“Campanha suja”, ataques, cartas e apelos públicos. Como a estratégia de Cotrim largou a tranquilidade

“Creio que o próprio candidato Marques Mendes tem a responsabilidade e a experiência suficiente para recomendar o voto na minha candidatura, indo eu à segunda volta. Tenho essa consciência e tenho essa expetativa", apelou.

Segunda estratégia: eu é que sou do Governo

A estratégia de definhar o PSD foi para lá de se dizer “herdeiro” de Sá Carneiro, Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho ou de se afirmar como o único candidato com “reais hipóteses” no centro-direita. Ciente do cenário político saído das últimas legislativas (onde o espaço social-democrata, embora não seja maioritário, é o mais relevante), Cotrim tentou minar o eleitorado do PSD o mais possível para o juntar à segurança vinda da Iniciativa Liberal e, assim, conseguir afastar Marques Mendes.

Neste jogo de simples contas de somar, Cotrim decidiu andar a campanha quase toda com o Governo na ponta da língua. Mostrou-se como a voz viva, o “aliado construtivo” e capaz de dar “respaldo político” para dar o empurrãozinho ao executivo para avançar com as reformas (económicas, laborais, saúde) que uma boa fatia deste eleitorado exige há anos.

Isso mesmo provou-se na carta que escreveu a Montenegro no final da primeira semana e também no apelo público que fez ao presidente do PSD a pedir o apoio à sua candidatura. Nas duas situações, Cotrim trouxe o Governo à campanha para o ajudar na missão de conseguir a confiança da opinião pública: da primeira vez, para conseguir mais eleitorado e firmar o salto nas sondagens do terceiro para o segundo lugar; e da segunda, para ter um instrumento que, mesmo que não tenha servido para desviar atenções (como o próprio recusou), o ajudou a libertar a campanha que disse estar “sequestrada” com a denúncia de alegado assédio sexual.

Terceira estratégia: o Chega?

Mas para passar à segunda volta, Cotrim sabe que não basta afastar Gouveia e Melo e Marques Mendes: tem também de minar Seguro ou Ventura, para assegurar que não acaba em terceiro lugar.

“O candidato socialista que não exibe qualquer energia ou a menor vontade de mudar, seja o que for – é um sono. Do outro lado, o candidato populista, o tal que nem sequer quer ser Presidente da República, só quer ganhar balanço para gerar instabilidade política logo a seguir às eleições – é um pesadelo”, afirmou na penúltima noite de campanha, num jantar comício no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.