Leve e solto: Ventura embalado pelas sondagens, mas a antecipar dificuldades na segunda volta

O desafio foi lançado no final da primeira semana de campanha. Ventura defendeu que "será interessante saber o que é que o primeiro-ministro, e líder do PSD, faz perante um socialista e alguém com quem fez acordos na área da imigração, na área da nacionalidade" e acabou a alargar a questão aos restantes adversários da direita.

Foi assim que gerou a contradição de João Cotrim de Figueiredo que, "não sabendo onde tinha a cabeça", chegou a admitir apoiar Ventura na segunda volta. O candidato e líder do Chega, na resposta, considerou natural esse apoio tendo em conta que o adversário principal na segunda volta será do Partido Socialista.

Várias vezes, o candidato apoiado pelo Chega sublinhou, nos seus discursos, que "serão todos contra" a sua candidatura na segunda volta. Além disso, nas declarações que ia fazendo aos jornalistas, reconhecia que poderia ser dessa forma difícil uma vitória a 8 de fevereiro — dia da segunda volta.

A única estratégia de Ventura, além da rua, foi carregar na associação de Luís Marques Mendes ao Governo acusando-o de ser uma "marioneta" e um candidato do "montenegrismo". Enquanto "surfava" a onda do primeiro lugar, não largou a tentativa de "furar" o eleitorado e chegar à AD nas sondagens. Foi fazendo referências a Francisco Sá Carneiro, à capacidade agregadora de Freitas do Amaral em 1986 e tentou, por vezes, assumir um tom mais moderado, deixando que os adversários se atacassem sem querer dar resposta direta a todos.

"Que se lixe o Montenegro"

A campanha terminou com André Ventura a acusar João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes de andarem a "pedinchar" o apoio do primeiro-ministro.

Apesar de, há menos de uma semana, o candidato apoiado pelo Chega ter assumido que Montenegro, numa segunda volta, o deveria apoiar devido ao trabalho feito no Parlamento, chegou ao final da campanha a desvalorizar esse apoio, depois de ter considerado que o mesmo seria natural. No jantar comício, no penúltimo dia de campanha, atirou: "Que se lixe o Montenegro, eu quero é o povo português".