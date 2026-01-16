Almirante atira em todas as direções: adversários, partidos e sondagens

16 jan, 2026 - 08:00 • Tomás Anjinho Chagas
Nos derradeiros dias da campanha presidencial, com consecutivas sondagens que o afastam da segunda volta, Gouveia e Melo procura inverter a situação com fogo cruzado.
Os alvos são vários, os antigos e os que agora se tornam frequentes. Entre os adversários estão também as sondagens", que o almirante acusa de terem intenção de influenciar o resultado final.
A tendência para ir abaixo é natural em todas as campanhas, a tentativa de contrariar isso também. Para fora, em dia de muita chuva, o almirante tenta fazer jus à expressão popular: "Chuva civil não molha militar".
Desde que começaram a sair barómetros, a meio desta última semana, Gouveia e Melo faz um esforço ativo para desmontá-las de duas formas: 1) usar o seu apetite pela matemática para questionar a eficácia do método; 2) atacar a "isenção" das sondagens, sugerindo que há interesses e que são "instrumentos políticos".
"Estou farto de sondagens", chegou a dizer esta semana. O tom vai subindo e esta quinta-feira Gouveia e Melo chegou mesmo a admitir que concorda com o exemplo espanhol, em que não é permitida a publicação de sondagens durante as duas semanas de campanha oficial.
Contra a maré de sondagens negativas que vai enfrentando, rema e mantém-se confiante na "maioria silenciosa", referindo-se às pessoas que não estão espelhadas nas sondagens, e que, acredita, só se fazem ouvir no dia das eleições. Promete ser a "surpresa" do próximo domingo.
Se na primeira semana o almirante definiu bem os seus alvos, travando batalhas sobretudo com Luís Marques Mendes, António José Seguro e pontualmente com Cotrim, este fim de campanha está a ser diferente. Gouveia e Melo abriu o leque e incluiu André Ventura nos últimos dias.
O tom foi endurecendo com o líder do Chega. Esta quinta-feira defendeu que é "inútil" votar em André Ventura e incluiu-o no lote dos candidatos "do sistema". Porquê? Porque todos eles estão a "agarrados às máquinas dos seus partidos".
Por isso, Gouveia e Melo assegura que não tem preferência no adversário que gostaria de enfrentar na segunda volta. "Depois de passar à segunda volta, é me indiferente o adversário, são todos iguais, fazem todos parte do sistema, incluindo André Ventura", desferiu o almirante, em declarações aos jornalistas, na Feira de Gondomar.
O dia ainda teve espaço para uma troca mais acesa de galhardetes entre os dois: André Ventura discursou com um camuflado militar oferecido por ex-combatentes num comício. Gouveia e Melo foi curto: "Isso deixa-me mesmo muito mal disposto, porque o doutor André Aventura nunca foi sequer ao serviço militar obrigatório”. O almirante acusou o líder do Chega de "desrespeitar" as Forças Armadas.
O antigo chefe da Marinha diz-se o candidato "fora do sistema" e advoga que o lugar dos partidos políticos é o Parlamento, e não o Palácio de Belém. "Isto não é uma eleição partidária, eu quero tirar os partidos da Presidência, os partidos estão na Assembleia da República".
Apesar disso, ao final da manhã desta quinta-feira, antes de uma visita ao mercado da Afurada, no distrito do Porto, Gouveia e Melo admitiu que pode receber apoios a uma "candidatura independente". No entanto, rejeita a presença de líderes partidários na sua campanha nessa altura. "Só preciso do apoio dos portugueses", garante.
Gouveia e Melo voltou também ao tema da entrada de Luís Montenegro na campanha ao lado de Marques Mendes. O almirante desafia o candidato apoiado pelo PSD a levar também a ministra da saúde ao seu lado, para responder pelos problemas no país vividos neste setor. As críticas ao Governo foram uma constante nesta última semana de campanha.
Quanto a Marques Mendes, o Almirante até desacelerou nas críticas, mas não deixou de as fazer. Gouveia e Melo continua a dizer que o antigo líder do PSD vai defender "interesses" em Belém.
O almirante tem feito pressão alta em António José Seguro, que vai vendo a descolar nas sondagens. Acusa-o de ter "conversa redonda" e de não ter capacidade de decisão. Puxa a fita do tempo atrás para acusar o antigo líder do PS de ter ido "além da Troika" - numa alusão à "abstenção violenta" no Orçamento do Estado de Passos Coelho.
A crítica estende-se ao próprio PS. Gouveia e Melo acusa os socialistas de "cinismo" no apoio a António José Seguro, depois de muitos dirigentes do PS terem mostrado alguma resistência em apoiá-lo publicamente.