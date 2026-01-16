Almirante atira em todas as direções: adversários, partidos e sondagens

Ventura: o voto "inútil"

O tom foi endurecendo com o líder do Chega. Esta quinta-feira defendeu que é "inútil" votar em André Ventura e incluiu-o no lote dos candidatos "do sistema". Porquê? Porque todos eles estão a "agarrados às máquinas dos seus partidos".

Por isso, Gouveia e Melo assegura que não tem preferência no adversário que gostaria de enfrentar na segunda volta. "Depois de passar à segunda volta, é me indiferente o adversário, são todos iguais, fazem todos parte do sistema, incluindo André Ventura", desferiu o almirante, em declarações aos jornalistas, na Feira de Gondomar.

O dia ainda teve espaço para uma troca mais acesa de galhardetes entre os dois: André Ventura discursou com um camuflado militar oferecido por ex-combatentes num comício. Gouveia e Melo foi curto: "Isso deixa-me mesmo muito mal disposto, porque o doutor André Aventura nunca foi sequer ao serviço militar obrigatório”. O almirante acusou o líder do Chega de "desrespeitar" as Forças Armadas.

Partidos "fora da Presidência"



O antigo chefe da Marinha diz-se o candidato "fora do sistema" e advoga que o lugar dos partidos políticos é o Parlamento, e não o Palácio de Belém. "Isto não é uma eleição partidária, eu quero tirar os partidos da Presidência, os partidos estão na Assembleia da República".

Apesar disso, ao final da manhã desta quinta-feira, antes de uma visita ao mercado da Afurada, no distrito do Porto, Gouveia e Melo admitiu que pode receber apoios a uma "candidatura independente". No entanto, rejeita a presença de líderes partidários na sua campanha nessa altura. "Só preciso do apoio dos portugueses", garante.

Marques Mendes e Governo

Gouveia e Melo voltou também ao tema da entrada de Luís Montenegro na campanha ao lado de Marques Mendes. O almirante desafia o candidato apoiado pelo PSD a levar também a ministra da saúde ao seu lado, para responder pelos problemas no país vividos neste setor. As críticas ao Governo foram uma constante nesta última semana de campanha.

Quanto a Marques Mendes, o Almirante até desacelerou nas críticas, mas não deixou de as fazer. Gouveia e Melo continua a dizer que o antigo líder do PSD vai defender "interesses" em Belém.

Seguro e o "cinismo" do PS

O almirante tem feito pressão alta em António José Seguro, que vai vendo a descolar nas sondagens. Acusa-o de ter "conversa redonda" e de não ter capacidade de decisão. Puxa a fita do tempo atrás para acusar o antigo líder do PS de ter ido "além da Troika" - numa alusão à "abstenção violenta" no Orçamento do Estado de Passos Coelho.

A crítica estende-se ao próprio PS. Gouveia e Melo acusa os socialistas de "cinismo" no apoio a António José Seguro, depois de muitos dirigentes do PS terem mostrado alguma resistência em apoiá-lo publicamente.