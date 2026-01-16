António Filipe "não mudaria nada", mas “a galinha não canta antes de pôr o ovo”

São 11 e picos da manhã, mas, desafiado por quem na rua ali anda, António Filipe não teme o desafio que lhe propõem. “Não bebe aqui uma ginjinha?” E lá vai disso. “Um brinde ao 25 de abril, um brinde à Constituição, um brinde aos trabalhadores portugueses, um brinde a esta candidatura”, diz de mini-copo na mão o candidato presidencial.

O brinde escolhido tem quatro destinatários, mas nenhum deles a vitória no próximo domingo. “A galinha não canta antes de pôr o ovo, vamos aguardar, mas com confiança!”, responde questionado pelos jornalistas que o rodeiam neste momento.

A ingestão de ginjinha tem sido uma das práticas mais típicas de Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre pela véspera de Natal se dirige ao Barreiro para cumprir tal tradição. Já Jorge Pinto tinha feito um número similar por estes dias – a diferença é que foi literalmente no estabelecimento predileto do atual Presidente da República. “Nem todas as práticas são más, há práticas do atual Presidente que são estimáveis, o contacto direto com as pessoas acho que se deve manter, mas que não seja só uma proximidade física de afetos, que seja uma proximidade de conhecimento dos problemas”, adverte Filipe.