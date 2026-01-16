Leve e solto: Ventura embalado pelas sondagens, mas a antecipar dificuldades na segunda volta

16 jan, 2026 - 14:29 • Filipa Ribeiro
Nas últimas semanas, André Ventura esteve na rua duas vezes por dia e isso parece ter sido suficiente para se "sentir confortável" com as sondagens que apontam a sua passagem à segunda volta nas presidenciais.
Com o tempo a passar, o candidato presidencial ficou mais confiante de que estaria na próxima fase das eleições. Apontou como principal adversário António José Seguro e, já a adiantar-se sobre o que podem ser as próximas semanas, foi repetindo que "tudo fará para evitar a vitória de um socialista".
Esse cenário, colocado também pelas sondagens, levou o candidato apoiado pelo Chega a encostar os adversários da direita à parede, questionando se numa segunda volta entre Ventura e Seguro iriam apoiar o candidato socialista. No fundo, André Ventura foi preparando terreno e arranjando argumentos para considerar que todos os candidatos são "iguais ao PS" e são "do sistema".
Presidenciais 2026
O desafio foi lançado no final da primeira semana de campanha. Ventura defendeu que "será interessante saber o que é que o primeiro-ministro, e líder do PSD, faz perante um socialista e alguém com quem fez acordos na área da imigração, na área da nacionalidade" e acabou a alargar a questão aos restantes adversários da direita.
Foi assim que gerou a contradição de João Cotrim de Figueiredo que, "não sabendo onde tinha a cabeça", chegou a admitir apoiar Ventura na segunda volta. O candidato e líder do Chega, na resposta, considerou natural esse apoio tendo em conta que o adversário principal na segunda volta será do Partido Socialista.
Várias vezes, o candidato apoiado pelo Chega sublinhou, nos seus discursos, que "serão todos contra" a sua candidatura na segunda volta. Além disso, nas declarações que ia fazendo aos jornalistas, reconhecia que poderia ser dessa forma difícil uma vitória a 8 de fevereiro — dia da segunda volta.
A única estratégia de Ventura, além da rua, foi carregar na associação de Luís Marques Mendes ao Governo acusando-o de ser uma "marioneta" e um candidato do "montenegrismo". Enquanto "surfava" a onda do primeiro lugar, não largou a tentativa de "furar" o eleitorado e chegar à AD nas sondagens. Foi fazendo referências a Francisco Sá Carneiro, à capacidade agregadora de Freitas do Amaral em 1986 e tentou, por vezes, assumir um tom mais moderado, deixando que os adversários se atacassem sem querer dar resposta direta a todos.
A campanha terminou com André Ventura a acusar João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes de andarem a "pedinchar" o apoio do primeiro-ministro.
Apesar de, há menos de uma semana, o candidato apoiado pelo Chega ter assumido que Montenegro, numa segunda volta, o deveria apoiar devido ao trabalho feito no Parlamento, chegou ao final da campanha a desvalorizar esse apoio, depois de ter considerado que o mesmo seria natural. No jantar comício, no penúltimo dia de campanha, atirou: "Que se lixe o Montenegro, eu quero é o povo português".
Os ataques que foi fazendo a Luís Marques Mendes — um dos seus principais alvos — teve como objetivo assumido por Ventura alargar o espaço eleitoral do candidato. André Ventura nos primeiros dias de campanha sublinhou ter consciência de que o seu eleitorado — do Chega - é bastante estável e defendeu ter, por isso, como objetivo ir mais além e chegar ao centro direita.
Apesar de ter tentado um tom moderado, André Ventura manteve um discurso mais "disruptivo" em algumas ações de campanha. Insistiu que o país deve manter a "matriz cristã", apontou ter como lema "Deus, Pátria, Família e Trabalho" — uma referência do Estado Novo — e chegou a garantir que quando for eleito "não ficará pedra sobre pedra".
Numa campanha marcada pelos casos na saúde, André Ventura defendeu que um Presidente da República deve intervir mais junto do Governo, assumindo que quer ser condutor do trabalho do executivo em várias áreas.
Tendo sido atacado pelos adversários, que o consideraram "extremista", e avisaram para uma eventual revisão constitucional que não teria a sua oposição, André Ventura não os deixou sem resposta. O candidato presidencial e líder o Chega quer mesmo rever a Constituição por considerar que não se trata "de uma Bíblia".