discursou com um camuflado militar oferecido por ex-combatentes num comício. Gouveia e Melo foi curto: "Isso deixa-me mesmo muito mal disposto, porque o doutor André Aventura nunca foi sequer ao serviço militar obrigatório”. O almirante acusou o líder do Chega de "desrespeitar" as Forças Armadas.

Partidos "fora da Presidência"

O antigo chefe da Marinha diz-se o candidato "fora do sistema" e advoga que o lugar dos partidos políticos é o Parlamento, e não o Palácio de Belém. "Isto não é uma eleição partidária, eu quero tirar os partidos da Presidência, os partidos estão na Assembleia da República".

Apesar disso, ao final da manhã desta quinta-feira, antes de uma visita ao mercado da Afurada, no distrito do Porto, Gouveia e Melo admitiu que pode receber apoios a uma "candidatura independente". No entanto, rejeita a presença de líderes partidários na sua campanha nessa altura. "Só preciso do apoio dos portugueses", garante.

Marques Mendes e Governo

Gouveia e Melo voltou também ao tema da entrada de Luís Montenegro na campanha ao lado de Marques Mendes. O almirante desafia o candidato apoiado pelo PSD a levar também a ministra da saúde ao seu lado, para responder pelos problemas no país vividos neste setor. As críticas ao Governo foram uma constante nesta última semana de campanha.

Quanto a Marques Mendes, o Almirante até desacelerou nas críticas, mas não deixou de as fazer. Gouveia e Melo continua a dizer que o antigo líder do PSD vai defender "interesses" em Belém.

Seguro e o "cinismo" do PS

O almirante tem feito pressão alta em António José Seguro, que vai vendo a descolar nas sondagens. Acusa-o de ter "conversa redonda" e de não ter capacidade de decisão. Puxa a fita do tempo atrás para acusar o antigo líder do PS de ter ido "além da Troika" - numa alusão à "abstenção violenta" no Orçamento do Estado de Passos Coelho.

A crítica estende-se ao próprio PS. Gouveia e Melo acusa os socialistas de "cinismo" no apoio a António José Seguro, depois de muitos dirigentes do PS terem mostrado alguma resistência em apoiá-lo publicamente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Maria cunha
    16 jan, 2026 Valbom Gondomar 08:24
    Almirante Gouveia e Melo candidato ideal país postar mais os jovens em Portugal e idosos e situação do pais era obrigatório os jovens ir para tropa Portugal precisa mais tropas orientação em Portugal postar mais segurança

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)